18 या 19 अक्टूबर! जानें किस दिन मनाया जाएगा धनतेरस का त्योहार
धनतेरस के त्योहार पर जानें कैसे करें पूजा, किन बातों का रखें ध्यान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 10:20 PM IST
कुल्लू: भारत में हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन लोग सोने-चांदी की खरीदारी करते हैं. वहीं, धनतेरस के त्योहार पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ कुबेर देवता की पूजा की जाती है. इसी के साथ धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की भी भक्तों द्वार पूजा-अर्चना की जाती है.
इस दिन मनाया जाएगा धनतेरस
इस साल 18 अक्टूबर शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोपहर में 12 बजकर 20 मिनट से होगा. वहीं, 19 अक्टूबर, रविवार को दोपहर के 1 बजकर 52 मिनट पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी. सनातन शास्त्रों के अनुसार जिस दिन प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पड़ती है. उसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाने की परंपरा है. ऐसे में 18 अक्टूबर के दिन यह त्योहार मनाया जाएगा.
क्यों होती है भगवान धन्वंतरि की पूजा?
आचार्य विजय कुमार ने बताया कि भगवान धन्वंतरि को समुद्र से निकले रत्नों में से एक में गिना जाता है. चार भुजाओं वाले भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है उनके चार हाथों में से एक में औषधि कलश, दूसरे में जड़ी बूटी, तीसरे में शंख और चौथे में आयुर्वेद का ग्रंथ होता है, इसलिए भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से भक्तों को अच्छी सेहत का वरदान मिलता है. वेद और पुराणों में भगवान धन्वंतरि को देवताओं के चिकित्सक माना जाता है और उन्हें आयुर्वेद के देवता के रूप में दर्शाया गया है.
आचार्य विजय कुमार ने बताया, "धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब असुरों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, तो उस मंथन में समुद्र से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी. 12 रत्नों के बाद समुद्र से हाथों में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे. ऐसे में भगवान धन्वंतरि और अमृत को आखिरी के दो रत्न कहा जाता है. धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा का विशेष विधान है. इन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार कहा जाता है. इसके अलावा कुबेर देवता के साथ इनकी पूजा करने से भक्तों को सुख-संपत्ति के साथ अच्छी सेहत का भी आशीर्वाद मिलता है."
धनतेरस पर किसकी पूजा करें?
आचार्य विजय कुमार ने बताया कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा जरूर करनी चाहिए. जिससे भगवान धन्वंतरि प्रसन्न होकर भक्तों को अच्छी सेहत का आशीर्वाद देते हैं. वहीं, धनतेरस पर पूजा करने से भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि प्रसन्न होकर भक्तों पर धन और स्वास्थ्य की बारिश करते हैं.
धनतेरस पर कैसे करें पूजा?
- पूजा से पहले घर की अच्छे से साफ-सफाई करें.
- मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वस्तिक का चिन्ह लगाएं.
- मुख्य द्वार के बाईं ओर घी के तेल का दीपक जलाएं.
- धन संबंधी किसी भी यंत्र की भी धनतेरस पर पूजा करें.
- माता लक्ष्मी, गणेश और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरि की भी पूजा करें.
- शाम को उत्तर दिशा की ओर कुबेर और धन्वंतरि की स्थापना करें.
- कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि के सामने घी का दीपक जलाएं.
- कुबेर देवता को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरि को पीली मिठाई चढ़ाएं.
- पूजा में सबसे पहले कुबेर के मंत्रों का जाप करें.
- उसके बाद भगवान धन्वंतरि की पूजा करके प्रसाद बांटे.
धनतेरस पर इन बातों का रखें ध्यान
आचार्य विजय कुमार ने बताया की धनतेरस त्योहार की पूजा के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.
- धन के देवता कुबेर आसुरी प्रवृत्तियों का हरण करने वाले देव हैं, इसलिए धनतेरस पर उनकी पूजा का प्रचलन है.
- भक्त अपने भवन के उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का वास होने के कारण धनतेरस के दिन अगर इस दिशा को वास्तु के अनुरूप रखकर कुबेर की पूजा करें, तो उसे धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है.
- धनतेरस के दिन पृथ्वी की समस्त धन-दौलत, संपत्ति, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य के स्वामी कुबेर के लिए सायंकाल में तेरह दीप समर्पित करने की मान्यता है.
- कुबेर इस भूगर्भ के स्वामी हैं और कुबेर की पूजा से मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है और धन अर्जन का मार्ग प्रशस्त होता है.