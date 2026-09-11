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किसानों के लिए वरदान! बिना केमिकल कीटनाशक लहलहाएगी फसल, अपनाएं ये सबसे सुरक्षित तरीके

बिना केमिकल कीटनाशकों के लहलहाएगी फसल ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : देशभर में इन दिनों चारों तरफ खेतों में फसल लहलहा रही है. किसानों ने बड़े पैमाने पर धान की रोपाई की है, लेकिन मानसून की यह रिमझिम बारिश जहां फसलों को जीवन देती है, वहीं अपने साथ कई तरह के रोगों और कीटों का खतरा भी लाती है. ऐसे में अन्नदाताओं को फसल के बर्बाद होने का डर बना रहता है. इसलिए वह खेतों में तरह-तरह की दवाइयों और कीटनाशकों का छिड़काव करते रहते हैं. इससे खेती का लागत भी बढ़ती है और उनकी गाढ़ी कमाई भी खर्च हो जाती है, लेकिन बिना महंगी दवाइयों और कीटनाशकों के भी फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है. पढ़िए वैज्ञानिकों के बताए गए तरीकों पर खास रिपोर्ट... बिना केमिकल कीटनाशकों के लहलहाएगी फसल (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, किसान अपनी पूंजी लगाकर दिन-रात खेतों में मेहनत करता है. इसी बीच उसके मन में यह भय भी बना रहता है कि कहीं उसके धान की फसल में रोग और कीटों के प्रकोप न आ जाए, इससे बचने के लिए वह तरह-तरह के दवाइयों, कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है. इन सबके बाद उसे झटका तब लगता है, जब अधिक दवाइयों के इस्तेमाल से उसकी उपज अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतरती और विदेशों में रिजेक्ट हो जाती है. धान की फसल (Photo Credit; ETV Bharat) कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि धान की फसल को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए भारी-भरकम और जहरीले कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती, बल्कि बेहद सीमित मात्रा में या फिर बिना किसी रासायनिक कीटनाशक के भी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ली जा सकती है. बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन की वैज्ञानिक सुमन नरवाल का कहना है कि धान की फसल में कई बार विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं. ऐसे में किसान उसे बचाने के लिए कीटनाशकों का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित होती है. उन्होंने कहा कि अगर किसान सही तकनीकों का प्रयोग करें, तो धान की फसल को रोगों और कीटों से पूरी तरह बचाया जा सकता है. फसल और किसान (Photo Credit; ETV Bharat) तना छेदक, पत्ती लपेटक और मक्खियों से छुटकारा सुमन नरवाल का कहना है बारिश की सीजन में धान की फसल में फंगस लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है. इस तरह तना छेदक (Stem Borer) और पत्ती लपेटक (Leaf Folder) फंगस लगने का भी खतरा रहता है. ऐसे में किसान फेरोमोन ट्रैप (Pheromone Trap) का इस्तेमाल करके फसल सुरक्षित कर सकते हैं. यह ऐसी विधि है, जो हानिकारक कीटों-पतंगों और मक्खियों को आकर्षित करके उन्हें नियंत्रित करने में कारगर है. किसानों को एक एकड़ में कम से कम 8 फेरोमोन ट्रैप लगाना पड़ता है. धान की फसल (Photo Credit; ETV Bharat) ट्राइकोग्रामा कार्ड

दूसरा तरीका ट्राइकोग्रामा कार्ड है, जिसे आम भाषा में "ट्राइको कार्ड" या "मित्र कीट कार्ड" भी कहते हैं. इसे फसल के बीच में अलग-अलग जगह पर लगा सकते हैं. एक स्ट्रिप से दूसरे के बीच 3 से 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए. एक कार्ड के अंदर 20 हजार अंडे होते हैं. इस मित्र कीट की खासियत है कि इसके अंदर से जो फ्लाई निकलेगी, वह पत्ती लपेटक या तना छेदक कीटों के अंडों के अंदर अपने अंडे दे देती है. इस प्रकार से उस फसल में से उन कीटों का सफाया होना शुरू हो जाता है. ये कार्ड कृषि विज्ञान केंद्रों पर मुफ्त मिल जाते हैं.