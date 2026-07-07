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भारी बारिश से फसल को कैसे बचाएं, एक्सपर्ट से जानिए किस विधि से करें धान की खेती

छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो चुका है.ऐसे में किसानों को अपनी फसल कैसे सुरक्षित रखना है.आईए जानते हैं.

How to protect crops
भारी बारिश से फसल को कैसे बचाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 7, 2026 at 5:20 PM IST

6 Min Read
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रायपुर : रायपुर सहित पूरे प्रदेश में पिछले दो दिनों तक झमाझम और भारी बारिश हुई है. इसके पहले किसान बारिश के इंतजार में बैठे थे कि कब बारिश होगी और वह कब अपनी फसल को लगाएंगे. छत्तीसगढ़ के ज्यादातर किसान मानसून आधारित धान की खेती करते हैं. लेकिन विकल्प के रूप में अब प्रदेश के किसानों को दलहन तिलहन की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. पूरे प्रदेश में 2 दिनों तक हुई झमाझम बारिश के बाद धान लगाने वाले किसानों को क्या करना चाहिए, दलहन तिलहन की खेती करने वाले किसानों को क्या करना चाहिए.इन्हीं विषयों पर ईटीवी भारत ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने किसानों को क्या कुछ सलाह दी.



घर में अंकुरित करें धान
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मानसून आधारित किसान खेती की तैयारी कर चुके थे, लेकिन बारिश लेट होने की वजह से प्रदेश किसान काफी चिंतित रहे हैं. ऐसी स्थिति में प्रदेश के किसान लेही विधि से खेती कर सकते हैं. क्योंकि अभी जुलाई का महीना भी शुरू हो चुका है. ऐसे में किसान धान की उन्नत किस्म को अपने घर में अंकुरित कर लें. किसान अपने घर में अंकुरित किए हुए धान को खेत की तैयारी पूरी करने के बाद ब्रॉडकास्ट कर लें. इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो किसान अपना 10 से 12 दिन का समय बचा सकते हैं. धान की फसल दीपावली के आसपास तक कटाई के लायक हो जाती है. इस तरह जब अच्छी बारिश होती है तो किसानों को लेही विधि के माध्यम से अपने धान लगाना चाहिए.


किस विधि से लगाएं धान ?

वैज्ञानिक घनश्याम साहू ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद दो दिनों तक अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में हुई है. पूरे प्रदेश में दुर्ग जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई है. यहां पर 181 मिमी बारिश दर्ज की गई है. पूरे प्रदेश में लगभग 155 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. अचानक झमाझम दो दिनों तक बारिश हुई है. इसके पहले भी किसानों को शासन और कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से अलनीनों की फोरकास्टिंग के हिसाब से बहुत सारे किसानों को डीएसआर मेथड से धान लगाने की समझाइश दी गई थी.

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किस विधि से करें धान की खेती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डीएसआर मेथड से धान लगाने वाले किसानों के लिए यह अच्छी बात है कि दो दिनों तक भारी बारिश हुई है और यह बारिश अभी भी जारी है. ऐसे में प्रदेश के किसानों को यह ध्यान देना है कि धान के खेत में धान के पौधे अगर छोटे हैं तो पानी में न डूबे पानी की निकासी लगातार किसान करते रहें. लेकिन किसानों को इस बात पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि उतना पानी भी बचा के रखना होगा यदि आने वाले दिनों में 15 दिनों तक बारिश नहीं होती है तो धान की फसल को बचाया जा सकता है- घनश्याम साहू, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक

भारी बारिश से फसल को कैसे बचाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश में कैसे करें खेती ?
छत्तीसगढ़ के जिन किसानों ने रोपा लगाने का सोचा था. उन किसान भाईयों को थोड़ा सा रुकना होगा. लगातार बारिश के बाद जमीन की मताई अच्छे से कर लें. यदि किसानों के पास रोपा तैयार हो तो वह खेत में रोपा लगा सकते हैं. अगेती या मध्यम किस्म है तो शिफ्ट में रोपा की प्लानिंग करें. एक साथ यदि धान का रोपा या थरहा लगाते हैं तो दिक्कत यह आती है कि धान के उत्पादन पर असर पड़ता है. ऐसे में किसानों को विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि धान के अलग-अलग किस्म का अलग-अलग समय में थरहा तैयार करें. ताकि उनका भरपूर समय मिल जाए. जैसे कि अभी बारिश हुई है. जिसमें लेट किस्मों की ट्रांसप्लांटिंग की तैयारी कर सकते हैं.

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भारी बारिश से फसल को कैसे बचाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तिलहन दलहन की खेती का तरीका

वैज्ञानिक घनश्याम साहू के मुताबिक छत्तीसगढ़ के अधिकांश किसान स्वर्णा किस्म की धान लगाते हैं. इसके साथ ही करमा मासूरी किस्म के साथ ही एमटीयू टेन टेन धान की किस्म भी लगाते हैं. इन किस्म के अलावा समलेश्वरी बमलेश्वरी और प्राइवेट सेक्टर के किस्म भी छत्तीसगढ़ में लगाते हैं. लेकिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई किस्मत ट्रॉम्बे, दुबराज के साथ ही काली मूंछ भी लगाते हैं.

धमतरी जिले के नगरी की बात करते हैं तो विष्णु भोग किस्म भी काफी पॉपुलर है. उसको भी किसान भाई लगाते हैं. धान की किस्म स्वर्णा कम पानी में भी अच्छा होता है. इस बार अलनीनो की समस्या को देखते हुए इन्द्रा बरानी धान की किस्म को प्राथमिकता किसान भाई दें. दलहन तिलहन लगाने वाले किसानों को अलनीनो की समस्या को देखते हुए दलहन तिलहन लगाने की सलाह दी गई थी.

जिन किसानों ने अरहर की बोनी कर कर चुके थे. उन किसानों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है. उच्चवन जमीन पर जो अरहर लगाए हैं उसमें अंकुरण आ चुका है. इस समय किसानों को विशेष रूप से यह ध्यान रखना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि उच्चवन जमीन में भी पानी रुकने की समस्या आती है. ऐसी जगह पर पानी ना रुके. इसके लिए विशेष ध्यान देना होगा. क्योंकि दलहन और तिलहन को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है. पानी निकासी की व्यवस्था किसान करें. मूंग उड़द की जो फसल है उसमें भी बिल्कुल पानी नहीं रुकना चाहिए. पौधे को नुकसान होने के साथ ही कीट लगने की भी समस्या बढ़ जाती है.


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