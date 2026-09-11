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किसानों के लिए वरदान! बिना केमिकल कीटनाशक लहलहाएगी फसल, अपनाएं ये सबसे सुरक्षित तरीके

मनीष चौहान के संपादन में श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट...

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बिना केमिकल कीटनाशकों के लहलहाएगी फसल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 8:28 PM IST

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मेरठ : देशभर में इन दिनों चारों तरफ खेतों में फसल लहलहा रही है. किसानों ने बड़े पैमाने पर धान की रोपाई की है, लेकिन मानसून की यह रिमझिम बारिश जहां फसलों को जीवन देती है, वहीं अपने साथ कई तरह के रोगों और कीटों का खतरा भी लाती है. ऐसे में अन्नदाताओं को फसल के बर्बाद होने का डर बना रहता है. इसलिए वह खेतों में तरह-तरह की दवाइयों और कीटनाशकों का छिड़काव करते रहते हैं. इससे खेती का लागत भी बढ़ती है और उनकी गाढ़ी कमाई भी खर्च हो जाती है, लेकिन बिना महंगी दवाइयों और कीटनाशकों के भी फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है. पढ़िए वैज्ञानिकों के बताए गए तरीकों पर खास रिपोर्ट...

बिना केमिकल कीटनाशकों के लहलहाएगी फसल (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, किसान अपनी पूंजी लगाकर दिन-रात खेतों में मेहनत करता है. इसी बीच उसके मन में यह भय भी बना रहता है कि कहीं उसके धान की फसल में रोग और कीटों के प्रकोप न आ जाए, इससे बचने के लिए वह तरह-तरह के दवाइयों, कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है. इन सबके बाद उसे झटका तब लगता है, जब अधिक दवाइयों के इस्तेमाल से उसकी उपज अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतरती और विदेशों में रिजेक्ट हो जाती है.

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धान की फसल (Photo Credit; ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि धान की फसल को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए भारी-भरकम और जहरीले कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती, बल्कि बेहद सीमित मात्रा में या फिर बिना किसी रासायनिक कीटनाशक के भी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ली जा सकती है.

बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन की वैज्ञानिक सुमन नरवाल का कहना है कि धान की फसल में कई बार विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं. ऐसे में किसान उसे बचाने के लिए कीटनाशकों का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित होती है. उन्होंने कहा कि अगर किसान सही तकनीकों का प्रयोग करें, तो धान की फसल को रोगों और कीटों से पूरी तरह बचाया जा सकता है.

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फसल और किसान (Photo Credit; ETV Bharat)

तना छेदक, पत्ती लपेटक और मक्खियों से छुटकारा

सुमन नरवाल का कहना है बारिश की सीजन में धान की फसल में फंगस लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है. इस तरह तना छेदक (Stem Borer) और पत्ती लपेटक (Leaf Folder) फंगस लगने का भी खतरा रहता है. ऐसे में किसान फेरोमोन ट्रैप (Pheromone Trap) का इस्तेमाल करके फसल सुरक्षित कर सकते हैं. यह ऐसी विधि है, जो हानिकारक कीटों-पतंगों और मक्खियों को आकर्षित करके उन्हें नियंत्रित करने में कारगर है. किसानों को एक एकड़ में कम से कम 8 फेरोमोन ट्रैप लगाना पड़ता है.

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धान की फसल (Photo Credit; ETV Bharat)

ट्राइकोग्रामा कार्ड

दूसरा तरीका ट्राइकोग्रामा कार्ड है, जिसे आम भाषा में "ट्राइको कार्ड" या "मित्र कीट कार्ड" भी कहते हैं. इसे फसल के बीच में अलग-अलग जगह पर लगा सकते हैं. एक स्ट्रिप से दूसरे के बीच 3 से 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए. एक कार्ड के अंदर 20 हजार अंडे होते हैं. इस मित्र कीट की खासियत है कि इसके अंदर से जो फ्लाई निकलेगी, वह पत्ती लपेटक या तना छेदक कीटों के अंडों के अंदर अपने अंडे दे देती है. इस प्रकार से उस फसल में से उन कीटों का सफाया होना शुरू हो जाता है. ये कार्ड कृषि विज्ञान केंद्रों पर मुफ्त मिल जाते हैं.

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धान की फसल (Photo Credit; ETV Bharat)

हल्दी गांठ और ब्लास्ट रोग

सुमन नरवाल ने बताया कि ज्यादा बारिश होने पर धान में हल्दी गांठ रोग (False Smut या आभासी कंडुआ) नाम की बीमारी का भी खतरा रहता है, जो एक गंभीर फफूंद जनित बीमारी है, यह यूस्टिलागिनोइडिया विरेन्स नामक कवक की वजह से होती है. इसी तरह ब्लास्ट रोग (Blast disease) या गर्दन तोड़ रोग का खतरा होता है.

किस्म बदल-बदल कर करें खेती

उन्होंने कहा कि धान को बीमारियों से बचाने का एक सामान्य तरीका यह भी है कि जो किसान अक्सर बासमती की 1509 वैरायटी उगाते आ रहे हैं, वे अगली बार इसकी जगह 1847 जैसी उन्नत किस्म लगा सकते हैं. इस नई किस्म में ऐसे विशेष जीन मौजूद होते हैं, जो फसल को प्राकृतिक रूप से रोगों से सुरक्षित रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. बासमती की ऐसी और भी कई रोग-प्रतिरोधी किस्में उपलब्ध हैं, जिन्हें चुनते समय किसानों को इन तकनीकी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

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धान की फसल में रोग (Photo Credit; ETV Bharat)

वैज्ञानिक सुमन नरवाल का कहना है कि अगर एक लिमिट से ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय मानक पर बासमती खरा नहीं उतरेगा. फिर उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका सीधा-सीधा किसानों को नुकसान होगा. इसलिए किसान अगर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो फसल निश्चित ही सुरक्षित रहेगी और उन्हें अच्छा दाम भी मिलेगा.

सितंबर माह में रोगों का अधिक खतरा

जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजीव कुमार का कहना है कि मेरठ में 90% बासमती और 10% मोटा धान उगाया जाता है. बासमती धान में ज्यादा रोग और कीट लगने की संभावना रहती है. उन्होंने कहा कि सितंबर माह के मौसम में आमतौर पर बादल छाए रहते हैं, लेकिन बारिश कम होती है. इस मौसम में धान की फसल में कीट और कई रोगों के लगने की ज्यादा संभावना रहती है.

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धान की फसल (Photo Credit; ETV Bharat)

जैविक उपाय करें किसान

ऐसे में कृषि विभाग भी किसानों को कई अहम सुझाव देता है, जिसमें कुछ जैविक उपाय भी हैं. साथ ही कुछ इंसेक्टिसाइड (Insecticide) यानी ऐसे रासायनिक या जैविक पदार्थ, जिनका उपयोग फसलों, घरों और बगीचों में हानिकारक कीड़ों और उनके अंडों को मारने या भगाने के लिए करना होता है. किसानों को हमेशा बताया जाता है कि जब भी किसी तरह की फसल में समस्या हो तो उससे बचने के लिए जैविक उपाय करें, जिससे लागत भी कम आएगी और फसल भी सुरक्षित रहेगी.

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धान की फसल (Photo Credit; ETV Bharat)

सरकारी अनुदान पर मिलते हैं ट्रैप

कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग की तरफ से सब्सिडी पर किसानों को फेरोमोन ट्रैप और सोलर ट्रैप दिए जाते हैं. सोलर ट्रैप प्रभावी और कारगर साबित हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि सोलर से चलने वाला लाइट ट्रैप 635 रुपए का एक है, जिसमें सरकार की तरफ से 430 रुपये सब्सिडी दी जाती है. किसान एक एकड़ में दो सोलर ट्रैप लगा सकते हैं. इसी तरह से फेरोमोन ट्रैप 180 रुपये के पांच मिलते हैं. जिले में विकासखंड स्थित राजकीय कृषि रक्षा इकाई से किसान यह ले सकते हैं. वहां पर किसानों के प्रशिक्षण के लिए टीम भी मौजूद रहती है.

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धान की फसल (Photo Credit; ETV Bharat)

कृषि रक्षा अधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि अगर किसानों को लगता है कि उनकी धान की फसल ज्यादा प्रभावित है, तो कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड में कार्बेंडाजिम को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

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