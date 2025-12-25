ETV Bharat / state

साल 2025 में कैसा रहा झारखंड का स्वास्थ्य महकमा! किससे बढ़ा मान, किन घटनाओं ने विभाग पर लगाया दाग

झारखंड में पूरे साल स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की दिशा में कई काम हुए. हालांकि कुछ घटनाओं ने विभाग पर दाग भी लगाए.

December 25, 2025

रांची: वर्ष 2025 अब समाप्ति की ओर है और नववर्ष 2026 के स्वागत की तैयारियां भी लोगों ने शुरू कर दी हैं. इस विदाई और स्वागत की बेला में मौका है कि हम जानें कि आम लोगों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वर्ष 2025 कैसा रहा? किन क्षेत्रों में हम आगे बढ़े, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की तथा कहां हम पीछे छूट गए.

वर्ष 2025, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिला-जुला साल

स्वास्थ्य सेवाओं के सभी पहलुओं पर गौर करें तो वर्ष 2025 राज्यवासियों के लिए मिला-जुला रहा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, डिजिटल हेल्थ, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से झारखंड ने स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की. वहीं, अनुबंध पर डॉक्टरों की नियुक्ति के बावजूद राज्य में आबादी के अनुपात में डॉक्टरों की गंभीर कमी अभी भी बरकरार है.

रांची सदर अस्पताल (ETV Bharat)

चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य संरचना का विस्तार

झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य संरचना के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई. PPP मोड के तहत खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति इस वर्ष मिली. रांची में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (रिम्स-2) के निर्माण के लिए 10,746 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के सहयोग से 3,781 करोड़ रुपये की लागत से झारखंड में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की स्वीकृति मिली. राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में CT स्कैन और MRI मशीन की खरीद को मंजूरी के साथ-साथ रांची सदर अस्पताल में 24×7 सेंट्रल रेडियोलॉजी हब की स्थापना जैसे निर्णय लिए गए, जिनका लाभ पूरे राज्य की जनता को मिलेगा.

Jharkhand health department
मरीज की जांच करते स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन में क्रांति

डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन क्रांति की सोच के साथ इस वर्ष मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना (2025-30) के तहत 299.30 करोड़ रुपये की लागत से सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, CHC, PHC और उपकेंद्रों में कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमैट्रिक, आभा कार्ड स्कैनर तथा हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने की शुरुआत हुई. राज्य मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एवं सभी स्वास्थ्य केंद्रों में HMIS लागू किया गया.

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में ऐतिहासिक उपलब्धियां

जननी सुरक्षा योजना के तहत राज्य में संस्थागत प्रसव के आंकड़े इस वर्ष न केवल बढ़े हैं, बल्कि संतोषजनक रहे हैं. 2019-20 में जहां यह 6.86 लाख था, वहीं 2024-25 में 8.46 लाख और इस वर्ष नवंबर तक यह संख्या 8.5 लाख से ऊपर पहुंचने का अनुमान है. JSSK योजना के तहत 3.75 लाख गर्भवती माताओं को निःशुल्क दवा, भोजन और परिवहन की सुविधा मिली है.

सभी जिलों में SNCU (स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट) की स्थापना की योजना को मंजूरी मिली, ताकि गंभीर रूप से बीमार शिशुओं को बेहतर इलाज उपलब्ध हो और उन्हें रांची या अन्य राज्यों में न जाना पड़े. वर्ष 2025 में 71,589 नवजातों तथा 60,427 गंभीर रूप से बीमार शिशुओं का सफल उपचार हुआ. सरकार की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से मातृ मृत्यु दर (MMR) में गिरावट आई है. वर्ष 2004-06 में यह 312 था, जो अब घटकर 50 के करीब आ गया है.

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने से इस वर्ष पूर्ण टीकाकरण दर 95.1 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि 2019 में यह 94.2 प्रतिशत थी. राज्य में टीकाकरण सत्र स्थलों की संख्या 272 से बढ़ाकर 334 कर दी गई. कोविड के बाद भी झारखंड का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा.

प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण इलाज

स्वास्थ्य मंत्री के दावे के अनुसार, राज्य में कुल 4,143 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM), 2,970 हेल्थ सब-सेंटर, 257 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 77 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 704 आयुष इकाइयों के साथ-साथ ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन से बीमार जनता को निरोगी बनाने में मदद मिल रही है. अब तक 32 लाख लाभार्थियों को ऑनलाइन परामर्श दिया जा चुका है.

टीबी उन्मूलन और गैर-संचारी रोगों पर नियंत्रण

टीबी मुक्त भारत अभियान में झारखंड ने सशक्त भागीदारी निभाई. इस वर्ष टीबी रोगियों की पहचान और इलाज पर विशेष ध्यान दिया गया. लगभग 250 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया. राज्य में 3,681 निक्षय मित्र पंजीकृत हैं तथा 94,780 टीबी मरीजों को पोषण फूड बास्केट से आच्छादित किया गया.

गैर-संचारी रोग (NCD) के तहत 30 वर्ष से ऊपर के 27.91 लाख नागरिकों की स्क्रीनिंग हुई. सभी जिलों में NCD क्लीनिक चलाए जा रहे हैं, जो रक्तचाप, डायबिटीज और कैंसर की समय पर जांच में सहायक हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार से राष्ट्रीय पहचान और सम्मान प्राप्त हुआ. 2020-21 से 2025-26 तक 2,637 स्वास्थ्य संस्थानों को NQAS सर्टिफिकेशन मिला. कायाकल्प पुरस्कार तथा WHO द्वारा टीबी नियंत्रण और कोविड प्रबंधन के लिए सम्मान प्राप्त हुआ. टीबी नोटिफिकेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली.

अन्य उल्लेखनीय कार्य

हर जिले में मोक्ष वाहन के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई. 11 महीनों में कायाकल्प योजना के तहत 10 हजार से अधिक नियुक्तियां हुईं. हेल्थ कॉटेज, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 42 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई. सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी तथा साढ़े छह करोड़ रुपये की राशि जारी की गई. हर जिले में हाईटेक ब्लड बैंक की स्थापना, निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत के बाद शव रोकने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान, आयुष्मान अबुआ योजना के तहत 15 लाख रुपये तक का इलाज, ट्रांसजेंडर के लिए अलग ओपीडी, सहिया के मानदेय में बढ़ोतरी तथा मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य इस वर्ष हुए.

कई वजहों से मिली बदनामी भी

वर्ष 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य होने के बावजूद कुछ मामलों में विभाग असफल रहा. पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया गया. घटना के बाद गठित जांच टीम ने पाया कि जिस बच्चे में HIV संक्रमण मिला, उसने कई जगहों से रक्त चढ़वाया था. ऐसे में एक ओर जहां राज्य की सरकार ने झारखंड में ब्लड एक्सचेंज पर रोक लगा दी, वहीं राज्य के सभी सरकारी ब्लड बैंकों को आधुनिक बनाने के साथ साथ सभी ब्लड बैंक में 'ब्लड सेपरेटर यूनिट' लगाने के लिए टेंडर निकाल दिया गया है.

आयुष (देसी चिकित्सा पद्धति) में चिकित्सकों की कमी दूर करने में विभाग नाकाम रहा. पूरे आयुष में 50 से भी कम चिकित्सक सेवा में बचे हैं. यह पूरा वर्ष रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बीच विवादों में रहा. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से रिम्स निदेशक अपने पद पर बने हुए हैं. राज्य का इकलौता योग स्टूडियो अभी भी प्रसारण शुरू होने का इंतजार कर रहा है.

झारखंड का स्वास्थ्य क्षेत्र 2025 में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है. एक ओर डिजिटल हेल्थ, मेडिकल कॉलेज, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और बीमा योजनाओं से सेवाओं की पहुंच बढ़ी है, वहीं गुणवत्ता, मानव संसाधन और सतत निगरानी पर निरंतर कार्य की आवश्यकता बनी हुई है.

