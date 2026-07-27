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साहिबगंज पहुंचे हावड़ा पूर्वी जोन के जीएम मिलिंद देउस्कर, पश्चिमी फाटक पर ROB को लेकर हुई अनुशंसा

हावड़ा पूर्वी जोन के जीएम मिलिंद देउस्कर एक दिन के दौरे पर साहिबगंज पहुंचे.

Milind Deouskar arrived at Railway Station
साहिबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे मिलिंद देउस्कर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 3:54 PM IST

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साहिबगंज: पूर्वी रेलवे हावड़ा जोन के जेनरल मैनेजर मिलिंद देउस्कर एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को साहिबगंज पहुंचे. जीएम ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. उसके बाद पूर्वी रेलवे हाई स्कूल के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया.

जेनरल मैनेजर मिलिंद देउस्कर ने लिया स्कूल का जायजा

दरअसल, रेलवे स्कूल बंद होने की कगार पर था लेकिन स्कूल को सीबीएससी मान्यता के साथ चालू किया गया है और लड़कियों का नामांकन वर्ग एक से चार तक लिया जा रहा है. इस दौरान उन्होंने स्कूल पहुंचकर जायजा लिया. जीएम ने विधि व्यवस्था के साथ, पौधारोपण किया और छात्रों के लिए बनी कंप्यूटर क्लास रूम का जायजा लिया.

जीएम मिलिंद देउस्कर का बयान (Etv Bharat)

इससे पहले जेनरल मैनेजर मिलिंद देउस्कर का रेलवे हाई स्कूल में पहुंचते ही छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पर अपने अतिथियों का स्वागत किया. स्कूल की प्रगति देख पूर्वी रेलवे हावड़ा जोन के जीएम खुश हुए.

जल्द शुरू होगा आरओबी का निर्माण: मिलिंद देउस्कर

इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे स्कूल का अपना अलग इतिहास रहा है, इसे बरकरार रखना है. जीएम ने प्रेस वार्ता करके बताया कि सालों से मांग की जा रही थी कि जिला मुख्यालय के पश्चिमी रेलवे फाटक पर आरओबी बनाया जाए क्योंकि राजनीतिक पार्टी और समाजसेवियों की तरफ से भी ऐसी ही डिमांड की जा रही थी, जिसे देखते हुए पश्चिमी रेलवे फाटक पर आरओबी का टेंडर हो चुका है. जिला प्रशासन से स्वीकृति मिलने के साथ कार्य शुरू हो जाएगा.

इसके साथ ही पूर्वी रेलवे फाटक पर आरओबी का डीपीआर शामिल हो गया है. इस दिशा में बहुत जल्द निदान कर लिया जाएगा. उन्होंने कुछ नई गाड़ियों की मांग पर कहा कि जल्द ही इस दिशा में विचार करके आदेश दिया जाएगा.

चानन कबूतरखोपी आने जाने वाले पुलिया मार्ग को फिर से खोलने की मांग

इस बीच समाजसेवियों ने साक्षरता चौक काटरगंज मुख्य मार्ग से चानन कबूतरखोपी आने जाने वाले पुलिया मार्ग को दोबारा खोलने की मांग रखी गई. रेलवे कर्मियों के लिए जर्जर क्वार्टर की जगह बेहतर क्वार्टरों का निर्माण कराया जाए और रेलवे कॉलोनी में हर दिन साफ सफाई की व्यवस्था ओर सीसीटीवी लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग प्रमुख रूप से की गई है.

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साहिबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण
रेलवे हाई स्कूल का जिर्णोद्धार
MILIND DEOUSKAR IN SAHIBGANJ
MILIND DEUSKAR SAHIBGANJ VISIT

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