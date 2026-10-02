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बाढ़-बारिश से फल-फूल और सब्जियां प्रभावित, किसानों को 50% झेलना पड़ा नुकसान, जानिए आगे कैसे बरतें सावधानी

रायपुर: पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले सप्ताह बने डीप डिप्रेशन की वजह से जमकर बारिश हुई. इसका असर आम जनजीवन के साथ फल-फूल और सब्जियों पर भी पड़ा. एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान प्रदेश के किसानों को 50% तक का नुकसान सहना पड़ा है. वहीं कई सब्जियां भी महंगी हो गई.

बारिश से किसानों को झेलना पड़ा नुकसान, जानिए आगे कैसे बरतें सावधानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐसे में अब प्रदेश के किसान बची हुई फल, फूल और सब्जियों को कैसे बचाएं क्या सावधानी बरतें आईए जानते हैं. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू से....

वाटर सेंसेटिव सब्जियों को नुकसान

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि पिछले हफ्ते हुई लगातार बारिश की इंटेंसिटी इतना ज्यादा था कि किसी-किसी जिले में 250 मिली मीटर तक बारिश दर्ज की गई. उद्यानिकी फसल में खरीफ की सब्जियां जिसमें भाटा, मिर्च, टमाटर के साथ ही लता वर्गीय सब्जियों में लौकी, गिलकी, तरोई जैसे सब्जी को नुकसान हुआ है. ये सभी फसल वाटर सेंसिटिव है. इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं बल्कि कम पानी की जरूरत पड़ती है.

बाढ़-बारिश से फल-फूल और सब्जियां प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फलों को भी नुकसान

जिन किसानों ने इन सब्जियों को मेड़ नाली पद्धति से लगाया था. वहां तक भी दो से तीन फीट तक पानी भर गया था. इस तरह से बाढ़ और भारी बारिश की वजह से इन सब्जियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. वैसे ही फलों की बात करें तो पपीता, अनार, रसभरी, अमरूद जैसे फलों को भी काफी नुकसान हुआ है. फलों में केला को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी सभी फलों को अधिक नुकसान पहुंचा है.

किसानों को 50% झेलना पड़ा नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे बरतें सावधानी, आगे क्या करें?

जिन किसानों ने मेड नाली पद्धति से इन फल, फूल और सब्जियों को लगाया था. उन किसान भाइयों को दो दिनों की बारिश के बाद बहुत सावधानी से हर नालियों को क्लियर करना है. इससे पानी का जमाव उस जगह पर ना हो और पानी वहां से तुरंत बह जाए.

बारिश की वजह से किसानों को नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टपक सिंचाई पद्धति में क्या करें

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि टपक सिंचाई के माध्यम से फल, फूल और सब्जियों को पानी देने वाले किसान इस समय बिल्कुल भी इन्हें पानी न दें. खुले में गेंदा, रजनीगंधा, सेवंती जैसे फूलों पर भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है. ऐसे में अब नालियों की सफाई पर ध्यान देना होगा और कुछ दिन पानी कम या नहीं देने की सलाह दी गई है.