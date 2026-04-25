ETV Bharat / state

बढ़ती हुई गर्मी में थोड़ी सी लापरवाही सेहत पर पड़ सकती है भारी, डॉक्टर से जानें कैसे रखें अपना ख्याल

हरियाणा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है. लगातार बढ़ती गर्मी के बीच डॉक्टर से जानें कैसे अपने सेहत का ख्याल रखें.

General Physician Dr. Sandeep
जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 25, 2026 at 4:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: लगातार बढ़ती गर्मी और हाई टेंपरेचर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग सावधानी बरतें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी सेहत पर भारी पड़ सकती है.

पानी की कमी से हो सकती हैं कई तरह की समस्याएं: जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि "इस मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है. ऐसे में दिन की शुरुआत सुबह उठते ही पानी पीकर करनी चाहिए और पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. शरीर में पानी की कमी से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."

बढ़ती हुई गर्मी में थोड़ी सी लापरवाही सेहत पर पड़ सकती है भारी (ETV Bharat)

पानी की प्रचुरता वाले फलों का करें सेवनः इसके अलावा गर्मियों में ऐसे फलों का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है. जैसे तरबूज, खरबूजा और नारियल पानी शरीर को ठंडा रखने के साथ-साथ हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करते हैं. इसके अलावा नींबू पानी भी एक अच्छा विकल्प है, जो शरीर को तरोताजा रखता है.

गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक से बनाएं दूरीः वहीं, कोल्ड ड्रिंक, चाय और कॉफी जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती हैं. कई लोग प्यास लगने पर कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, लेकिन यह आदत सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. इसके अलावा हमें अभी बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए घर का ताजा बना हुआ खाने का ही सेवन करना चाहिए.

कैसे पहचानें शरीर में पानी की कमी है? अगर शरीर में पानी की कमी होने लगे तो इसके कुछ संकेत भी दिखाई देने लगते हैं. जैसे त्वचा में रूखापन, आंखों के नीचे कालापन और यूरिन का पीला होना. ये सभी लक्षण बताते हैं कि शरीर पूरी तरह हाइड्रेट नहीं है और तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.

डिहाइड्रेशन महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें: ऐसे में जरूरी है कि आप हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें. इसके अलावा अगर धूप में आप घर से निकलते हैं तो अपने सिर पर कपड़ा रखकर निकलें. अगर आपको कमजोरी, चक्कर या ज्यादा डिहाइड्रेशन महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें. आपको बता दें गर्मी के इस मौसम में सही खान-पान और थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रख सकती है.

ये भी पढ़ें-

गर्मी से बढ़ी लोगों की परेशानियां, गले और नाक की एलर्जी की आ रही हैं शिकायतें, चिकित्सक से जानें क्या सावधानी बरतें

गर्मी से बढ़ी लोगों की परेशानियां, गले और नाक की एलर्जी की आ रही हैं शिकायतें, चिकित्सक से जानें क्या सावधानी बरतें

TAGGED:

गर्मी से बचाव के लिए एडवाइजरी
लू से कैसे करें बचाव
गर्मी से बचाव के लिए टिप्स
HEAT WAVE PROTECT ADVISORY
TIPS FOR PROTECTION FROM HEAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.