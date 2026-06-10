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भीषण गर्मी में अगर लग जाए कार में आग या निकलने लगे धुंआ तो क्या करें? टेक्निशियनों ने बताए कारण और बचाव के खास टिप्स

लोकल दुकानों से एक्सेसरीज न लगवाएं: ईटीवी भारत ने पंचकूला के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 स्थित मारुति सुजुकी की अधिकृत डीलरशिप ऑटोपेस नेटवर्क प्रा. लि. के टेक्निशियनों से बातचीत की. टेक्निशियन अनूप ने बताया कि, "मैं साल 1985 से यहां काम कर रहा हूं. लाखों कारों को ठीक कर चुका हूं. मैं पेट्रोल-डीजल-सीएनजी और अब इलेक्ट्रिक कारों की जांच करता हूं. वर्कशॉप में रोजाना और मासिक तौर पर और साल भर विभिन्न मॉडल की गाड़ियां ठीक होने के लिए आती रहती हैं. अधिकांश कारों में आग लगने का प्रमुख कारण लोगों को जानकारी नहीं होना है, क्योंकि लोग लोकल बाजार या स्थानीय दुकानों से गाड़ियों में विभिन्न प्रकार के बदलाव कराते हैं. कंपनी फिटिड सिस्टम को बदलकर अधिक लोड वाली लाइटिंग, फॉग लैंप, हाई वॉल्टेज की हेड लाइट, प्रेशर हॉर्न, एम्पलीफायर, रियर मिरर में लाइटिंग, बोनट से लेकर छत से होते हुए गाड़ी के पीछे की लाइटिंग, गाड़ी की इंटिरियर लाइटिंग समेत अन्य प्रकार के बदलाव कराते हैं. इससे कार की वायरिंग पर अधिक लोड पड़ता है. लोकल दुकानों पर की जाने वाली वायरिंग व फिटिंग तय मानकों के अनुसार सही नहीं होती. नतीजतन वायरिंग पर अधिक लोड पड़ने से स्पार्क होने का खतरा बढ़ जाता है."

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान टेक्निशियनों ने बताया कि 98 प्रतिशत मामलों में आग लगने की घटनाएं गाड़ियों में की गई छेड़छाड़ के कारण होती है. टेक्निशियनों ने बताया कि ऐसा क्या करें कि खुद को और परिवार को ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित रख सकें.

पंचकूला: गर्मी में हर साल हरियाणा समेत देश के विभिन्न राज्यों में कारों में आग लगने की घटनाएं होती रहती है. कभी चलती कार में आग लगने की तो कभी धुआं निकलने के बाद अचानक आग की लपटें उठने की घटनाएं होती रहती हैं. लेकिन ऐसा किन कारणों से होता है, यदि किसी के साथ ऐसा हो जाए तो पहले क्या करना जरूरी है, यह जानने के लिए ईटीवी भारत ने दशकों पुरानी और नवीन तकनीक की लाखों कारों की जांच कर उन्हें ठीक कर चुके कार कंपनी की अधिकृत डीलरशिप के टेक्निशियनों से बातचीत की.

मेटल के संपर्क में आने पर होता है खतरा: टेक्निशियन अनूप ने आगे कहा कि, "वर्तमान में गाड़ियों में प्लास्टिक के बम्पर लगे आते हैं, जिस कारण मामूली स्पार्क का पता नहीं लग पाता. लेकिन जब मामूली आग या स्पार्क होता है तो उस निर्धारित जगह से वायर कट जाती है. लेकिन दिखाई नहीं देने के कारण कोई चिंता नहीं करता. जबकि समय के साथ वह कटी वायर मैटल के संपर्क में आ जाती है. गाड़ी की पूरी बॉडी नेगेटिव टर्मर से जुड़ी होती है लेकिन जब पॉजिटिव उसके साथ जुड़ता है तो आग लग जाती है. फॉग लैम्प हाई वॉल्टेज नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे सामने से आ रहे कार चालकों की आंखों पर भी असर पड़ता है. ऐसा सभी तरह की गाड़ियों (पेट्रोल-डीजल-सीएनजी-इलेक्ट्रिक) के साथ होता है."

कंपनी फिटिंग और नई कार में जोखिम कम: टेक्निशियन अनूप ने बताया कि, "कुछ वर्ष बाद वायरिंग का इन्सुलेशन कमजोर पड़ जाता है, सख्त हो जाता है. नई कारों और कंपनी फिटिंग की गई कारों में आग लगने का जोखिम न के बराबर होता है. लेकिन लोकल दुकानों के मैकेनिक किसी प्रकार की फिटिंग करने के दौरान जब तार काटकर उसमें ज्वाइंट देते हैं तो उसे प्लास से घुमाते हैं, जिस कारण समय के साथ उसके ढीला पड़ने से उसमें स्पार्किंग का खतरा रहता है. कार कंपनी/अधिकृत डीलरशिप या तो सोल्ड करती है या फिर अच्छे मैटल के थिंबल लगाती है. लेकिन यदि यह लोकल लगाए गए तो वह वायब्रेशन होकर या समय से ढीले हो जाते हैं, जिससे आग लगने का कारण बनता है."

गर्मी के दिनों में कारों में आग की घटनाएं बढ़ जाती है (ETV Bharat)

क्या करें जब धुआं उठे या आग लग जाए: वहीं, टेक्निशियन संजीव ने कहा कि, "कारों में आग लगने का मुख्य कारण बाहर से एक्सेसरीज लगवाना होता है. क्योंकि ऐसा करने पर वायरिंग के कनेक्शन ढ़ीले होने या फिटिंग सही से नहीं होने से ढीले सर्किट में स्पार्किंग होती है. इसके बाद स्पार्किंग के चलते हवा के कारण आग लग जाती है. आग पकड़ने के चलते फेंडर लाइनिंग या फॉग लाइट (प्लास्टिक पार्ट) में हवा के कारण आग लगने की आशंका अधिक रहती है. जब कभी चलती कार में धुआं उठे या आग लग जाए तो सबसे पहले गाड़ी को एकतरफ लगाकर दूरी बना लें. यदि किसी प्रकार का खतरा अधिक नहीं लगता तो सबसे पहले कार की बैटरी से वायरिंग का संपर्क खत्म करना होगा, ताकि आगे किसी अन्य सर्किट को शॉर्ट होने से बचाया जा सके."

सब-कनेक्शन और खुले जोड़ आग को दावत: टेक्निशियन संजीव ने आगे कहा कि, "कार में बाहर से फिटिंग या वायरिंग कराने पर लोकल मैकेनिक बैटरी से कनेक्शन न देकर कई बार सब कनेक्शन से ही वायर जोड़ देता है. इसके अलावा मैकेनिक खुले जोड़ को प्लास से घुमाकर उपर टेपिंग करते हैं. लेकिन समय के साथ यह जोड़ कमजोर पड़ जाते हैं, गर्मियों में हीट होने से इनके कमजोर पड़ने का खतरा अधिक बढ़ जाता है. नतीजतन स्पार्किंग के हवा के संपर्क में आने और नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ जुड़ने से आग लगने का खतरा अधिक रहता है. लोकल दुकानों के मैकेनिक अक्सर पार्किंग लाइट या बैक सेंसर से वायरिंग का कनेक्शन देने से खतरा रहता है. इसके बजाय बैटरी से ही कनेक्शन देना उचित रहता है."

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