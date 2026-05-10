HP Board 10th Topper Marksheet: गणित में 100, साइंस में 100, हिंदी में 100, साइंस में 100... ये है हिमाचल बोर्ड की टॉपर अनमोल की मार्कशीट
अनमोल ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को दिया है. उन्होंने नियमित पढ़ाई और अनुशासन को सफलता का मंत्र बताया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 7:28 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 8:02 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में इस बार कांगड़ा जिले की छात्रा अनमोल ने इतिहास रच दिया है. 700 में से 699 अंक हासिल कर अनमोल ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. अनमोल की मार्कशीट अब सोशल मीडिया और शिक्षा जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने लगभग हर विषय में शत-प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. उनकी इस शानदार उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है.
मार्कशीट देख हर कोई रह गया हैरान
हिमाचल बोर्ड की टॉपर अनमोल ने अपनी मार्कशीट में ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. अनमोल ने मैथ में 100 में से 100, साइंस में 100, हिंदी में 100, संस्कृत में 100, सोशल साइंस में 100 और कंप्यूटर साइंस में भी 100 अंक हासिल किए हैं. सिर्फ अंग्रेजी विषय में उन्हें 99 अंक मिले, जिसकी वजह से वह एक नंबर से परफेक्ट स्कोर 700/700 से चूक गईं. अनमोल ने कुल 699 अंक हासिल करते हुए 99.86 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. प्रदेशभर में यह इस साल का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है.
कांगड़ा की बेटी ने बढ़ाया हिमाचल का मान
अनमोल कांगड़ा जिले के पालमपुर उपमंडल स्थित एवीएम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पाहड़ा की छात्रा हैं. साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली अनमोल ने अपनी मेहनत और अनुशासन के दम पर यह बड़ी सफलता हासिल की है. उनके पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. परिणाम घोषित होते ही स्कूल में जश्न का माहौल बन गया। शिक्षकों और सहपाठियों ने अनमोल को मिठाई खिलाकर बधाई दी। परिवार के घर पर भी लोगों का लगातार आना-जाना लगा हुआ है.
नियमित पढ़ाई और अनुशासन को बताया सफलता का मंत्र
अनमोल ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को दिया है. उन्होंने कहा कि नियमित पढ़ाई, समय का सही उपयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन की वजह से वह यह मुकाम हासिल कर पाईं. अनमोल का कहना है कि छात्र अगर रोजाना ईमानदारी से पढ़ाई करें तो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है. उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को सलाह देते हुए कहा कि सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों का काफी समय खराब करता है. उन्होंने कहा कि लक्ष्य पर ध्यान और मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है.
टीचर बनना चाहती हैं अनमोल
अनमोल ने बताया कि उनका सपना भविष्य में एक अच्छी टीचर बनने का है. उनका मानना है कि शिक्षक समाज निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं. वह भी आगे चलकर बच्चों को अच्छी शिक्षा और सही मार्गदर्शन देना चाहती हैं.अनमोल की इस उपलब्धि के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. रिश्तेदार, पड़ोसी और शुभचिंतक लगातार उनके घर पहुंचकर परिवार को शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी फोन कर अनमोल को इस उपलब्धि के लिए शाबाशी दी और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया.
टॉप-10 में लड़कियों का दबदबा
इस बार हिमाचल प्रदेश बोर्ड के 10वीं के परिणाम में लड़कियों का दबदबा देखने को मिला. टॉप-10 में कुल 107 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, जिनमें 83 छात्राएं और 24 छात्र शामिल हैं. वहीं बिलासपुर की पूर्णिमा शर्मा, ऊना के अभिनव मेहता और रूहानी धीमान ने 99.71 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. इस साल 10वीं की परीक्षा में 93,661 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 78,150 छात्र पास हुए हैं. प्रदेश का कुल परीक्षा परिणाम 83.87 प्रतिशत रहा है.
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