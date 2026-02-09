बसी चावल नहीं जाएगा डस्टबिन में, मिनटों में तैयार करें चीला, बिना दांत वाले भी गट कर जाएंगे
बासी चावल बच गए तो न करें चिंता, झटपट बना लें टेस्टी सा नाश्ता, यह टेस्ट के साथ हेल्थ रखेगा दुरुस्त. आईए जानते हैं रेसिपी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 5:08 PM IST
Rice Cheela Recipe: अकसर लोगों के घरों में चावल बच जाते हैं. फिर समझ नहीं आता की इनका क्या उपयोग किया जाए. बहुत से लोग बचे हुए चावल को या तो जानवरों को खिला देते हैं या डस्टबिन में फेंक देते हैं. लेकिन आज हम आपको बासी चावल का ऐसा उपयोग बताने जा रहे हैं जिससे आपको चावल डस्टबिन के हवाले नहीं करना पड़ेगा. बासी चावल से आप टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बना सकते हैं. यह खाने में इतना टेस्टी होता है, इसे आपने एक बार बना लिया तो बार-बार बनाने का मन करेगा. प्रोटीन और हल्के बनावट के कारण नाश्ते का एक प्रमुख विकल्प है. चलिए शुरु करते हैं चावल का टेस्टी बनाना.
चीला बनाने की सामग्री
चावल के चीले को आप सुबह नाश्ते या कभी भी खा सकते हैं. अगर आपके पास बासी चावल एक कप हैं तो उसमें 2 कप दही डाल दें. फिर उसमें एक बारीक कटा हुआ प्यार एड करें. बारीक कटा हुआ एक टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पावडर, आधा चम्मच जीरा एड करें. 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लें, जिसे आप पेस्ट बनाकर या कद्दूकस करके डाल सकते हैं. थोड़ा सा हरा धनिया और स्वाद के मुताबिक नमक एड करें. इन सब चीजों को जरूरत के अनुसार पानी के साथ मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लें. तलने के लिए तेल या घी ले लें.
कैसे बनाएं चीला
जब पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले गैस गर्म करके उसमें नॉनस्टिक पैन रखें.
उसमें एक चीले के अनुसार तेल डाल दें.
तेल गर्म होने पर चीला का पेस्ट पैन में डालें और डोसे का आकार दें.
आप चाहें तो पेस्ट डालने के बाद ऊपर से तेल लगा सकते हैं, जैसे डोसा में लगाया जाता है.
अब मीडियम आंच पर सुनहरा होने तक सेंक लें.
एक तरफ सुनहरा हो जाए तो चीला को पलट दें, दूसरी तरफ से भी सुनहरा सेंक लें.
दोनों तरफ से अच्छे से पक जाने के बाद चीला को प्लेट में निकाल लें. अब आपका चीला बिलकुल रेडी है.
इसे हरे धनिये, टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जा सकता है.