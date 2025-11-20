ETV Bharat / state

सर्दी में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का ख़तरा, एक्सपर्ट डॉक्टर ने बताया कैसे रखें दिल का ख़ास ख्याल

सर्दियां आ चुकी है, ऐसे में इन दिनों हार्ट अटैक से बचने के लिए दिल का ख़ास ख्याल रखने की जरूरत है.

How to take care of your heart and health in winter Panchkula Doctor Girish Bansal Talk with Etv Bharat
सर्दी में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का ख़तरा (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 20, 2025 at 11:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: सर्दियां आते ही लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है लेकिन हरियाणा में बढ़ती ठंड के चलते बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को कई तरह की स्वास्थ्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है. बढ़ती ठंड में डायबिटिज, किडनी और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ख़तरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में सही खानपान से लेकर संतुलित दिनचर्या नहीं होने और दवाई लेने में लापरवाही करना जिंदगी के लिए भारी पड़ सकता है. ऐसे में सर्दी के इन दिनों में लोग कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, इसे लेकर ईटीवी भारत ने पंचकूला सेक्टर 6 सिविल अस्पताल के मेडिसिन डॉक्टर, गिरीश बंसल से विस्तार से बातचीत की.

तला-भुना और रात को अधिक खाने से बचें: डॉ. गिरीश बंसल ने बताया कि ठंड बढ़ने पर बुजुर्गों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि बुजुर्गों समेत अन्य लोगों को रात को अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए. विशेष तौर पर तला-भुना खाने से परहेज करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से हार्ट संबंधी समस्या में अधिक खतरा पैदा हो जाता है. उन्होंने बताया कि शाम को सूर्यास्त से पहले, 6 से 8 बजे के बीच डिनर कर लेना अधिक उचित है.

एक्सपर्ट डॉक्टर ने बताया कैसे रखें दिल का ख़ास ख्याल (Etv Bharat)
दिन में तीन बार खाने की आदत से बचें: डॉ.गिरीश बंसल ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना काफी जरूरी है. इसके लिए सुबह जागने से सोने तक हर कार्य को संतुलित तरीके से करना जरूरी होता है. उन्होंने बताया कि एक उम्र के बाद व्यायाम/कसरत के लिए अधिक समय नहीं मिलने के चलते लोगों को अपने खान-पान को संतुलित बनाना अत्याधिक जरूरी है. विशेष तौर पर दिन में तीन बार सुबह, दोपहर, शाम को भर पेट खाने की आदत छोड़ना फायदेमंद है. इसके बजाय हर दो-दो घंटे के अंतराल पर थोड़ा-थोड़ा खाते रहना स्वास्थ्यवर्धक है. अधेड़ उम्र या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए इस आदत को अपनाना फायदेमंद है.

तिमाही फुल बॉडी चेकअप कराने में देरी न करें: डॉ. गिरीश बंसल ने कहा कि हर उम्र वर्ग के लोगों को सेफ्टी पॉइंट से तीन माह में फुल बॉडी चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए. डॉक्टर द्वारा बताए गए ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर समय रहते सही दवाई शुरू कर अपने रोग/समस्या को वक्त रहते अधिक बढ़ने से रोका जा सकता है. बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स कितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं, इसका पता भी मेडिकल टेस्ट होने पर ही लगता है.

छाती में दर्द होने पर डॉक्टरी परामर्श लें: डॉक्टर ने बताया कि जब कभी किसी व्यक्ति को या मरीज को छाती में अचानक दर्द होने लगे या इससे संबंधित किसी प्रकार की अन्य समस्या चिंतित करती हो तो उसे तुरंत नजदीकी पारिवारिक सदस्य को सूचित करने के साथ नजदीकी अस्पताल जाकर डॉक्टरी इलाज जरूर लेना चाहिए. यदि कमजोरी महसूस होती हो, जुबान लड़खड़ाती है या फिर अत्याधिक सिरदर्द हो रहा हो तो ऐसे में अपने बीपी और शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए.

किडनी के मरीज़ ध्यान रखें: गिरीश बंसल ने बताया कि किडनी के मरीजों को सबसे अधिक ये ध्यान रखना है कि चाय और काफी बिल्कुल भी न पिएं और तली हुई चीजों में संतुलन बनाए रखें.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ये भी पढ़ें - हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

ये भी पढ़ें - बचपन का मोटापा, भविष्य में "बीमारियों का गिफ्ट", डॉक्टर बोले - बच्चों पर पैरेंट्स फौरन दें ध्यान वर्ना...

TAGGED:

HEART CARE IN WINTER
HEALTH CARE IN WINTER
HOW TO PROTECT HEART ATTACK
हार्ट अटैक से कैसे बचें
HEART CARE IN WINTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 में चमकी विरासत, विंटेज कारों ने लूटी महफिल

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि, विकसित की छिलका रहित जौं की नई किस्म, औषधीय गुणों से भरपूर

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.