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भारी बारिश से फसल को कैसे बचाएं, एक्सपर्ट से जानिए किस विधि से करें धान की खेती

रायपुर : रायपुर सहित पूरे प्रदेश में पिछले दो दिनों तक झमाझम और भारी बारिश हुई है. इसके पहले किसान बारिश के इंतजार में बैठे थे कि कब बारिश होगी और वह कब अपनी फसल को लगाएंगे. छत्तीसगढ़ के ज्यादातर किसान मानसून आधारित धान की खेती करते हैं. लेकिन विकल्प के रूप में अब प्रदेश के किसानों को दलहन तिलहन की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. पूरे प्रदेश में 2 दिनों तक हुई झमाझम बारिश के बाद धान लगाने वाले किसानों को क्या करना चाहिए, दलहन तिलहन की खेती करने वाले किसानों को क्या करना चाहिए.इन्हीं विषयों पर ईटीवी भारत ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने किसानों को क्या कुछ सलाह दी.







घर में अंकुरित करें धान

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मानसून आधारित किसान खेती की तैयारी कर चुके थे, लेकिन बारिश लेट होने की वजह से प्रदेश किसान काफी चिंतित रहे हैं. ऐसी स्थिति में प्रदेश के किसान लेही विधि से खेती कर सकते हैं. क्योंकि अभी जुलाई का महीना भी शुरू हो चुका है. ऐसे में किसान धान की उन्नत किस्म को अपने घर में अंकुरित कर लें. किसान अपने घर में अंकुरित किए हुए धान को खेत की तैयारी पूरी करने के बाद ब्रॉडकास्ट कर लें. इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो किसान अपना 10 से 12 दिन का समय बचा सकते हैं. धान की फसल दीपावली के आसपास तक कटाई के लायक हो जाती है. इस तरह जब अच्छी बारिश होती है तो किसानों को लेही विधि के माध्यम से अपने धान लगाना चाहिए.





किस विधि से लगाएं धान ?



वैज्ञानिक घनश्याम साहू ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद दो दिनों तक अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में हुई है. पूरे प्रदेश में दुर्ग जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई है. यहां पर 181 मिमी बारिश दर्ज की गई है. पूरे प्रदेश में लगभग 155 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. अचानक झमाझम दो दिनों तक बारिश हुई है. इसके पहले भी किसानों को शासन और कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से अलनीनों की फोरकास्टिंग के हिसाब से बहुत सारे किसानों को डीएसआर मेथड से धान लगाने की समझाइश दी गई थी.

किस विधि से करें धान की खेती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)