ETV Bharat / state

हिमाचल में अस्थायी शिक्षक भर्ती नीति के विरोध में उतरा MA, B.Ed संघ, स्थायी भर्ती की मांग

अस्थायी शिक्षक भर्ती नीति के विरोध में प्रदर्शन ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की 10 महीने की अस्थायी भर्ती नीति के विरोध में एमए बीएड संगठन ने मोर्चा खोल दिया है. संगठन ने शनिवार को धर्मशाला में कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ रोष जताया. हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार संघ के महासचिव सोनी कुमार के नेतृत्व में यह मार्च पोस्ट ऑफिस से डीसी ऑफिस तक निकाला गया. इस दौरान संगठन ने सरकार से अस्थायी भर्ती नीति को बंद कर लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की स्थायी भर्ती की मांग उठाई.

युवाओं के हित में नहीं है व्यवस्था