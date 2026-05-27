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BJP का दावा 75% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान-उप प्रधान विजयी, कांग्रेस का गांव-गांव से सफाया- राजीव बिंदल

हिमाचल पंचायत चुनाव के पहले चरण में 75% पंचायतों में जीत का दावा करने के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल का कांग्रेस सरकार पर हमला.

Rajeev Bindal on Himachal Panchayat Election 2026 Result
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 11:20 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण के मतदान हो चुके हैं और प्रधान उप प्रधान का परिणाम भी घोषित हो गया है. वहीं, भाजपा ने पंचायतीराज चुनाव में जीत का दावा किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा है कि पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने ऐतिहासिक और प्रचंड विजय प्राप्त की है. उन्होंने कहा कि 26 मई को प्रदेश की 1293 पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ और देर रात तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार लगभग 75 प्रतिशत पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान एवं उपप्रधान उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की है.

BJP का पंचायत चुनाव में 75% पंचायतों में जीत का दावा

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि, "इन परिणामों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों, झूठे वादों और विफल शासन से पूरी तरह निराश और आक्रोशित है. पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का यह परिणाम कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का स्पष्ट जनादेश और जनमत संग्रह है. कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले महिलाओं, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और आम जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन ढाई वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को केवल धोखा, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट मिला. महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने का वादा आज तक अधूरा पड़ा है, युवाओं को रोजगार देने की घोषणाएं केवल कागजों और मंचों तक सीमित रह गईं और किसानों-बागवानों को राहत देने के नाम पर केवल घोषणाएं की गईं."

'अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की राजनीति कर रही कांग्रेस'

राजीव बिंदल ने कहा कि, प्रदेश का युवा आज बेरोजगारी से परेशान है, किसान और बागवान अपनी उपज के उचित दाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आम जनता बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के बढ़ते दामों से त्रस्त हैं. कांग्रेस सरकार ने विकास कार्यों को पूरी तरह ठप कर दिया है और केवल राजनीतिक संरक्षण और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की राजनीति की जा रही है.

कांग्रेस का गांव-गांव से सफाया- राजीव बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि, पंचायत चुनावों में गांव-गांव से कांग्रेस के खिलाफ भारी जनाक्रोश देखने को मिला. प्रदेश के कई बड़े कांग्रेस नेता और राजनीतिक दिग्गज अपने क्षेत्रों में करारी हार का सामना कर रहे हैं. जनता ने कांग्रेस के अहंकार और विफल नीतियों को पूरी तरह नकार दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा के हितों को प्राथमिकता दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को लगातार विकास योजनाओं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व सहायता दी जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश की जनता तक पहुंच रहा है.

'आगामी समय में जनता कांग्रेस को देगी जवाब'

राजीव बिंदल ने कहा कि, पंचायत चुनाव के परिणाम यह भी साबित करते हैं कि प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों, संगठन की मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लगातार विश्वास जता रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को हर स्तर पर जवाब देगी और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भाजपा का परचम लहराएगा. इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सभी विजयी भाजपा समर्थित प्रधानों, उपप्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत केवल भाजपा की नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की जीत है.

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