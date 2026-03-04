ETV Bharat / state

Board Exams: मैथ से लगता है डर, तो ऐसे करें तैयारी, नहीं कटेंगे नंबर

कुछ छात्रों के लिए गणित में अच्छे नंबर लाना एक चुनौती होती है. तनाव के कारण कुछ छात्र अच्छे से इसकी तैयारी नहीं कर पाते.

गणित की तैयारी कैसे करें
गणित की तैयारी कैसे करें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 8:19 AM IST

5 Min Read
शिमला: एचपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के कई छात्र गणित को सबसे कठिन विषय मानते हैं. कुछ छात्रों के लिए गणित में अच्छे नंबर लाना एक चुनौती होती है. इसी तनाव के कारण कुछ छात्र अच्छे से इसकी तैयारी नहीं कर पाते या कुछ गलतियां करते हैं, जिसके कारण नंबर कम आते हैं, लेकिन कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप मैथ को न सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि परीक्षा में अच्छे अंक भी ला सकते हैं. ईटीवी भारत ने एग्जाम स्पेशल सीरिज के तहत हमने गणित के शिक्षक भूपेश शर्मा से बातचीत की है कि कैसे छात्र गणित के पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

भूपेश शर्मा कई सालों से गणित विषय पढ़ा रहे हैं और बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां जांचने का अनुभव भी रखते हैं. उनका कहना है कि 'बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे पहली और जरूरी किताब NCERT है. छात्रों को एनसीआरटी के प्रश्न पत्र, चैप्टर के अंत में दी गई एक्सरसाइज को अच्छे से समझना होगा और उसपर पूरा नियंत्रण बनाना होगा. कई छात्र गणित के फॉर्मूला को समझने की जगह रटना शुरू कर देते हैं. सबसे पहले ये समझना होगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से और कब इसका इसे APPLY करना है, जिन छात्रों को फॉर्मूला को लेकर अच्छी समझ होती है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो नए या घुमा कर पूछे गए प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं.'

गणित अध्यापक भूपेश शर्मा
गणित अध्यापक भूपेश शर्मा (ETV Bharat)

डरने वाले छात्रों को खास सलाह

गणित से डरने वाले छात्रों के लिए भूपेश शर्मा ने जरूरी सलाह दी है. उनका कहना है कि डर का सबसे बड़ा कारण आत्मविश्वास की कमी होती है. अपने अंदर आत्मविश्वास रखें. आसान सवालों को पहले हल करें. रोज़ थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करें. गणित रटने वाला नहीं बल्कि समझने वाला विषय है. प्रश्न को समझने के बाद जैसे जैसे सवाल हल होते जाएंगे आपका डर कम होता जाएगा. पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करें ये परीक्षा के पैटर्न को समझने में बहुत मदद करते हैं. इससे छात्रों को ये आइडिया मिलता है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं.

अंतिम दिनों में रणनीति कैसे बनाएं

भूपेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा अंतिम दिन छात्रों के लिए बहुत मायने रखते हैं. आखिरी दिनों में रोज़ 3 घंटे का पूरा प्रश्न पत्र हल करना चाहिए और अपनी कमजोरियों का समझना चाहिए. कमजोर टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. पूरा सिलेबस दोहराएं और जरूरी टॉपिक को पहले हल करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है. धीरे धीरे चैप्टर्स को कवर करें. ज्यादा अंकों वाले चैप्टर जरूर दोहराएं. किसी चैप्टर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन चैप्टर्स की प्राथमिकता सोच समझ कर तय करनी चाहिए.

अंतिम समय की तैयारी
अंतिम समय की तैयारी (ETV Bharat)

कौन कौन सी गलतियां करते हैं छात्र

भूपेश शर्मा ने बताया कि अक्सर छात्र सवाल हल करते समय स्टेप्स को गलत लिखते हैं या बीच में छोड़ देते हैं या +/– की गलती करते हैं. कई बार फॉर्मूला ही गलत तरीके से एप्लाई कर देते हैं. गणित में एक छोटी की प्लस और माइनस की गलती पूरा गलत जवाब दिखाती है.

स्टेप फॉलो न करने के क्या होते हैं नुकसान

कई बार कुछ छात्र हल करते समय प्रश्न को अधूरा छोड़ देते हैं. ऐसे में अगर प्रश्न को स्टेप में हल करने की कोशिश की गई होगी तो कुछ अंक मिल सकते हैं. स्टेप्स न लिखने पर अंक कट सकते हैं. पूरा हल निकालते समय पूरे स्टेप्स लिखे नहीं तो अंक कट सकते हैं. कई बार अगर छात्र किसी दूसरे तरीके से भी logically correct solution निकाला है, तो अंक मिल सकते हैं, लेकिन अगर मैथड़ ही गलत है और उत्तर मिलना संभव नहीं है, तो अंक नहीं मिलेंगे.

कौन सी गलतियां करतें हैं छात्र
कौन सी गलतियां करतें हैं छात्र (ETV Bharat)

क्या सिर्फ अंतिम उत्तर लिखना काफी है

इस सवाल पर भूपेश शर्मा ने कहा कि सिर्फ उत्तर लिख देने से पूरे नंबर नहीं मिलते. प्रश्न को पूरा हल करना पड़ता है. साथ ही छात्रों को प्रश्न का हल करते समय रफ कार्य जरूर करना चाहिए. इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने खुद प्रश्न को हल किया है और प्रश्न के बारे में आपकी समझ का पता चलता है. पेज के दाएं तरफ लाइन खींचकर रफ वर्क करना चाहिए.

Diagram, Graph और Construction में marks क्यों कटते हैं?

भूपेश शर्मा के अनुसार, अंक कटने की मुख्य वजह Diagram, Graph में सही स्केलिंग का न होना है. Diagram का साफ न बनना, Construction steps न लिखना है. साथ ही Diagram को हमेशा पेंसिल से ही बनाना चाहिए.

समय प्रबंधन कैसे करें

भूपेश शर्मा ने बताया कि समय प्रबंधन परीक्षा में जरूरी है. आसान प्रश्नों को पहले हल करें. इसके बाद कठिन सवालों को हल करें. लंबे सवालों को अंत में लिखे. अंतिम समय में अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका पर नजर दौड़ा लें.

