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RSS कैसे बना, डॉ. हेडगेवार के किस विचार से सहमत नहीं थे गांधीजी-सुभाषचंद्र बोस, जानिए History

क्या है पंच परिवर्तन: उन्होंने कहा कि इन पंच परिवर्तनों में मुख्य रूप से सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वआधारित जीवनशैली व नागरिक कर्तव्य शामिल है. बानगी के तौर पर कहें, तो पर्यावरण के मुद्दे को लेकर संघ जहां अधिक से अधिक पौधों का रोपण कराएगा, वहीं प्लास्टिक के कम से कम उपयोग को लेकर जनजागरूकता अभियान शुरू कराए जाएंगे. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संघ के 100 साल पूरे होने की यात्रा को भी संक्षिप्त में बताया.

वहीं, लगातार इन शाखाओं का विस्तार हो रहा है. 32600 से अधिक स्थानों पर साप्ताहिक मिलन के कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं. वहीं, 80 हजार से अधिक स्थानों पर संघ द्वारा विभिन्न कार्यों को किया जा रहा है. अब, जब संघ के 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो संघ ने तय किया है, कि भारत को सशक्त व समृद्धशाली राष्ट्र बनाने के लिए संघ पंच परिवर्तन पर काम करेगा.

आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने दी जानकारी. (सोर्स: मीडिया सेल, आरएसएस कार्यालय)

देश में अब कितनी शाखाएं चल रहीं: आरएसएस द्वारा आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने संघ के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में देश के अंदर जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से 89 हजार शाखाएं तैयार हो चुकी हैं.

कानपुर: क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना कब हुई थी. संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार के किस विचार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस सहमत नहीं थी. संघ की स्थापना से अब तक देश में संघ का कितना विस्तार हुआ है. यह जानकारी देने के लिए शुक्रवार को आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर कानपुर पहुंचे थे. चलिए जानते हैं उन्होंने संघ से जुड़ी क्या जानकारी दी.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभ्यास कार्यक्रम. (सोर्स: मीडिया सेल, आरएसएस कार्यालय)

ऐसे हुई संघ की स्थापना: उन्होंने बताया कि संघ की 100 वर्ष की यात्रा में अनेक चरण आए. 1925 में जब भारत अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय डॉ. हेडगेवार के मन में यह विचार आया कि हम स्वतंत्र तो हो जायेंगे, लेकिन यह स्वतंत्रता टिकी कैसे रहे, इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का अभ्यास कार्यक्रम. (सोर्स: मीडिया सेल, आरएसएस कार्यालय)

उन्होंने विचार किया कि हम पिछले लगभग 1000 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं. हम गुलाम ही क्यों हुए. तब उन्हें ध्यान में आया हमें अपने देश को संगठित और देशभक्त बनाने की आवश्यकता है. वो इस विचार को लेकर गांधीजी, सुभाष चन्द्र बोस और लोकमान्य तिलक जैसे उस समय के सभी महापुरुषों से मिले. अधिकांश की प्राथमिकता थी पहले देश स्वतंत्र हो जाए, फिर इस पर भी विचार कर लेंगे. ये महापुरुष डॉ. हेडगेवार के विचार से सहमत नहीं थे.

किन्तु डॉ. हेडगेवार जी का मानना था कि ये दोनों कार्य साथ-साथ चल सकते हैं. वे जब कांग्रेस में थे, तब ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में गए. संघ की स्थापना करने के बाद जंगल सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें जेल हुई. डॉ. हेडगेवार अनुशीलन समिति के भी सदस्य रहे. जब 1925 में डॉ. हेडगेवार ने संगठन बनाया, तब संघ का नामकरण भी नहीं हुआ था, यह नाम बाद में पड़ा.

हर साल 10 हजार युवा जुड़ रहे: अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने कहा ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से हर साल आठ से 10 हजार युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हमारे यहां प्राथमिक वर्ग युवा स्वयंसेवकों को एक बार ही करना होता है जिसमें 1.24 लाख से अधिक स्वयंसेवक भाग लेते हैं.

RSS का अभ्यास कार्यक्रम. (सोर्स: मीडिया सेल, आरएसएस कार्यालय)

महिलाओं की भागीदारी व उनसे जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा हम किसी विषय पर प्रतिक्रिया से अधिक कार्य करने पर विश्वास रखते हैं. हमारे अन्य सहयोगी संगठनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए कार्य हो रहा है. सेवा कार्यों में भी महिलाओं के लिए कार्य किया जा रहा है.

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सेविका समिति भी महिलाओं के लिए निरंतर कार्य कर रही है. यहां प्रांत संघ चालक भवानी भीख, प्रान्त प्रचारक श्रीराम, प्रान्त प्रचार प्रमुख डॉ. अनुपम, प्रान्त सह प्रचार प्रमुख संजीव सोमवंशी आदि अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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