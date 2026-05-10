ETV Bharat / state

विधानसभा निकायों के कार्य संचालन के लिए गठित समिति में हिमाचल के स्पीकर का चयन, देशभर से कुल 6 अध्यक्ष शामिल

शिमला: लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सशक्त, आधुनिक और एकरूप बनाने की दिशा में देश के चुनिंदा पीठासीन अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण मंथन 11 मई से कर्नाटक के मैसूर में शुरू होने जा रहा है. इस उच्च स्तरीय बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे. लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित इस प्रतिष्ठित समिति में देश के केवल छह राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों को शामिल किया गया है, जिनमें पठानियां का नाम भी शामिल है.

मैसूर स्थित प्रसिद्ध साईलेंट शोरज़ रिजॉर्ट में 11 से 14 मई तक आयोजित इस राष्ट्रीय मंथन कार्यक्रम में 'विधान सभा निकायों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों का एकसमान मॉडल' विषय पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा. दो दिनों तक चलने वाले इस चिंतन सत्र में देशभर की विधानसभाओं की कार्यप्रणाली, नियमों की समानता संसदीय परंपराओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा होगी. कुलदीप पठानिया भी इसमें भाग लेंगे.

राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश रहेंगे उपस्थित

इस विशेष बैठक में राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश उपस्थिति रहेंगे. जिससे कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया है. संसदीय कार्य प्रणाली में सुधार और एक समान मॉडल तैयार करने के उद्देश्य से गठित यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर बेहद अहम मानी जा रही है. गौरतलब है कि लोकसभा ने गठित पीठासीन अधिकारियों की यह दूसरी उच्च स्तरीय समिति है, जिसमें कुलदीप सिंह पठानिया को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. इससे पहले भी उनकी संसदीय समझ, संतुलित नेतृत्व क्षमता और विधायी अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा चुका है.