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पुष्कर पशु मेला 2026 : घुंघरू बांध नाचे घोड़े–घोड़ियां, सैनिकों में जोश भरने वाले अश्व नृत्य की परंपरा कैसे पहुंची शादियों तक

घोड़ा नृत्य के बीच है ये कहानी ( ETV Bharat GFX )

अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026 में बड़ी संख्या में अश्व वंश आया है. इनमें से 30 फीसदी पालक केवल नुमाइश के लिए घोड़े–घोड़ी लाते हैं. जबकि 70 फीसदी बेचने के लिए लाते हैं. बेचे जाने वाले अश्व ज्यादातर शादियों में निकासी और बारात के लिए खरीदे जाते हैं. एक जमाने में रण में इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़ों को नचाकर सैनिकों में जोश भरा जाता था. इसी नृत्य परंपरा ने अब शादियों में मनोरंजन का रूप ले लिया है. राजस्थान में शादियों में प्रशिक्षण प्राप्त घोड़े–घोड़ियों की डिमांड ज्यादा रहती है. ये न केवल दूल्हे की बारात, निकासी में काम आते हैं, बल्कि नृत्य कर लोगों का मनोरंजन भी करते हैं. पुष्कर पशु मेले में भी अश्व वंश के नृत्य की प्रतियोगिता रखी जाती है. प्रशिक्षित उस्ताद घोड़े–घोड़ियों को 13 प्रकार के अलग-अलग नृत्य सिखाते हैं. उस्ताद के इशारे और ढोल की थाप के साथ घोड़े–घोड़ियां अलग-अलग नृत्य मुद्राएं पेश करते हैं.