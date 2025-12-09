ETV Bharat / state

नेशनल रिफ्रेशर कोर्स में हिमाचल के ANO ने मारी बाजी, 520 एएनओ के बीच दूसरा स्थान किया हासिल

हिमाचल के डॉ. देविंदर सिंह बन्याल ने देशभर के 520 एएनओ के बीच राष्ट्रीय रिफ्रेशर कोर्स में दूसरा स्थान हासिल किया है.

HP ANO Dr Devinder Singh Banyal
ANO डॉ. देविंदर सिंह बन्याल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 10:22 AM IST

3 Min Read
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्टता का परचम लहराया है. 4 हिमाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी हमीरपुर के NCC एकेडमिक नॉन-टीचिंग अधिकारी (Associate NCC Officer) डॉ. देविंदर सिंह बन्याल ने देशभर के 520 अधिकारियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय रिफ्रेशर कोर्स में दूसरा स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि ने जहां प्रदेश को गौरवान्वित किया है. वहीं, ये एनसीसी प्रशिक्षण की गुणवत्ता का एक मजबूत उदाहरण भी है.

नागपुर में हुई ट्रेनिंग

डॉ. देविंदर सिंह बन्याल वर्तमान में हमीरपुर जिले में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाल्टी में तैनात हैं. डॉ. बन्याल ने नागपुर स्थित प्रतिष्ठित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) कामटी में 6 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया. इस विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम को एनसीसी 17 डायरेक्टरेट्स के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था. डॉ. बन्याल ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ डायरेक्टोरेट को यह प्रतिष्ठित उपलब्धि दिलाई है.

HP ANO Dr Devinder Singh Banyal
देविंदर सिंह बन्याल ने राष्ट्रीय रिफ्रेशर कोर्स में दूसरा स्थान किया हासिल (ETV Bharat)

देशभर से 520 अधिकारियों ने लिया हिस्सा

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस रिफ्रेशर कोर्स में जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उत्तर-पूर्वी राज्यों से लेकर गुजरात के कच्छ तक कुल 520 एनसीसी अधिकारियों ने हिस्सा लिया. प्रतिभागियों का मूल्यांकन कई कठोर और व्यावहारिक विषयों में किया गया. जिनमें परेड ड्रिल, शारीरिक फिटनेस व सहनशक्ति, फायरिंग, फील्ड क्राफ्ट-बैटल क्राफ्ट, मानचित्र पठन और पाठ्यक्रम संबंधी सैद्धांतिक परीक्षण शामिल थे. इन सभी विषयों में डॉ. बन्याल ने अपनी उत्कृष्ट दक्षता, अनुशासन, तैयारी और फुर्ती का शानदार प्रदर्शन करते हुए समग्र रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया.

"यह सफलता न सिर्फ डॉ. बन्याल के व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि हिमाचल प्रदेश बटालियन में अपनाए जा रहे उच्च प्रशिक्षण मानदंडों को भी रेखांकित करती है. डॉ. देविंदर सिंह बन्याल की यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश में एनसीसी के बढ़ते स्तर, बेहतर प्रशिक्षण प्रणाली और अधिकारियों की कार्यकुशलता का एक और सुनहरा उदाहरण है." - कर्नल जेपी सिंह, कमांडेंट, 4 हिमाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन

'अन्य अधिकारियों-कैडेटों के लिए प्रेरणा'

4 हिमाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन के कमांडेंट कर्नल जेपी सिंह ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है. उन्होंने डॉ. देविंदर सिंह बन्याल के समर्पण और प्रशिक्षण की प्रशंसा करते हुए कहा कि डॉ. बन्याल ने अपने कौशल और मेहनत से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और वे युवा कैडेटों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. उनकी सफलता से पूरे हमीरपुर जिले सहित प्रदेश के एनसीसी परिवार में उत्साह और खुशी की लहर है. यह उपलब्धि आने वाले समय में अन्य अधिकारियों और कैडेटों को प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

संपादक की पसंद

