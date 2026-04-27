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भौम प्रदोष व्रत पर ऐसे करें भगवान शिव की पूजा, भक्तों को मिलेगी विशेष कृपा

कुल्लू: सनातन धर्म में हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में विभिन्न तिथियां पड़ती हैं, इन तिथियों को कई तरह के त्योहार से भी जोड़ा गया है. ऐसे में 28 अप्रैल मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा. मंगलवार होने के चलते इसे भौम प्रदोष व्रत का नाम दिया गया है. इस व्रत को करने से भक्त को भगवान शिव और हनुमान की कृपा प्राप्त होती है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन व्रत करने से मंगल ग्रह से जनित पीड़ा से भी भक्तों को मुक्ति मिलती है. से में इस दिन भगवान शिव और भगवान हनुमान की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है.

भगवान शिव और हनुमान की होगी पूजा

कुल्लू के आचार्य विजय कुमार ने बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 अप्रैल मंगलवार को शाम को 6 बजकर 51 मिनट पर होगी. वहीं, त्रयोदशी तिथि का समापन अगले दिन 29 अप्रैल बुधवार को शाम को 7 बजकर 51 मिनट पर होगा. ऐसे में पहले दिन प्रदोष काल लगने के चलते 28 अप्रैल को प्रदोष व्रत रखा जाएगा. इस दिन व्रत करने से भक्त को भगवान शिव और राम दूत हनुमान की कृपा मिलती है.