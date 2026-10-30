रेलवे कैसे निपटेगा ! अभी गोरखपुर प्लेटफॉर्म पर चल रहा काम, आ गया दीपावली और छठ का त्योहार
गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की समस्या पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में मुकेश पाण्डेय की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 11:23 AM IST
गोरखपुर: दशहरा का महत्वपूर्ण पर्व खत्म हो चुका है, लेकिन अब दीपावली और छठ जैसा पर्व रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आने वाला है. इन दोनों त्योहारों में देश के विभिन्न कोने में मेहनत-मज़दूरी करने वाले या नौकरी पेशा लोग जहां भी हैं, वह अपने पूर्वांचल और बिहार के लिए लौटते ही हैं. ऐसे में उन्हें ट्रेन से ही यात्रा करके आना होता है, जिसको देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने जहां ख़ास इंतज़ाम किया है.
वहीं अन्य जोन की ट्रेन भी पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी. जिनकी कुल संख्या करीब 65 जोड़ी है. आगमन में यह करीब 1800 फेरे लगाएंगी तो, प्रस्थान को लेकर कुल फेरों की संख्या करीब 3000 होगी. इसका अनुमान रेलवे प्रशासन ने लगाया है.
प्लेटफार्म नंबर एक के चल रहे निर्माण से परेशानी
बात करें गोरखपुर जंक्शन की तो, यहां पर यात्रियों के लिए सुरक्षा के इंतज़ाम तो किए गए हैं, जिसके लिए 65 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जिससे भीड़ नियंत्रण और किसी भी प्रकार की अनहोनी के साथ, चोरी आदि की घटना को टाला जा सकेगा.
सबसे बड़ी समस्या इस स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक के चल रहे निर्माण को लेकर है. जिसके ऊपर अभी शेड तक नहीं डाला जा सका है. और ठंड की स्थिति दिन प्रतिदिन बनती जा रही है, जब यात्रियों का आगमन होगा और प्लेटफार्म पर बड़ी भीड़ होगी तो उन्हें धूप और ठंड दोनों से बचने की आवश्यकता होगी, लेकिन रेलवे फिलहाल इस इंतज़ाम को करने में सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है. इसको लेकर प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों ने भी आपत्ति जताई है.
उन्होंने कहा है कि प्लेटफार्म पर धूप और बारिश में खड़े होना जहां उनकी मज़बूरी है. वहीं, प्लेटफार्म नंबर एक को तोड़ दिए जाने से अन्य प्लेटफार्म पर जाने में जिसमें फुट ओवरब्रिज को उपयोग में लेना है, उसकी दूरी करीब 500 मीटर से लेकर एक किलोमीटर तक है. ऐसे में जिनके पैरों में दिक्कत है या अन्य प्रकार से वह स्वास्थ्य कारण से सफर कर रहे हैं, उन्हें ले जाना बहुत कठिनाई भरी बात है. तोड़फोड़ में शौचालय जैसी सुविधाएं भी बदहाल हो गई हैं. इससे भी यात्रियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है.
रेलवे ने कई ट्रेनों और फेरों चलाने का किया दावा
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि दीपावली और छठ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से अभी 14 जोड़ी ट्रेन 230 फेरे में चलाई जा रही हैं. इसके अलावा अन्य जोन की जो 21 ट्रेन चलाई जा रही हैं वह पूर्वोत्तर रेलवे के किसी किसी स्टेशन पर आकर टर्मिनेट हो रही हैं, जिनके भी फेरे करीब 450 से अधिक हैं.
इसके सात ही करीब 30 जोड़ी ट्रेन ऐसी हैं, जो पासिंग हैं, यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजर रही हैं. इस प्रकार कुल 65 ट्रेन इस पर्व को ध्यान में रखते हुए मौजूदा समय में स्पेशल कैटेगरी की चलाई जा रही है, जिसमें बर्थ भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं. विभिन्न समाचार माध्यमों के ज़रिए इसकी जानकारी जनता के बीच पहुंचाई भी जा रही है.
"रेल वन एप" पर भी ट्रेनों की डिटेल्स उपलब्ध
इसके साथ ही "रेल वन एप" पर भी ट्रेनों की डिटेल्स, सीट की उपलब्धता सब कुछ मौजूद है. यात्री इसका भी उपयोग करके अपनी यात्रा को सुगम बना सकता है.
उन्होंने कहा कि जब प्रस्थान की स्थिति आएगी तो ट्रेनों की संख्या और फेरों का निर्धारण किया जाएगा लेकिन, माना जा रहा है कि आगमन प्रस्थान में कुल लगभग तीन हजार फेरे ट्रेन लगाएंगी. उन्होंने यात्रियों से अपील किया की रेगुलर ट्रेनों के साथ विशेष ट्रेनों में भी वह टिकट का प्रयास करें तो, उनकी यात्रा सुगम और आसान हो सकेगी, क्योंकि वहां सीटों की उपलब्धता बनी हुई है.
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे इस समय रीमॉडलिंग के दौर से गुजर रहा है. प्लेटफार्म के निर्माण से लेकर कैब वे, पाथवे और मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण हो रहा है.
मल्टीलेवल पार्किंग में जल्द लगेंगे गर्डर
मल्टीलेवल पार्किंग ओपन भी कर दी गई है, जहां दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहन सुरक्षित खड़े किए जा सकते हैं. रही बात प्लेटफार्म नंबर एक पर शेड बनाने की तो पिलर्स तैयार कर दिए गए हैं. जल्दी गर्डर लगाने का काम शुरू होगा.
उम्मीद है कि इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करते हुए यात्रियों को प्लेटफार्म पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी. उन्होंने कहा कि 65 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.
ईटीवी की यह कवरेज बंगाल की खाड़ी से उठे आयान तूफान के दौरान हुई जब प्लेटफार्म पर बूंदाबादी और हल्की बारिश की स्थिति बनी थी. तमाम यात्री इधर-उधर अपने आप को बचाने में लगे थे, क्योंकि प्लेटफार्म का सेड तोड़ा जा चुका है, जो जगह थी उसी में यात्री खुद को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे.
रेलवे स्टेशन पर बने रिजर्वेशन काउंटर पर जहां यात्रियों की भीड़ कम देखी जा रही थी, वहीं जनरल टिकट के काउंटर पर मारामारी थी, क्योंकि हर यात्री इस कोशिश में था कि जो भी ट्रेन पहले आए उसमें सवार होकर स्थानीय यात्रा को वह पूरा करें लंबी दूरी की ट्रेनों के यात्री इंतजार करने को मजबूर थे.
यात्री बोले स्टेशन पर बैठने तक का इंतज़ाम नहीं
बिहार के सिवान निवासी रामजी सिंह ने कहा कि बैठने तक का इंतज़ाम स्टेशन पर नहीं रह गया है. आसमान खुला है. बूंदाबादी हो रही है, तो उनके जैसे तमाम यात्री परेशान हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन पकड़नी है और घर जाना है.
इसी प्रकार विवेक कुमार अपने दिव्यांग पिता को लेकर स्टेशन पहुंचा था. उसे प्लेटफार्म नंबर एक की बजाय चार पर ट्रेन पकड़ने के लिए जाना था, लेकिन फुट ओवरब्रिज भी तोड़ दिए जाने से दूसरा ओवरब्रिज काफी दूर था और व्हीलचेयर सहित अन्य कोई ऐसा साधन नहीं था, जिससे वह उन्हें आसानी से प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंचा सके. इस पर उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सुधरनी चाहिए और इसका प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि, ऐसे यात्रियों के लिए परेशानी आएगी तो वह क्या करेंगे.
कुछ ट्रेन जो विशेष तौर पर संचालित हो रही हैं उसमें 05087 और 05088 मऊ-आनंद विहार टर्मिनस त्योहार विशेष गाड़ी का संचालन मऊ से 3 एवं 10 नवंबर 2026 को और आनंद विहार टर्मिनल से चार एवं 11 नवंबर को दो फेरों के लिए किया जाएगा.
ट्रेन नंबर 05087 मऊ-आनंद विहार टर्मिनस त्योहार विशेष गाड़ी तीन और 10 नवंबर 2026 को मऊ से 10:30 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी यात्रा में 05088 आनंद विहार टर्मिनस मौत त्यौहार विशेष गाड़ी चार और 11 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनस से 19:15 पर प्रस्थान कर गाजियाबाद से 19: 50 बजे छूटकर आगे बढ़ेगी और अगले दिन 14:00 बजे मऊ पहुंचेगी.
इसी प्रकार बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस अनारक्षित त्योहार विशेष गाड़ी का संचालन एक और 8 नवंबर को बांद्रा टर्मिनस से 04:30 बजे होगा. यह वापसी में दो और 9 नवंबर को यहां से प्रस्थान करेगी, जिसका टाइम 22:45 होगा.