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क्या गग्गल एयरपोर्ट के पास गरीब लोगों से सस्ते में खरीदकर महंगे दामों पर बेची गई जमीन? सरकार का बड़ा एक्शन

शिमला: हिमाचल प्रदेश में गगल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रस्तावित जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर विधानसभा में उठे गंभीर सवालों के बाद अब सरकार ने जांच को निर्णायक दिशा देने का दावा किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार की नीति भाषणों से नहीं, फैसलों और कार्रवाई से परखी जाएगी. जांच के घेरे में आने वाले व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत, पद या प्रभाव नहीं देखा जाएगा. तथ्य, साक्ष्य और कानून के आधार पर कार्रवाई होगी.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि गरीब और आम लोगों की जमीन के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकारी धन और हिमाचल के हितों की भी पूरी रक्षा की जाएगी. दरअसल, गगल एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि के आसपास और गग्गल, रैत क्षेत्र में जमीन की खरीद को लेकर विधानसभा में गंभीर आरोप सामने आए थे. आरोप था कि कुछ लोगों ने गरीब और सामान्य लोगों से अपेक्षाकृत कम कीमत पर जमीन खरीदकर बाद में सरकारी अधिग्रहण के माध्यम से अधिक मुआवजा हासिल करने का प्रयास किया. इसके साथ ही इन जमीन सौदों में हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के पालन को लेकर भी सवाल उठे थे.

कानून करेगा अपना काम

मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि पिछले सत्र में गगल एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण/खरीद और प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे का मुद्दा उठाया गया था. चर्चा के दौरान यह आरोप सामने आया कि प्रस्तावित एयरपोर्ट भूमि के आसपास कुछ लोगों ने गरीब एवं सामान्य लोगों से जमीन अपेक्षाकृत कम कीमत पर खरीदी और बाद में अधिग्रहण के जरिए अधिक मुआवजा हासिल करने का प्रयास किया गया. इसके साथ ही यह भी सवाल उठा कि इन भूमि सौदों में धारा 118 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों का विधिवत पालन हुआ या नहीं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उसी समय सदन में स्पष्ट कर दिया था कि यदि नियमों को दरकिनार कर जमीन खरीदी गई है, किसी सौदे के पीछे बेनामी स्वामित्व छिपा है या गरीब व्यक्ति से सस्ती जमीन लेकर सरकारी अधिग्रहण के माध्यम से अनुचित लाभ कमाने का प्रयास हुआ है, तो कानून अपना काम करेगा. मामले की तह तक जाने के लिए विशेष जांच दल यानी SIT गठित करने की बात कही थी.

इसके बाद 18 फरवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक के आदेश के तहत धर्मशाला की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. अब तक SIT की ओर से नौ अलग-अलग स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं. इन रिपोर्टों में गगल एयरपोर्ट के आसपास हुए भूमि सौदों, संदिग्ध बेनामी स्वामित्व और संबंधित बैंक लेन-देन की जांच की गई है. जांच के दौरान SIT ने चार मामलों में SV&ACB में आपराधिक मामले दर्ज किए हैं. इतना ही नहीं, SIT की रिपोर्ट में सामने आए भूमि खरीद के मामलों को धारा 118 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को भी भेजा गया है.