हिमाचल में अस्थायी शिक्षक भर्ती नीति के विरोध में उतरा MA, B.Ed संघ, स्थायी भर्ती की मांग
MA, B.Ed संघ ने विरोध में निकाला कैंडल मार्च, कहा- 'शिक्षित युवाओं को मौसमी मजदूर बनाने का प्रयास कर रही सरकार'.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 11:34 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 12:54 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की 10 महीने की अस्थायी भर्ती नीति के विरोध में एमए बीएड संगठन ने मोर्चा खोल दिया है. संगठन ने शनिवार को धर्मशाला में कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ रोष जताया. हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार संघ के महासचिव सोनी कुमार के नेतृत्व में यह मार्च पोस्ट ऑफिस से डीसी ऑफिस तक निकाला गया. इस दौरान संगठन ने सरकार से अस्थायी भर्ती नीति को बंद कर लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की स्थायी भर्ती की मांग उठाई.
युवाओं के हित में नहीं है व्यवस्था
हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार संघ के महासचिव सोनी कुमार ने कहा कि सरकार की 10 महीने की भर्ती नीति से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि पांच साल तक 10 महीने के आधार पर भर्ती करने की व्यवस्था युवाओं के हित में नहीं है. इससे शिक्षकों को स्थायी रोजगार और आर्थिक सुरक्षा मिलने के बजाय अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा.
"शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस तरह की नीति से शिक्षित युवाओं को मौसमी मजदूरों की तरह काम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. सरकार शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी निजी संस्थानों की तर्ज पर कम वेतन देकर शिक्षकों से काम लेने की व्यवस्था लागू कर रही है." - सोनी कुमार, महासचिव, हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार संघ
सरकार से पुनर्विचार करने की मांग
महासचिव सोनी कुमार ने भर्ती नीति को संविधान के अनुच्छेद 16 और साल 2009 में बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत बताते हुए, सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की. संगठन का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती निर्धारित नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सकें.
सभी 12 जिलों में सौंपे ज्ञापन
सोनी कुमार ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के सभी 12 जिलों में डीसी और एसडीएम के जरिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे गए हैं. संगठन ने सरकार से मांग की है कि 10 महीने की अस्थायी भर्ती नीति को वापस लेकर स्थायी पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा अपने रोजगार और अधिकारों को लेकर जागरूक है. संगठन ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों के हितों और स्थायी रोजगार की मांग को लेकर उनका विरोध जारी रहेगा.