ETV Bharat / state

UP Roadways बस के ड्राइवरों-कंडक्टरों की ड्यूटी अब कैसे लगेगी?

एमडी ने की समीक्षा: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी 20 क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधकों/सेवा प्रबंधकों, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई. प्रबंध निदेशक ने बिन्दुवार विषयों की समीक्षा की.

लखनऊ: यूपी रोडवेज बस के ड्राइवरों और कंडक्टरों की ड्यूटी लगाने को लेकर अहम आदेश दिया गया है. यह आदेश यूपी के 20 क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधकों/सेवा प्रबंधकों, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को दिया गया है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में विस्तार से.

चालक-कंडक्टरों की ड्यूटी को लेकर क्या आदेश दिए: परिवहन निगम के जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ सहाय ने बताया कि एमडी ने बैठक में सुगम ऐप से लगने वाले क्रू-डयूटी की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिये कि सभी चालक और परिचालक की डयूटी साफ्टवेयर के माध्यम से लगाना सुनिश्चित करें. किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. साफ्टवेयर डयूटी में पारदर्शिता लाने के लिए ही डेवलप किया गया है.

यूपी रोडवेज बस के ड्राइवरों-कंडक्टरों की ड्यूटी अब कैसे लगेगी? (upsrtc)

28 जनवरी तक के संचालन प्रतिफलों की समीक्षा में बस उपयोगिता, लोड फैक्टर, आय प्रतिबस प्रतिदिन व ईधन औसत में पिछले साल की समान अवधि के सापेक्ष प्रदेश में सर्वाधिक गिरावट वाले क्षेत्र/डिपो के अधिकारियों को प्रतिफलों में सुधार के लिए चेताया गया. निर्देश दिए कि स्वयं डिपो/क्षेत्र के संचालन की नियमित समीक्षा करें. साथ ही सभी क्षेत्रों को दिये गये आय के लक्ष्य को शत् प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करें. क्षेत्र के अंतर्गत सबसे खराब प्रतिफल वाले डिपो में क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक की तरफ से अलग-अलग दिनों में डिपो का भ्रमण करने के भी आदेश दिए.

उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश भर में होने वाली बस दुर्घटना की समीक्षा की गई. उन्होंने सड़क सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन कराने के निर्देश दिये, जिससे कि दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके. कहा कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौत के आंकड़ों में 50 प्रतिशत तक कमी लाई जाए. वर्तमान में परिवहन निगम की बसों से हो रही दुर्घटनाओं के कारण जनधन की हानि और बसों का संचालन सुदृढ़ न होने के कारण मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि चालकों को बगैर प्रशिक्षण दिलाये मार्ग पर न भेजा जाए. चालकों को यातायात और सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक कर नियमित उनकी काउन्सलिंग की जाए. चालकों का ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट भी किया जाए. पिछले वर्ष जनवरी 2025 ने फ़ैटल दुर्घटनाओं की कुल संख्या 23 और घायलों की संख्या 55 रही, जबकि इस वर्ष जनवरी में आठ फ़ैटल और घायलों की संख्या 27 रही. पिछले साल की तुलना में इस वर्ष सुधार हुआ है.

बैठक में एमडी प्रभु एन. सिंह ने विभिन्न जनपदों में बन रहे बस स्टेशनों की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि हमीरपुर में डिपो कार्यशाला को भूमि आवंटित किये जाने के लिए लगभग 690 लाख रुपये के सापेक्ष लगभग 345 लाख रुपये पहली किस्त के रूप में अवमुक्त कर दी गयी है. सिद्धार्थनगर में बस स्टेशन बासी के पुनर्निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में लगभग 152 लाख रूपये, संभल के चन्दौसी में नवनिर्माण कराये जाने वाले बस स्टेशन लगभग 150 लाख रुपये, जनपद रायबरेली के सलोन बस स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 150 लाख रूपये अवमुक्त किये गये हैं. अधिशाषी अभियन्ता को यह निर्देश दिये गये कि इन कार्यों की समीक्षा की जाए.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ में लग्जरी फ्लैट खरीदने का मौका, LDA बनाएगा ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट, जानिए कीमत