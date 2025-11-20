ETV Bharat / state

सर्दी में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का ख़तरा, एक्सपर्ट डॉक्टर ने बताया कैसे रखें दिल का ख़ास ख्याल

पंचकूला: सर्दियां आते ही लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है लेकिन हरियाणा में बढ़ती ठंड के चलते बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को कई तरह की स्वास्थ्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है. बढ़ती ठंड में डायबिटिज, किडनी और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ख़तरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में सही खानपान से लेकर संतुलित दिनचर्या नहीं होने और दवाई लेने में लापरवाही करना जिंदगी के लिए भारी पड़ सकता है. ऐसे में सर्दी के इन दिनों में लोग कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, इसे लेकर ईटीवी भारत ने पंचकूला सेक्टर 6 सिविल अस्पताल के मेडिसिन डॉक्टर, गिरीश बंसल से विस्तार से बातचीत की.

तला-भुना और रात को अधिक खाने से बचें: डॉ. गिरीश बंसल ने बताया कि ठंड बढ़ने पर बुजुर्गों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि बुजुर्गों समेत अन्य लोगों को रात को अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए. विशेष तौर पर तला-भुना खाने से परहेज करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से हार्ट संबंधी समस्या में अधिक खतरा पैदा हो जाता है. उन्होंने बताया कि शाम को सूर्यास्त से पहले, 6 से 8 बजे के बीच डिनर कर लेना अधिक उचित है.

एक्सपर्ट डॉक्टर ने बताया कैसे रखें दिल का ख़ास ख्याल (Etv Bharat)

डॉ.गिरीश बंसल ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना काफी जरूरी है. इसके लिए सुबह जागने से सोने तक हर कार्य को संतुलित तरीके से करना जरूरी होता है. उन्होंने बताया कि एक उम्र के बाद व्यायाम/कसरत के लिए अधिक समय नहीं मिलने के चलते लोगों को अपने खान-पान को संतुलित बनाना अत्याधिक जरूरी है. विशेष तौर पर दिन में तीन बार सुबह, दोपहर, शाम को भर पेट खाने की आदत छोड़ना फायदेमंद है. इसके बजाय हर दो-दो घंटे के अंतराल पर थोड़ा-थोड़ा खाते रहना स्वास्थ्यवर्धक है. अधेड़ उम्र या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए इस आदत को अपनाना फायदेमंद है.