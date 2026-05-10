विधानसभा निकायों के कार्य संचालन के लिए गठित समिति में हिमाचल के स्पीकर का चयन, देशभर से कुल 6 अध्यक्ष शामिल
कर्नाटक में गूंजेगी हिमाचल की आवाज़, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानियां राष्ट्रीय मंथन में निभाएंगे अहम भूमिका
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 9:24 AM IST
शिमला: लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सशक्त, आधुनिक और एकरूप बनाने की दिशा में देश के चुनिंदा पीठासीन अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण मंथन 11 मई से कर्नाटक के मैसूर में शुरू होने जा रहा है. इस उच्च स्तरीय बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे. लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित इस प्रतिष्ठित समिति में देश के केवल छह राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों को शामिल किया गया है, जिनमें पठानियां का नाम भी शामिल है.
मैसूर स्थित प्रसिद्ध साईलेंट शोरज़ रिजॉर्ट में 11 से 14 मई तक आयोजित इस राष्ट्रीय मंथन कार्यक्रम में 'विधान सभा निकायों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों का एकसमान मॉडल' विषय पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा. दो दिनों तक चलने वाले इस चिंतन सत्र में देशभर की विधानसभाओं की कार्यप्रणाली, नियमों की समानता संसदीय परंपराओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा होगी. कुलदीप पठानिया भी इसमें भाग लेंगे.
राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश रहेंगे उपस्थित
इस विशेष बैठक में राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश उपस्थिति रहेंगे. जिससे कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया है. संसदीय कार्य प्रणाली में सुधार और एक समान मॉडल तैयार करने के उद्देश्य से गठित यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर बेहद अहम मानी जा रही है. गौरतलब है कि लोकसभा ने गठित पीठासीन अधिकारियों की यह दूसरी उच्च स्तरीय समिति है, जिसमें कुलदीप सिंह पठानिया को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. इससे पहले भी उनकी संसदीय समझ, संतुलित नेतृत्व क्षमता और विधायी अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा चुका है.
छह राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष होंगे शामिल
इस उच्च स्तरीय पीठासीन अधिकारी समिति के उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना सभापति हैं. समिति में कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर फरीद, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष शेरिंगेन लोंगकुमेर भी सदस्य के रूप में शामिल हैं. इस महत्वपूर्ण बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी विधानसभा अध्यक्ष के साथ मैसूर जाएंगे और विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे.
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