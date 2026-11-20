पुष्कर पशु मेला 2026 : घुंघरू बांध नाचे घोड़े–घोड़ियां, सैनिकों में जोश भरने वाले अश्व नृत्य की परंपरा कैसे पहुंची शादियों तक
पुष्कर पशु मेले में अश्व नृत्य प्रतियोगिता में उस्ताद से तैयार घोड़े–घोड़ियां ही शामिल होते हैं.
Published : November 20, 2026 at 4:28 PM IST
अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026 में बड़ी संख्या में अश्व वंश आया है. इनमें से 30 फीसदी पालक केवल नुमाइश के लिए घोड़े–घोड़ी लाते हैं. जबकि 70 फीसदी बेचने के लिए लाते हैं. बेचे जाने वाले अश्व ज्यादातर शादियों में निकासी और बारात के लिए खरीदे जाते हैं. एक जमाने में रण में इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़ों को नचाकर सैनिकों में जोश भरा जाता था. इसी नृत्य परंपरा ने अब शादियों में मनोरंजन का रूप ले लिया है. राजस्थान में शादियों में प्रशिक्षण प्राप्त घोड़े–घोड़ियों की डिमांड ज्यादा रहती है. ये न केवल दूल्हे की बारात, निकासी में काम आते हैं, बल्कि नृत्य कर लोगों का मनोरंजन भी करते हैं. पुष्कर पशु मेले में भी अश्व वंश के नृत्य की प्रतियोगिता रखी जाती है. प्रशिक्षित उस्ताद घोड़े–घोड़ियों को 13 प्रकार के अलग-अलग नृत्य सिखाते हैं. उस्ताद के इशारे और ढोल की थाप के साथ घोड़े–घोड़ियां अलग-अलग नृत्य मुद्राएं पेश करते हैं.
कई साल बीत जाते हैं उस्ताद तैयार करने में : पुष्कर पशु मेला 2026 में घोड़े–घोड़ियों के नृत्य की प्रतियोगिता सबसे खास आकर्षण रहती है. खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में उस्ताद से तैयार घोड़े–घोड़ियां ही शामिल होते हैं. उस्ताद को ट्रेनर और प्रशिक्षक कहा जाता है. उस्तादी को हासिल करने में कई वर्ष बीत जाते हैं. कई लोग उस्तादी को पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आए हैं. उस्ताद के तैयार घोड़े–घोड़ियां शादियों में भी ढोल की थाप और मालिक के इशारे पर नृत्य करती है. पुष्कर मेले में देश के कई राज्यों से अश्वपालक आए हुए हैं. इनमें ज्यादातर अश्वपालक अपने घोड़े और घोड़ियों को बेचने के लिए आए हैं. पुष्कर मेले में ऐसे अश्व पालकों के लिए वर्षों से घोड़े और घोड़ियां के नृत्य की प्रतियोगिता होती आई है.
पढ़ें : पुष्कर पशु मेला 2026 : क्या वाकई लाखों–करोड़ों के घोड़े बिके मेले में? जानिए असली कहानी
घोड़े–घोड़ियों को नृत्य करते देख पर्यटक रह गए दंग : प्रतियोगिता में ज्यादातर नुगरा नस्ल के घोड़े–घोड़ियों ने ही भाग लिया. नुगरा नस्ल के अश्वों का रंग सफेद या गुलाबी होता है. यह नस्ल राजस्थान और पंजाब में ज्यादा पाई जाती है, जो कद काठी में मारवाड़ी नस्ल के समान ही होती है. प्रतियोगिता में उस्तादों ने पैरों में घुंघरू बांधे घोड़े–घोड़ियों को जमकर नृत्य करवाया. ढोल की थाप के उतार–चढ़ाव पर घोड़े–घोड़ियों का नृत्य भी बदल जाता. कभी दोनों पैर उठाकर, कभी एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर करके, तो कभी दोनों पैरों से नृत्य करते घोड़े–घोड़ियों को देख पर्यटक भी दंग रह गए. घोड़े–घोड़ियों और उनके उस्तादों के बीच गजब का तारतम्य नजर आया. लगाम थामे उस्ताद घोड़े घोड़ियों को अपने इशारों पर नचाते नजर आए.
पढ़ें : पुष्कर मेले में आया 36 इंच का ‘भालू’, 14 इंच की गाय देती है 3 लीटर दूध
13 तरह का नृत्य प्रशिक्षण : अश्व पालक मेघ सिंह ने बताया कि घोड़े–घोड़ियों को प्रशिक्षण देने की उस्तादी कम उम्र में ही अपने पिता से सीखी. वे 10 वर्षों से नृत्य का प्रशिक्षण दे रहे हैं. जबकि 5 वर्षों से अपने अश्व वंश के साथ पुष्कर पशु मेले में आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि घोड़े–घोड़ी को नृत्य में प्रशिक्षित करने के लिए 6 माह से 1 वर्ष का समय लगता है. प्रतिदिन 15 से 20 मिनट घोड़े–घोड़ियां को नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है. रोज के प्रशिक्षण से घोड़े–घोड़ियां उस्ताद के इशारे और ढोल की थाप के साथ अलग-अलग नृत्य मुद्रा सीख जाते हैं. मेघ सिंह बताते हैं कि सामान्य तौर पर 13 तरह का नृत्य प्रशिक्षण घोड़े–घोड़ियों को दिया जाता है. इसमें 13 ही तरह की ढोल बजाने की विधा भी होती है. मेघ सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी तीन घोड़ियों बाईसा, गुलाबो और शबनम को प्रतियोगिता में उतारा है.
पढ़ें : जोधपुर में 11वां मारवाड़ी हॉर्स शो शुरू, संरक्षण, शुद्धता और अंतरराष्ट्रीय मांग पर फोकस, देशभर से पहुंचे घोड़े
पिता से सीखी उस्तादी : डीडवाना के झाडोल गांव निवासी प्रभु सिंह ने बताया कि उस्तादी में वे तीसरी पीढ़ी हैं. तीन पीढ़ियों से भी पहले से उनके परिवार में ऊंट और घोड़ों के पालन का पेशा रहा है. उन्होंने बताया कि घोड़ों को नृत्य का प्रशिक्षण देने की विधा उन्होंने अपने पिता से सीखी थी. उन्होंने बताया कि 13 प्रकार के अलग-अलग नृत्य होते हैं जिनका प्रशिक्षण घोड़े और घोड़ियां को दिया जाता है. इनमें चोटाला, धमाल, नागिन, गजरा, खाट, लेवाड़े, तेतरी, इकपाई, भंगड़ा, घूमर, पूजा, रणभेरी आदि शामिल है. उन्होंने बताया कि वे भी 2 अश्व लेकर प्रतियोगिता में उतरे हैं. बाहरी राज्यों से आए अश्व पालक भी बेहतर कर रहे हैं.
पढ़ें : मर्सिडीज से भी महंगा घोड़ा, 70 लाख का बिका 'गोल्डन किंग', अनोखी रंगत, आकर्षक बनावट देख हो जाएंगे हैरान
'रण से हुई अश्व नृत्य की शुरूआत' : पर्यटन विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ नवीन परिहार खुद भी अश्व पालक हैं. डॉ परिहार बताते हैं कि अश्वों के नृत्य की शुरुआत रण से हुई. सेनाएं रण को जाती थीं. कई दिन, महीने उनका पड़ाव बाहर रहता था. ऐसे में सैनिकों ने अपने मनोरंजन के लिए अश्व नृत्य की शुरुआत की. दरअसल राण क्षेत्र में मनोरंजन का अन्य कोई साधन नहीं होता था. शाम को सैनिक पूजा और आरती करते थे. इस दौरान श्रद्धा के साथ जोश भरने के लिए ढोल बजता था. इस ढोल की थाप के साथ सबसे पहले अश्व नृत्य की शुरुआत हुई. इसमें घोड़े–घोड़ियों के नृत्य के बहुत ही शालीन नृत्य के स्टेप होते थे. आरती में अलग स्टेप होते थे.
पढ़ें : पुष्कर पशु मेला 2026: मेले में भड़का विशाल मुर्रा भैंसा, खूंटा तोड़कर भागा, रस्सी छुड़ाकर बरपाया कहर, घोड़े को उठाकर पटका
'पहले चार प्रकार के ही थे अश्व नृत्य' : उन्होंने बताया कि सुबह रण पर जाने के लिए रणभेरी बजा करती थी, जिसकी आवाज घट्टी घूमने से उत्पन्न नाद की तरह होती थी. उस वक्त घोड़े–घोड़ियों को तैयार कर दिया जाता. जब वे चलते, तो उनके आगे के पैरों से टाप की आवाज आती, जो सैनिकों में जोश भर देती थी. ढोल और कांसे की थाली से उत्पन्न नाद को धमाल कहते थे. यह घोड़े–घोड़ियों की अलग नृत्य विधा बन गई. पारंपरिक तौर पर चार प्रकार के ही अश्व के नृत्य हुआ करते थे. बाद में समय के साथ रीमिक्स भी ढोल की थाप में जुड़ गया और अश्व की नृत्य विधा में भी इजाफा हो गया. वर्तमान में ज्यादातर नृत्य करने वाले अश्व शादियों में काम लिए जाते हैं. पुरानी अश्व नृत्य विधा में पूजा, आरती, रणभेरी आदि शामिल है.
पढ़ें : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026: QR कोड से मिलेगी खास पशुओं और उनकी प्रतियोगिताओं की लोकेशन
'उस्ताद और अश्व का सामंजस्य जरूरी' : डॉ परिहार ने बताया कि अश्व और उसके पालक के बीच सामंजस्य काफी महत्वपूर्ण है. इसमें देखने वाली बात यह है कि घोड़े का दिमाग ठीक होने के साथ वे स्वस्थ हों. साथ ही उस्ताद का अश्व के लिए समय देना भी महत्वपूर्ण है. दोनों में आपस में भरोसा और सामंजस्य बैठ गया, तो घोड़ी और घोड़ा 6 माह के प्रशिक्षण के बाद उस्ताद के इशारे पर नाचते है. अश्व नृत्य प्रतियोगिता में 17 घोड़े और घोड़ियां ने भाग लिया. इनमें एक से बढ़कर एक नृत्यशैली प्रतियोगिता में देखने को मिली. वहीं शानदार नृत्य के पीछे घोड़े और घोड़ियां के उस्ताद की मेहनत भी नजर आई.