Board Exams: पढ़ाई के बावजूद क्यों कम आते हैं नंबर? ये गलतियां सुधार कर बन सकते हैं टॉपर

कई बार छात्र उत्साह में पूरा प्रश्न पढ़े और उसकी मूल भावना को समझे बिना उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं. इससे जो प्रश्न पूछा गया होता है उत्तर उसकी मूल भावना हट जाता है. भौतिक विज्ञान की प्रवक्ता सुमन के अनुसार, 'छात्र अक्सर जल्दबाज़ी में पूरा प्रश्न पढ़े बिना लिखना शुरू कर देते हैं, और बाद में समझ आता है कि प्रश्न कुछ और पूछा गया था. इससे उत्तर ऑफ टॉपिक हो जाता है और नंबर कटते हैं' .

TGT हरीश ठाकु उत्तर पुस्तिका में मार्जिन सिर्फ औपचारिक नहीं है. ये एग्जामिनर के रिमार्क और चेकिंग के लिए जरूरी होता है. बिना मार्जिन लिखी हुई उत्तर पुस्तिका अव्यवस्थित मानी जाती है.

हरीश ठाकुर बताते हैं, 'कई बार छात्र सही उत्तर लिख देता है, लेकिन प्रश्न नंबर गलत लिखते हैं. इसके कारण उसे पूरे अंक नहीं मिलते. हर नया प्रश्न नई लाइन से सही क्रम में साफ और स्पष्ट प्रश्न संख्या के साथ लिखना चाहिए.'

एग्जामिनर पर पहला प्रभाव आपकी आंसर शीट की साफ-सफाई से पड़ता है. बार-बार काटना, ओवरराइट करना या शब्दों को गंदे तरीके से सुधारना उत्तर को और खराब, गंदा कर देता है. इससे एग्जामिनर के मन में उत्तर पुस्तिका नकारात्मक प्रभाव डालती है. गलती होने पर एक सीधी लाइन से काटें और आगे लिखें.

गणित के प्रवक्ता भूपेश शर्मा कहते हैं, गणित में रफ काम ज़रूरी है, लेकिन उसे साफ और सीमित जगह पर करना चाहिए. इसके साथ ही पूरा उत्तर रफ कैलकुलेशन की तरह लिख देने से पेपर चेक कर रहा व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है. रफ वर्क को आंसर शीट पर मार्जिन वाली लाइन के बाहर की तरफ करना चाहिए. मार्जिन के अंदर रफ काम होने पर उसे अच्छे से काट देना चाहिए.

TGT हरीश ठाकुर (मंडी) के अनुसार, 'कई छात्र जल्दबाज़ी में सब्जेक्ट कोड (सीरीज) और सेट कोड गलत भर देते हैं. कुछ छात्र प्रश्न पत्र का सेट तो देख लेते हैं, लेकिन आंसर शीट में कोड भरते समय गलती कर बैठते हैं. ये गलती छोटी लग सकती है, लेकिन इसके परिणाम बड़े हो सकते हैं. इसलिए क्वेश्चन पेपर और उत्तर पुस्तिका को साथ-साथ देखकर भरें. किसी और से पूछने की बजाय खुद दोबारा सत्यापन करें.'

नीलम रानी बताती हैं कि 'हर साल कुछ उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी सामने आती हैं, जिनमें छात्र रोल नंबर गलत लिख देते हैं या कहीं लिखना ही भूल जाते हैं. यह एक बेहद गंभीर गलती है, क्योंकि रोल नंबर ही छात्र की पहचान होता है. रोल नंबर गलत होने की स्थिति में उत्तर पुस्तिका सही छात्र से मैच नहीं हो पाती इससे रिजल्ट में देरी हो सकती है. कुछ मामलों में अंक भी प्रभावित होते हैं. सलाह यही है कि पेपर मिलने के तुरंत बाद सबसे पहले रोल नंबर भरें और फिर उसे एक बार ध्यान से जांच लें.'

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार अच्छे अंक न आने कारण पढ़ाई की कमी नहीं, बल्कि परीक्षा के दौरान की गई छोटी-छोटी लेकिन गंभीर गलतियां होती हैं. ये गलतियां ऐसी होती हैं, जिनसे छात्र अनजाने में अपने कीमती अंक खो देते हैं. बच्चे परीक्षा में कौन सी गलतियां करते हैं जिससे उनके अंक कंट जाते हैं, इसी विषय पर हमने HP Board Academic & Text Book से जुड़ी नीलम रानी, हरीश ठाकुर (TGT, मंडी), भूपेश शर्मा (लेक्चरर, गणित) और सुमन (लेक्चरर, फिजिक्स) से बातचीत की. विशेषज्ञों ने बोर्ड परीक्षा में होने वाली आम गलतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और छात्रों को ज़रूरी सुझाव दिए.

परीक्षाएं बच्चों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होती हैं. बच्चे अच्छे नंबर को लेकर तनाव में रहते हैं. छात्र कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट और स्टडी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए इसके लिए अब छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं हैं. ईटीवी भारत हिमाचल आपके लिए एक सीरिज लेकर आ रहा है. ईटीवी भारत एक्सपर्ट की मदद से छात्रों को बताएंगा कि कैसे स्मार्ट स्टडी करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. आज इस लेख में एक्सपर्ट से जानेंगे कि बच्चे एग्जाम हॉल में क्या-क्या गलतियां करते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं.

शिमला: बहुत जल्द बोर्ड की परीक्षाएं देशभर में शुरू होने वाली हैं. हर वर्ष हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में लाखों छात्र बोर्ड परीक्षाओं में बैठते हैं. बोर्ड परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय होती है. अधिकतर छात्र पूरे वर्ष मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मॉडल पेपर हल करते हैं और कोचिंग भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब परिणाम आता है, तो कई छात्र निराश नजर आते हैं.

बोर्ड की परीक्षा में छात्रों की सुविधा के लिए वैकल्पिक प्रश्न दिए होते हैं. जैसे दो में से किसी एक का उत्तर लिखना, या पांच में से तीन प्रश्नों को हल करना इत्यादि, लेकिन इसके बावजूद कई छात्र बिना देखे कठिन प्रश्न हल कर लेते हैं. आसान विकल्प को छोड़ देते हैं. पेपर हल करने से पहले पूरा प्रश्न पत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है.

चित्र और ग्राफ बिना पेंसिल से बनाना

प्रश्नों हल करते समय चित्र बनाना जरूरी है. इससे एग्जामनिर को पता चलता है कि आपकी विषय पर कितनी पकड़ है. भूपेश शर्मा बताते हैं कि 'फिजिक्स और गणित में चित्र (Diagrams) और ग्राफ सिर्फ पेंसिल से साफ-साफ बनाने चाहिए. पेन से चित्र बनाने पर अंक कटते हैं. इसके अलावा गणित और फिजिक्स में UNIT न लिखना भारी गलती है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम जैसी यूनिट्स को लिखना जरूरी होती है.

इन बातों का रखें ध्यान (ETV Bharat)

फॉर्मूला लिखे बिना सीधा आंसर लिखना

एक्सपर्ट ने बताया कि एग्जामिनर सिर्फ फाइनल उत्तर नहीं, बल्कि स्टेप टू स्टेप उत्तर देखने के साथ छात्र की प्रश्न के बारे में समझ को परखना चाहते हैं. फॉर्मूला न लिखने से स्टेप मार्किंग नहीं मिलती.

पेज नंबर और ब्लैंक पेज से जुड़ी गलतियां

पेज नंबर स्किप कर देना

पेज को खाली छोड़ देना

ब्लैंक पेज पर क्रॉस लाइन न लगाना

ये छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ती हैं और उत्तर पुस्तिका को अव्यवस्थित बनाती हैं.

समय प्रबंधन का ध्यान न रखना

शुरुआत के प्रश्नों में ज्यादा समय देने से अंत के प्रश्न छूट जाते हैं. छात्र घबराहट में आ जाते हैं. समय को प्रश्न के अंकों के अनुसार बांटना चाहिए. उत्तर की लंबाई संतुलित होनी चाहिए. उत्तर में सिर्फ पूछी गई बातों का ही जिक्र होना चाहिए. बहुत छोटा उत्तर मूल विषय को नहीं समझा पाता. लंबे उत्तर में गैर जरूरी चीजें नहीं लिखनी चाहिए. अंकों के हिसाब से ही उत्तर लिखना चाहिए. गैर जरूरी बातें लिखने से समय खराब होता है और उसके नंबर भी नहीं मिलते. वर्ड लिमिट (शब्द सीमा) में ही उत्तर लिखना चाहिए. उदाहरण के लिए 5 अंकों का प्रश्न 200 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है तो उसे 200 शब्दों के साथ ही लिखें. ध्यान रहे कि उत्तर में प्रश्न से संबंधित ही जवाब हो. उत्तर क्रमवार होना चाहिए. उसमें फैक्ट जरूर होने चाहिए. इतिहास जैसे विषय में घटना से संबंधित तारीख और समय (डेट एंड टाइम) का विशेष ध्यान रखें. तारीख-समय गलत और न लिखने से नंबर कटते हैं. कई बार छात्र शब्द सीमा को पूरा करने के लिए अर्थहीन बातें लिख देते हैं और उत्तर की विषय वस्तु से हट जाते हैं. इससे शब्द सीमा तो पूरी हो जाती है, लेकिन नंबर नहीं मिलते और समय भी व्यर्थ जाता है.

Spelling Mistakes और Presentation

उत्तर लिखते समय गलतियों का ध्यान रखना चाहिए. नीलम रानी बताती हैं कि हिंदी और इंग्लिश में स्पेलिंग गलत लिखने से अंक कटते हैं. जरूरी बिंदुओं को उत्तर को आकर्षक बनाता है. परीक्षा के समय Exam hall में तनाव के कारण कुछ छात्र समय से पहले उत्तर पुस्तिका जमा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं.

टाइम मैनेजमेंट कैसे करें (ETV Bharat)

सबसे बड़ी और सबसे अनदेखी गलती

आजकल छात्रों में यह सोच आम है कि पेपर से एक रात पहले जागकर पढ़ने से वो बेहतर कर लेंगे. ये सोच पूरी तरह गलत है. सभी शिक्षकों का मानना है कि: बोर्ड परीक्षा सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि अनुशासन, योजना और मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट है.

बोर्ड परीक्षा के दिन के लिए ज़रूरी दिशा-निर्देश

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. परीक्षा के दिन किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए छात्रों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जैसे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय का ध्यान जरूरी रखा जाएगा. छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है. देर से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती. छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. इस समय में उत्तर लिखने की अनुमति नहीं होगी, केवल प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना होगा.

एडमिट कार्ड

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए HP Board Class एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य है. बिना प्रवेश पत्र के किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना सख़्त मना है. यदि किसी छात्र के पास ये वस्तुएं पाई जाती हैं, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है. छात्र अपनी आवश्यक स्टेशनरी (पेन, पेंसिल, रबर, स्केल आदि) स्वयं साथ लेकर आएं. परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की स्टेशनरी साझा करने की अनुमति नहीं होगी.

प्रश्न पत्र का प्रारूप

वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में एक समान प्रश्न पत्र प्रारूप लागू किया जाएगा. सभी सीरीज़ (A, B, C) में प्रश्न समान होंगे, केवल उनके क्रम (sequence) में अंतर होगा. छात्रों को सीरीज़ देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है.

कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं

3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक

कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं

3 मार्च से 28 मार्च 2026 तक

छात्रों के लिए विशेष सलाह

बोर्ड परीक्षा के दिन किसी भी तरह की अफरा-तफरी से बचने के लिए छात्र समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें, सभी आवश्यक दस्तावेज़ साथ रखें और बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करें.

