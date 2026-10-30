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रेलवे कैसे निपटेगा ! अभी गोरखपुर प्लेटफॉर्म पर चल रहा काम, आ गया दीपावली और छठ का त्योहार

गोरखपुर प्लेटफॉर्म पर चल रहा काम, आ गया दीपावली और छठ का त्योहार. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: दशहरा का महत्वपूर्ण पर्व खत्म हो चुका है, लेकिन अब दीपावली और छठ जैसा पर्व रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आने वाला है. इन दोनों त्योहारों में देश के विभिन्न कोने में मेहनत-मज़दूरी करने वाले या नौकरी पेशा लोग जहां भी हैं, वह अपने पूर्वांचल और बिहार के लिए लौटते ही हैं. ऐसे में उन्हें ट्रेन से ही यात्रा करके आना होता है, जिसको देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने जहां ख़ास इंतज़ाम किया है.

वहीं अन्य जोन की ट्रेन भी पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी. जिनकी कुल संख्या करीब 65 जोड़ी है. आगमन में यह करीब 1800 फेरे लगाएंगी तो, प्रस्थान को लेकर कुल फेरों की संख्या करीब 3000 होगी. इसका अनुमान रेलवे प्रशासन ने लगाया है.

गोरखपुर प्लेटफॉर्म पर चल रहा काम, आ गया दीपावली और छठ का त्योहार. (ETV Bharat) प्लेटफार्म नंबर एक के चल रहे निर्माण से परेशानी बात करें गोरखपुर जंक्शन की तो, यहां पर यात्रियों के लिए सुरक्षा के इंतज़ाम तो किए गए हैं, जिसके लिए 65 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जिससे भीड़ नियंत्रण और किसी भी प्रकार की अनहोनी के साथ, चोरी आदि की घटना को टाला जा सकेगा. सबसे बड़ी समस्या इस स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक के चल रहे निर्माण को लेकर है. जिसके ऊपर अभी शेड तक नहीं डाला जा सका है. और ठंड की स्थिति दिन प्रतिदिन बनती जा रही है, जब यात्रियों का आगमन होगा और प्लेटफार्म पर बड़ी भीड़ होगी तो उन्हें धूप और ठंड दोनों से बचने की आवश्यकता होगी, लेकिन रेलवे फिलहाल इस इंतज़ाम को करने में सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है. इसको लेकर प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों ने भी आपत्ति जताई है. गोरखपुर प्लेटफॉर्म पर चल रहा काम, आ गया दीपावली और छठ का त्योहार. (ETV Bharat) उन्होंने कहा है कि प्लेटफार्म पर धूप और बारिश में खड़े होना जहां उनकी मज़बूरी है. वहीं, प्लेटफार्म नंबर एक को तोड़ दिए जाने से अन्य प्लेटफार्म पर जाने में जिसमें फुट ओवरब्रिज को उपयोग में लेना है, उसकी दूरी करीब 500 मीटर से लेकर एक किलोमीटर तक है. ऐसे में जिनके पैरों में दिक्कत है या अन्य प्रकार से वह स्वास्थ्य कारण से सफर कर रहे हैं, उन्हें ले जाना बहुत कठिनाई भरी बात है. तोड़फोड़ में शौचालय जैसी सुविधाएं भी बदहाल हो गई हैं. इससे भी यात्रियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है. गोरखपुर प्लेटफॉर्म पर चल रहा काम, आ गया दीपावली और छठ का त्योहार. (ETV Bharat) रेलवे ने कई ट्रेनों और फेरों चलाने का किया दावा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि दीपावली और छठ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से अभी 14 जोड़ी ट्रेन 230 फेरे में चलाई जा रही हैं. इसके अलावा अन्य जोन की जो 21 ट्रेन चलाई जा रही हैं वह पूर्वोत्तर रेलवे के किसी किसी स्टेशन पर आकर टर्मिनेट हो रही हैं, जिनके भी फेरे करीब 450 से अधिक हैं. गोरखपुर प्लेटफॉर्म पर चल रहा काम, आ गया दीपावली और छठ का त्योहार. (ETV Bharat) इसके सात ही करीब 30 जोड़ी ट्रेन ऐसी हैं, जो पासिंग हैं, यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजर रही हैं. इस प्रकार कुल 65 ट्रेन इस पर्व को ध्यान में रखते हुए मौजूदा समय में स्पेशल कैटेगरी की चलाई जा रही है, जिसमें बर्थ भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं. विभिन्न समाचार माध्यमों के ज़रिए इसकी जानकारी जनता के बीच पहुंचाई भी जा रही है. रेलवे स्टेशन गोरखपुर. (ETV Bharat) "रेल वन एप" पर भी ट्रेनों की डिटेल्स उपलब्ध इसके साथ ही "रेल वन एप" पर भी ट्रेनों की डिटेल्स, सीट की उपलब्धता सब कुछ मौजूद है. यात्री इसका भी उपयोग करके अपनी यात्रा को सुगम बना सकता है. उन्होंने कहा कि जब प्रस्थान की स्थिति आएगी तो ट्रेनों की संख्या और फेरों का निर्धारण किया जाएगा लेकिन, माना जा रहा है कि आगमन प्रस्थान में कुल लगभग तीन हजार फेरे ट्रेन लगाएंगी. उन्होंने यात्रियों से अपील किया की रेगुलर ट्रेनों के साथ विशेष ट्रेनों में भी वह टिकट का प्रयास करें तो, उनकी यात्रा सुगम और आसान हो सकेगी, क्योंकि वहां सीटों की उपलब्धता बनी हुई है. गोरखपुर प्लेटफॉर्म पर चल रहा काम, आ गया दीपावली और छठ का त्योहार. (ETV Bharat)