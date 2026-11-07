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जहरीली हवा में कैसे करें बचाव, मॉर्निंग वॉक से लेकर खानपान तक बदलनी होगी दिनचर्या, डॉक्टर ने बताए जरूरी सावधानियां

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

गाजियाबाद: दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण का जहर लगातार घुलता जा रहा है. सर्दियों की शुरुआत से पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के करीब पहुंच गया है. हालात की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है. इसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है.

जहरीली हवा अब केवल सांस लेने में परेशानी ही पैदा नहीं कर रही, बल्कि लोगों के फेफड़ों, हृदय और प्रतिरोधक क्षमता पर भी प्रतिकूल असर डाल रही है. बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए प्रदूषण का खतरा सबसे अधिक है. वहीं, दिवाली पर पटाखों के धुएं से हालात और बिगड़ने की आशंका है. ऐसे में सवाल है कि आखिर जहरीली हवा के बीच अपने परिवार की सेहत कैसे सुरक्षित रखें? क्या प्रदूषण के दौरान मॉर्निंग वॉक और रनिंग बंद कर देनी चाहिए? खानपान में किन चीजों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है? इन तमाम सवालों पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीपी त्यागी से खास बातचीत की गई. जानिए डॉक्टर ने प्रदूषण से बचाव के लिए क्या जरूरी सलाह दी.