HRTC बसों में चाहिए 50% किराये में छूट, तो इस तारीख तक बनवा लें 'हिम बस कार्ड'
एचआरटीसी बस में मुफ्त और रियायत पर सफर करने के लिए 31 जनवरी तक हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 5:17 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की महिलाओं और सरकारी बसों में सस्ती यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है. अगर आप भी एचआरटीसी (HRTC) की बसों में आधा किराया देते हैं या मुफ्त सफर करते हैं, तो अब आपको अपनी जेब में एक नया कार्ड रखना होगा. इस कार्ड का नाम है 'हिम बस कार्ड' (Him Bus Card). हिमाचल पथ परिवहन निगम के सीपी ब्रांच (CP Branch) के सेक्शन ऑफिसर तरसेन सिंह और विभाग के अन्य अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि 31 जनवरी, 2026 के बाद बिना इस कार्ड के किसी को भी किराए में छूट नहीं मिलेगी.
क्यों जरूरी है यह कार्ड?
हिमाचल पथ परिवहन निगम के सीपी ब्रांच (CP Branch) के सेक्शन ऑफिसर तरसेन सिंह ने बताया, 'अक्सर देखा गया है कि बसों में किराए की छूट को लेकर कई बार फर्जीवाड़ा होता है. कौन असली लाभार्थी है और कौन नहीं, इसकी पहचान करना मुश्किल होता था. इसी को देखते हुए सरकार ने 'हिम बस कार्ड' अनिवार्य किया गया है'.
'हिम बस कार्ड' के फायदे
- धोखाधड़ी रुकेगी: केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा, जो सच में इसके हकदार हैं.
- डिजिटल सुविधा: अब आपको टिकट के लिए खुले पैसों (चिल्लर) की टेंशन नहीं होगी, कार्ड स्वाइप कीजिए और काम हो गया.
31 जनवरी की डेडलाइन, इसके बाद क्या होगा?
सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 31 जनवरी तक सभी के कार्ड बन जाने चाहिए. 1 फरवरी से नियम सख्त हो जाएंगे. अगर किसी महिला के पास 'हिम बस कार्ड' नहीं हुआ, तो बस कंडक्टर उनसे पूरा किराया मांगेगा. यानी जो 50% की छूट अभी मिल रही है, वह बिना कार्ड के बंद हो जाएगी.
किन-किन लोगों को बनाना होगा यह कार्ड?
- महिलाएं: जिन्हें अभी 50% किराया देना पड़ता है.
- दिव्यांगजन: हिमाचल के करीब 3000 दिव्यांग हैं.
- कैंसर और गंभीर रोग वाले मरीज, जो इलाज के लिए फ्री सफर करते हैं.
- अन्य: पुलिस, प्रेस और छात्र जिन्हें रियायत मिलती है.
कैसे बनवाएं कार्ड?
सीपी ब्रांच और निगम प्रबंधन ने इसकी प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया है. आप इसे खुद या लोक मित्र केंद्र से बनवा सकते हैं.
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस: मोबाइल और आधार: सबसे पहले ध्यान दें कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी (OTP) आएगा.
ऑनलाइन सर्च: गूगल पर जाएं और 'HRTC Online Bus Pass' सर्च करें. 'हिम एक्सेस पोर्टल' खुल जाएगा.
फॉर्म भरें: अपनी फोटो और आधार की जानकारी भरें. एक मोबाइल नंबर से एक ही कार्ड बनेगा.
फीस भरें: ऑनलाइन 236 रुपये का भुगतान करें.
नंबर संभालें: पेमेंट के बाद आपको एक 'रजिस्ट्रेशन नंबर' मिलेगा.
कार्ड प्राप्त करें: इस नंबर को लेकर अपने नजदीकी एचआरटीसी बस स्टैंड के काउंटर पर जाएं. वहां कर्मचारी क्यूआर कोड स्कैन करके आपका कार्ड आपको दे देगा.
सफर में रखना होगा कार्ड: सफर के दौरान कार्ड साथ रखना अनिवार्य है. अगर कार्ड घर भूल गए, तो पूरा किराया देना पड़ेगा.
हिम बस कार्ड बनाने में खर्च और इसकी वैधता?
- फ्री नहीं हिम बस कार्ड: यह कार्ड मुफ्त नहीं है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं.
- बनवाने का खर्च: नया कार्ड बनवाने के लिए पहली बार 236 रुपये (200 फीस+जीएसटी) देने होंगे.
- कार्ड की वैधता: हिम बस कार्ड की वैधता एक साल तक के लिए होगा.
- रिन्यूअल चार्ज: इस कार्ड को अगले साल दोबारा से रिन्यूअल करने के लिए 150 रुपये देने होंगे.
- घर बैठे मंगाए: अगर आप बस अड्डे नहीं जाना चाहते, तो 42 रुपये एक्स्ट्रा देकर डाक से इसे घर भी मंगवा सकते हैं.
- बेनिफिट्स: कार्ड के जबरदस्त फायदे (कैशबैक और एक्स्ट्रा छूट)
- 5% की सीधी छूट: अगर आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, तब भी इस कार्ड से पेमेंट करने पर आपको हर टिकट पर 5% की छूट मिलेगी.
हिम बस कार्ड बनाने का उद्देश्य
- सरकार का उद्देश्य: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार, इस डिजिटल कार्ड का उद्देश्य बसों में फर्जीवाड़ा रोकना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना है.
- भारी बचत: इस यूनिफाइड डिजिटल कार्ड से यात्रियों की सही पहचान होगी, जिससे एचआरटीसी को साल में करीब 12 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है.
- एक्टिवेशन प्रक्रिया: यह कार्ड क्यूआर कोड (QR Code) से एक्टिवेट होगा. इसे निगम कार्यालय, बस अड्डों या ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है.
- डिजिटल पेमेंट के फायदे: यह कार्ड एटीएम की तरह काम करता है. कार्ड से भुगतान करने पर सामान्य यात्रियों को भी 5% की छूट मिलेगी. साथ ही, महीने में ज्यादा सफर करने पर 2000 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जाएगा.
आप महीने में जितना ज्यादा सफर करेंगे, उतना पैसा वापस मिलेगा
₹1000-1500 रुपये के सफर पर 100 रुपये वापस.
₹2001-3000 रुपये के सफर पर 300 रुपये वापस.
₹5001-7500 रुपये के सफर पर 1000 रुपये वापस.
₹10,000 रुपये से ज्यादा के सफर पर 2000 रुपये वापस.
हिम बस कार्ड के आंकड़े और मुख्य जानकारी
हिमाचल प्रदेश में रोजाना 4 से 5 लाख लोग एचआरटीसी बसों में सफर करते हैं, जिनमें 2 लाख महिलाएं शामिल हैं. राज्य में अभी तक केवल करीब 27 हजार के करीब ही कार्ड बन पाए हैं, जिसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. कुल 28 श्रेणियां रियायती सफर करती हैं. इनमें से 17 श्रेणियों को (जैसे पुलिस, प्रेस, दिव्यांग, और कैंसर मरीज) बिल्कुल मुफ्त यात्रा की सुविधा है. अब इन सभी को कार्ड बनाना अनिवार्य है. राज्य के करीब 3000 दिव्यांग यात्री भी इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे.
हिमाचल सरकार और एचआरटीसी चाहती है कि हर यात्री को बेहतर सुविधा मिले. 'हिम बस कार्ड' इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. तो देर न करें, 31 जनवरी का इंतजार किए बिना आज ही अपना कार्ड अप्लाई करें और अपनी 50% छूट को सुरक्षित करें.
