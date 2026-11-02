ETV Bharat / state

सावधान! तनाव भी दे सकता है कैंसर: 20,000 से ज्यादा सर्जरी करने वाले डॉक्टर का खुलासा

मेरठ: कैंसर का एक बड़ा कारण हाल ही की कुछ रिसर्च के अनुसार तनाव माना गया है. यानी कैंसर तनाव और अवसाद से भी हो सकता है. इससे बचना है तो तनाव मुक्त रहना होगा, ऐसी ही तमाम वर्तमान समय की इस बीमारी से जुड़ी जानकारी ईटीवी भारत के साथ साझा की मशहूर सर्जन डॉक्टर संदीप कुमार ने. 20 हजार से अधिक कैंसर मरीजों की सर्जरी कर चुके, AIIMS भोपाल के पूर्व फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर संदीप कुमार ने बताया कि कैंसर से जुड़े क्या हैं मिथक और किन बातों का रखें ध्यान, जो बची रहे इस बीमारी से जान.

महिलाएं रहें सावधान: डॉ संदीप कहते हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है,अब महिलाओं में फेफड़े का कैंसर भी हो रहा है. महिलाओं में बड़ी आंत का कैंसर भी हो रहा है. इसी तरह महिलाओं में महिलाओं में बच्चेदानी के (निचले हिस्से) मुंह के कैंसर जिसको गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भी कहते हैं, हो रहा है. हालांकि डॉक्टर बताते हैं कि अब ये पांचवें स्थान पर आ गया है क्योंकि उसकी वैक्सीन उपलब्ध है.



फैमिली प्लानिंग भी अब बहुत सक्सेसफुल बहुत हो गया है. लोग साफ सफाई रखने लगने हैं. विटामिन की डेफिशियेंसी कम हो गई है. जिससे आज से तीन दशक पहले जो महिलाओं में होने वाला ये जो कैंसर था, ये कम अब हो गया है. इस प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर पहले स्थान पर आ गया है जबकि जो महिलाएं धूम्रपान(smoking) कर रही हैं उन्हें फेफड़े का कैंसर हो रहा है. जो महिलाएं तंबाकू खा रही हैं उनको मुख गुहा का कैंसर हो रहा है. ब्रेस्ट कैंसर होने को तो 15 से 20 वर्ष की उम्र में भी हो सकता है लेकिन प्राय: ब्रेस्ट कैंसर किसी के भी जीवन में चौथे या पांच में दशक में यानी 40 से 50 वर्ष के बीच में होता है. हालांकि ये वृद्ध महिलाओं में भी होता है और यंग एज में भी महिलाओं में होता है. 95 प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर 40 से 60 वर्ष की आयु के बीच में होता है.- डॉ. संदीप कुमार, पूर्व डायरेक्टर, भोपाल एम्स और कैंसर विशेषज्ञ





कैंसर के कारक: इसको लेकर जब डॉक्टर संदीप से बात की गई तो बताते हैं कि अगर कैंसर की वजहों की बात करें तो वह मुख्य रूप से जो तनावग्रस्त महिलाएं हैं. उन महिलाओं को कैंसर अधिक हो रहा है. जबकि आमतौर पर जो व्यावहारिक रूप से, जो वजह पढ़ाई जाती हैं कि देर से शादी करना, देर से पहला बच्चा पैदा करना, अपने ही पैदा किये बच्चों को स्तनपान न कराना, मोटापा रखना, शराब पीना. ये सब कहे जाते हैं कि ये कैंसर होने के मुख्य कारक हैं, लेकिन जो भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने दो-तीन दिन बच्चे भी पैदा किए हैं और सात्विक जीवन जीती हैं. जिन्होंने 17-18 से 25 वर्ष की उम्र में शादी कर ली. एक साल बाद ही बच्चा पैदा कर लिया. बच्चे को स्तनपान भी कराया लेकिन ज्यातातर उन्हीं महिलाओं को 30 से 40 या 50 वर्ष की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है. हालांकि वे ये भी कहते हैं कि वैसे मूल तौर पर और कोई कारण नहीं ढूंढा गया है.

अब तक अपने जीवन काल में लगभग 20 हजार से ज्यादा कैंसर की सर्जरी कर चुके हैं. अकेले ब्रेस्ट कैंसर की तीन हजार से ज्यादा सर्जरी या ऐसे मरीजों का इलाज किया है. 47 फीसदी कैंसर महिलाओं में तम्बाकू आदि खाने से होता है.- डॉ. संदीप कुमार, पूर्व डायरेक्टर, भोपाल एम्स और कैंसर विशेषज्ञ

डॉक्टर के सुझाव: ईटीवी भारत से खास बातचीत में डॉक्टर संदीप ने बताया कि ऐसे में आवश्यक यह है कि तंबाकू से बचें साथ में यौन सम्पर्क से पूर्व और बाद में विशेष रूप से अंतरंग अंगों की साफ सफाई और देखभाल अच्छी तरह से रखें. विटामिन ए की कमी होने दें. मस्त रहें, कोशिश करें छोटी-छोटी बात पर तनाव न लें तो शायद आपको कैंसर न हो.