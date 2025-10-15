ETV Bharat / state

18 या 19 अक्टूबर! जानें किस दिन मनाया जाएगा धनतेरस का त्योहार

कुल्लू: भारत में हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन लोग सोने-चांदी की खरीदारी करते हैं. वहीं, धनतेरस के त्योहार पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ कुबेर देवता की पूजा की जाती है. इसी के साथ धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की भी भक्तों द्वार पूजा-अर्चना की जाती है.

इस दिन मनाया जाएगा धनतेरस

इस साल 18 अक्टूबर शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोपहर में 12 बजकर 20 मिनट से होगा. वहीं, 19 अक्टूबर, रविवार को दोपहर के 1 बजकर 52 मिनट पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी. सनातन शास्त्रों के अनुसार जिस दिन प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पड़ती है. उसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाने की परंपरा है. ऐसे में 18 अक्टूबर के दिन यह त्योहार मनाया जाएगा.

क्यों होती है भगवान धन्वंतरि की पूजा?

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि भगवान धन्वंतरि को समुद्र से निकले रत्नों में से एक में गिना जाता है. चार भुजाओं वाले भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है उनके चार हाथों में से एक में औषधि कलश, दूसरे में जड़ी बूटी, तीसरे में शंख और चौथे में आयुर्वेद का ग्रंथ होता है, इसलिए भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से भक्तों को अच्छी सेहत का वरदान मिलता है. वेद और पुराणों में भगवान धन्वंतरि को देवताओं के चिकित्सक माना जाता है और उन्हें आयुर्वेद के देवता के रूप में दर्शाया गया है.