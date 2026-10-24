बरसेगा अमृत, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी! शरद पूर्णिमा पर चांदनी में खीर रखने की अनूठी परंपरा, जानिए क्या है महत्व
आस्था और धार्मिक परंपराओं का संगम माना जाने वाला शरद पूर्णिमा का पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:00 PM IST
वाराणसी : आस्था और धार्मिक परंपराओं का संगम माना जाने वाला शरद पूर्णिमा का पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आने वाले इस पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सभी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी चांदनी अमृत के समान कल्याणकारी होती है. इसी विश्वास के साथ इस दिन घरों और मंदिरों में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और भगवान श्रीकृष्ण और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है.
पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह लगभग 11:55 बजे शुरू होकर 26 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:41 बजे तक रहेगी. शरद पूर्णिमा का मुख्य पर्व 25 अक्टूबर की रात मनाया जाएगा. चंद्रोदय का समय स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. श्रद्धालु स्थानीय पंचांग के अनुसार, पूजा का समय निर्धारित कर सकते हैं.
चंद्रमा की सोलह कलाओं से जुड़ी है मान्यता
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सभी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है. हिंदू धर्म में सोलह कलाओं को पूर्णता, समृद्धि और आदर्श व्यक्तित्व का प्रतीक माना गया है. यही कारण है कि इस रात चंद्रदेव की पूजा और चांदनी के दर्शन का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में अमृततुल्य गुण होते हैं. इसी आस्था के आधार पर लोग खीर बनाकर खुले आकाश के नीचे रखते हैं और अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं.
मां लक्ष्मी की पूजा से जुड़ी है समृद्धि की कामना
काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी ने बताया कि शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. इस अवसर पर मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जागरण करने वाले भक्तों पर कृपा बरसाती हैं. कोजागरी शब्द का संबंध ‘कौन जाग रहा है’ की मान्यता से जोड़ा जाता है. इसी कारण कई परिवारों में रात में दीप प्रज्वलित कर मां लक्ष्मी की पूजा, मंत्र-जप और भजन किए जाते हैं.
काशी जैसे प्राचीन धार्मिक नगर में शरद पूर्णिमा का पर्व आध्यात्मिक साधना, पूजा-पाठ और पारिवारिक परंपराओं के निर्वहन का अवसर है. यह पर्व प्रकृति के बदलते स्वरूप के साथ भारतीय संस्कृति के गहरे जुड़ाव को भी दर्शाता है. चंद्रमा की शीतलता, शरद ऋतु का सौंदर्य और भक्ति का वातावरण इस पर्व को विशेष बनाते हैं. श्रद्धालु इस अवसर पर पूजा-अर्चना कर सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की कामना करते हैं.
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