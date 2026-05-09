ETV Bharat / state

HPBoSE 10th Result 2026 : इस दिन आएगा हिमाचल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, तैयारियां पूरी, इंतजार होगा खत्म

विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा स्कूलों में भी परिणाम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी.

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड
हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 1:06 PM IST

|

Updated : May 9, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड रविवार को 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करेगा बोर्ड प्रशासन की ओर से परीक्षा परिणाम जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रदेशभर के हजारों विद्यार्थियों और अभिभावकों की नजरें इस परीक्षा परिणाम पर टिकी हुई हैं. परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा स्कूलों में भी परिणाम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी.

बताया जा रहा है कि बोर्ड ने परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और तकनीकी व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दे दिया गया है, ताकि परिणाम जारी होने के दौरान विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थियों के पास पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए भी आवेदन करने का विकल्प रहेगा, जिसके संबंध में बोर्ड अलग से अधिसूचना जारी करेगा. कल रविवार होने के बाद भी बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा.

कब आएगा 10वीं का रिजल्ट

पिछली बार बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम 15 मई को जारी किया था. वहीं, इस बार बोर्ड जल्दी परिणाम जारी कर सकता है. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि 'रविवार सुबह करीब 11 बजे बोर्ड मुख्यालय परिसर में औपचारिक रूप से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है. कल छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.' प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टॉपर के नामों की घोषणा की जाएगी. 10वीं का रिजल्ट जारी होते ही अभिभावकों और छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा. वहीं, कल रिजल्ट का ऐलान होने की खबर से छात्रों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है.

4 मई को आया था 12वीं का रिजल्ट

बता दें कि इससे पहले हिमाचल बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर चुका है. 4 मई 2026 को सुबह 11 बजे घोषित कर दिया था. इस वर्ष 92.02% छात्र उत्तीर्ण हुए, जिसमें 81,109 में से 74,637 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है. कांगड़ा के अंशित कुमार ने 500 में से 496 अंक (99.2%) के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में फिर ओलावृष्टि और बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम

Last Updated : May 9, 2026 at 2:26 PM IST

TAGGED:

HP BOARD 10TH RESULT
10TH RESULT 2026
10TH RESULT 2026 HIMACHAL
HPBOSE 10TH RESULT
HP BOARD 10TH RESULT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.