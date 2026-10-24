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बरसेगा अमृत, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी! शरद पूर्णिमा पर चांदनी में खीर रखने की अनूठी परंपरा, जानिए क्या है महत्व

शरद पूर्णिमा पर पूजा ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : आस्था और धार्मिक परंपराओं का संगम माना जाने वाला शरद पूर्णिमा का पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आने वाले इस पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सभी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी चांदनी अमृत के समान कल्याणकारी होती है. इसी विश्वास के साथ इस दिन घरों और मंदिरों में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और भगवान श्रीकृष्ण और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है.

शरद पूर्णिमा पर पूजा (Video Credit; ETV Bharat) पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह लगभग 11:55 बजे शुरू होकर 26 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:41 बजे तक रहेगी. शरद पूर्णिमा का मुख्य पर्व 25 अक्टूबर की रात मनाया जाएगा. चंद्रोदय का समय स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. श्रद्धालु स्थानीय पंचांग के अनुसार, पूजा का समय निर्धारित कर सकते हैं.

चंद्रमा की सोलह कलाओं से जुड़ी है मान्यता



काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सभी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है. हिंदू धर्म में सोलह कलाओं को पूर्णता, समृद्धि और आदर्श व्यक्तित्व का प्रतीक माना गया है. यही कारण है कि इस रात चंद्रदेव की पूजा और चांदनी के दर्शन का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में अमृततुल्य गुण होते हैं. इसी आस्था के आधार पर लोग खीर बनाकर खुले आकाश के नीचे रखते हैं और अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं. शरद पूर्णिमा पर पूजा (Photo Credit; ETV Bharat) मां लक्ष्मी की पूजा से जुड़ी है समृद्धि की कामना