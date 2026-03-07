ETV Bharat / state

USA में गूगल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर UPSC 2025 क्रेक कर कैसे बना IAS?, जानिए Success सीक्रेट

सफलता का श्रेय परिवार को दिया: पीयूष कपूर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है. उन्होंने बताया कि इस सफर में उनके पिता स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण कपूर, मां रुचि कपूर और बड़े भाई आयुष कपूर लगातार उनकी ताकत और प्रेरणास्रोत बने रहे. उनके प्रोत्साहन और सहयोग की बदौलत ही वह इस मुकाम तक पहुंच सके.

सिविल सेवा में सफलता हासिल की: जानकीपुरम निवासी पीयूष कपूर ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 402वीं रैंक हासिल कर एक मिसाल पेश की है. खास बात यह है कि उन्होंने यह सफलता अमेरिका में नौकरी करते हुए हासिल की. पीयूष पिछले 10 वर्षों से अमेरिका में गूगल में ‘स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर’ के रूप में कार्यरत हैं. उनकी इस उपलब्धि ने उस धारणा को भी तोड़ा है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ना या भारत में रहना जरूरी होता है.

UPSC Result 2025: सिविल सेवा में सफलता हासिल करना हर युवा का सपना रहता है. ये सपना अक्सर विदेश में बड़ी नौकरी करने वाले युवा भी देखते हैं. देश सेवा की चाहत के सपने को पूरा करने के लिए कई बार वे अपनी भारी-भरकम वेतन वाली नौकरी को छोड़ देते हैं. सिविल सेवा में सफलता के लिए नौकरी छोड़ने का मिथक बरसों से ऐसे ही चला आ रहा है. इस मिथक को तोड़ा है अमेरिका के एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने. उन्होंने अमेरिका में ही रहते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और उसमें 402वीं रैंक हासिल की. सबसे खास बात उन्होंने अपनी तैयारी भी एक डेटा प्रोजेक्ट की तरह की. चलिए जानते हैं इस बार यूपीएससी में सफल होने वाले लखनऊ के जानकीपुर के रहने वाले पीयूष कपूर की सफलता के बारे में.





गूगल में सीनियर लीडरशिप की जिम्मेदारी निभा रहे: उन्होंने बताया कि अमेरिका में गूगल में सीनियर लीडरशिप की जिम्मेदारी निभाते हुए यूपीएससी की तैयारी करना आसान नहीं था. समय का बेहतर प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती थी. पीयूष ने बताया कि उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच समय के अंतर को अपनी ताकत बनाया. जब भारत में रात होती थी, तब वह शांत माहौल में पढ़ाई करते थे और ऑफिस के बाद भारतीय समय के अनुसार ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते थे. उन्होंने अपनी पूरी तैयारी को एक ‘डेटा-ड्रिवन’ प्रोजेक्ट की तरह मैनेज किया. इसी की बदौलत उन्हें सफलता मिली.





देश के लिए कुछ करने की कसक हमेशा रही: पीयूष कपूर का कहना है कि सिलिकॉन वैली में एक सफल करियर के बावजूद उनके मन में हमेशा देश के लिए कुछ करने की इच्छा रही. उनका मानना है कि तकनीक और प्रशासन का बेहतर तालमेल भारत के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में 10 वर्षों के अनुभव ने उन्हें दबाव में शांत रहना और जटिल समस्याओं का विश्लेषण करना सिखाया, जो यूपीएससी परीक्षा के हर चरण में उनके लिए उपयोगी साबित हुआ.





एनआरआई युवाओं के लिए प्रेरणा बने: पीयूष कपूर की यह सफलता उन लाखों पेशेवरों और एनआरआई के लिए प्रेरणा है, जो अपनी नौकरी के साथ देश सेवा का सपना देखते हैं. उनका कहना है कि यदि उद्देश्य स्पष्ट हो, अनुशासन हो और परिवार का साथ मिले, तो दुनिया के किसी भी कोने में रहकर भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को भी सफलतापूर्वक पास किया जा सकता है.



प्रतापगढ़ के सौम्य शर्मा बने आईपीएस: प्रतापगढ़ के रूपापुर मोहल्ले में रहने वाले व्यापारी सुरेंद्र शर्मा के बड़े बेटे सौम्य शर्मा ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर 162 वीं रैंक प्राप्त की. सौम्य के पिता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि आईपीएस में चयनित होकर जिले का मान बढ़ाया है. सौम्य ने बताया कि वह लगभग तीन वर्ष तक आयकर विभाग में निरीक्षक के पद पर काम कर चुके हैं. नौकरी के समय ही साल 2024 में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर वह भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में नौकरी करने लगे. हालांकि इस नौकरी के बाद भी उनकी पढ़ाई ने सफलता दिलाई. शुक्रवार को भारतीय सिविल सेवा का परिणाम घोषित होने पर सौम्य ने 162 वीं रैंक प्राप्त कर आईपीएस पद पर परचम लहराया. सौम्य ने बताया कि छोटी बहन शिवानी रायबरेली में मेडिकल आफिसर हैं. छोटा भाई अंश कम्प्यूटर ट्रेड से बीटेक की शिक्षा ग्रहण कर जॉब कर रहे हैं. सबसे छोटा भाई उत्कर्ष इंटर की परीक्षा के बाद नीट की तैयारी कर रहा है.





