बसी चावल नहीं जाएगा डस्टबिन में, मिनटों में तैयार करें चीला, बिना दांत वाले भी गट कर जाएंगे

Rice Cheela Recipe: अकसर लोगों के घरों में चावल बच जाते हैं. फिर समझ नहीं आता की इनका क्या उपयोग किया जाए. बहुत से लोग बचे हुए चावल को या तो जानवरों को खिला देते हैं या डस्टबिन में फेंक देते हैं. लेकिन आज हम आपको बासी चावल का ऐसा उपयोग बताने जा रहे हैं जिससे आपको चावल डस्टबिन के हवाले नहीं करना पड़ेगा. बासी चावल से आप टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बना सकते हैं. यह खाने में इतना टेस्टी होता है, इसे आपने एक बार बना लिया तो बार-बार बनाने का मन करेगा. प्रोटीन और हल्के बनावट के कारण नाश्ते का एक प्रमुख विकल्प है. चलिए शुरु करते हैं चावल का टेस्टी बनाना.

चीला बनाने की सामग्री

चावल के चीले को आप सुबह नाश्ते या कभी भी खा सकते हैं. अगर आपके पास बासी चावल एक कप हैं तो उसमें 2 कप दही डाल दें. फिर उसमें एक बारीक कटा हुआ प्यार एड करें. बारीक कटा हुआ एक टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पावडर, आधा चम्मच जीरा एड करें. 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लें, जिसे आप पेस्ट बनाकर या कद्दूकस करके डाल सकते हैं. थोड़ा सा हरा धनिया और स्वाद के मुताबिक नमक एड करें. इन सब चीजों को जरूरत के अनुसार पानी के साथ मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लें. तलने के लिए तेल या घी ले लें.