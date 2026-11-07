जहरीली हवा में कैसे करें बचाव, मॉर्निंग वॉक से लेकर खानपान तक बदलनी होगी दिनचर्या, डॉक्टर ने बताए जरूरी सावधानियां
दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण में मॉर्निंग वॉक से लेकर खानपान तक बदलनी होगी दिनचर्या, ईटीवी भारत के संवाददाता शहजाद आबिद ने की डॉक्टर से खास बातचीत...
Published : November 7, 2026 at 11:37 AM IST
गाजियाबाद: दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण का जहर लगातार घुलता जा रहा है. सर्दियों की शुरुआत से पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के करीब पहुंच गया है. हालात की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है. इसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है.
जहरीली हवा अब केवल सांस लेने में परेशानी ही पैदा नहीं कर रही, बल्कि लोगों के फेफड़ों, हृदय और प्रतिरोधक क्षमता पर भी प्रतिकूल असर डाल रही है. बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए प्रदूषण का खतरा सबसे अधिक है. वहीं, दिवाली पर पटाखों के धुएं से हालात और बिगड़ने की आशंका है. ऐसे में सवाल है कि आखिर जहरीली हवा के बीच अपने परिवार की सेहत कैसे सुरक्षित रखें? क्या प्रदूषण के दौरान मॉर्निंग वॉक और रनिंग बंद कर देनी चाहिए? खानपान में किन चीजों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है? इन तमाम सवालों पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीपी त्यागी से खास बातचीत की गई. जानिए डॉक्टर ने प्रदूषण से बचाव के लिए क्या जरूरी सलाह दी.
प्रदूषण सेहत के लिए कितना खतरनाक
सवाल: मौजूदा समय में दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर कितना खतरनाक है और इसका स्वास्थ्य पर कितना गंभीर असर पड़ रहा है?
जवाब: मौजूदा समय में दिल्ली NCR में प्रदूषण के हालात बेहद चिंताजनक हैं. लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए सांस लेने में परेशानी पैदा कर रहा है और प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है. इसके चलते लोगों को गले में खराश, खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है. इसके अलावा COPD और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
सवाल: PM 2.5 और PM 10 हमारे शरीर के लिए कितने खतरनाक हैं और ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं?
जवाब: PM 2.5 और PM 10 दोनों ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं. PM 2.5 के कण बेहद छोटे होते हैं और फेफड़ों के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी एल्वियोली तक पहुंच सकते हैं. इससे फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में परेशानी और अस्थमा के लक्षण बढ़ सकते हैं. प्रदूषण से बचाव के लिए अच्छी फिटिंग वाला मास्क पहनना चाहिए. घर में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, ताकि बाहर की प्रदूषित हवा का प्रवेश कम हो. संभव हो तो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
बच्चों और बुजुर्गों के लिए जरूरी सावधानियां
सवाल: बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं प्रदूषण के दौरान किन बातों का ध्यान रखें?
जवाब: AQI 250 से अधिक होने पर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. सबसे पहले कोशिश करें कि जरूरत न होने पर घर से बाहर न निकलें. यदि बाहर जाना जरूरी हो तो अच्छी फिटिंग वाला मास्क पहनें. बच्चों को खुले मैदान में खेलने से बचना चाहिए और बुजुर्गों को सुबह शाम की सैर के बजाय घर के अंदर हल्का व्यायाम करना चाहिए.
AQI 300 से अधिक होने पर इन संवेदनशील वर्गों को खुले में व्यायाम और सैर से पूरी तरह बचना चाहिए. सांस फूलने, सीने में दर्द या लगातार खांसी जैसी परेशानी होने पर लापरवाही न करें और डॉक्टर से परामर्श लें. खुद से दवाइयां लेने से भी बचना चाहिए.
प्रदूषण से बचने के लिए खानपान
सवाल: प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए खानपान में किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए?
जवाब: प्रदूषण के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है. इसके साथ ही डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए. विटामिन C और विटामिन E से भरपूर आंवला, संतरा, अमरूद, ड्राई फ्रूट्स, ब्रोकली और लहसुन का सेवन फायदेमंद हो सकता है. प्रदूषण के कारण शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है. ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, संतुलित आहार के साथ पर्याप्त नींद और नियमित स्वास्थ्य देखभाल भी जरूरी है.
सवाल: प्रदूषण अधिक होने पर क्या स्वस्थ लोग भी खुले में मॉर्निंग वॉक या रनिंग कर सकते हैं?
जवाब: प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर सुबह शाम खुले में रनिंग और मॉर्निंग वॉक करना नुकसानदायक हो सकता है. दौड़ने या तेज चलने के दौरान सांस लेने की गति बढ़ जाती है. ऐसे में हवा में मौजूद PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कण अधिक मात्रा में फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं. इससे खांसी, सांस लेने में परेशानी और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए प्रदूषण बढ़ने पर खुले में एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए और इनडोर वर्कआउट को प्राथमिकता देनी चाहिए. घर के अंदर हल्का व्यायाम, योग और स्ट्रेचिंग जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं.
कब मिलेगी दिल्ली NCR को साफ हवा
फिलहाल दिल्ली NCR के लोगों को साफ हवा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. पिछले वर्षों के रुझानों में अक्टूबर से प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू होता है और नवंबर में स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है. सर्दियों के दौरान कम तापमान, हवा की धीमी गति और अन्य मौसमी परिस्थितियां प्रदूषकों को वातावरण में जमा कर सकती हैं. ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के सरकारी प्रयासों के साथ लोगों को भी अपनी दिनचर्या में जरूरी बदलाव करने होंगे. घर से बाहर निकलते समय सावधानी, सही मास्क का इस्तेमाल, खुले में व्यायाम से परहेज और संतुलित खानपान अपनाकर प्रदूषण के संपर्क को कम किया जा सकता है. सबसे जरूरी है कि सांस या हृदय संबंधी परेशानी के लक्षणों को नजरअंदाज न करें और समय पर चिकित्सकीय सलाह लें.