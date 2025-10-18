ETV Bharat / state

तुलसी विवाह से पहले करें पौधे को हरा-भरा, हार्टिकल्चर एक्सपर्ट से जानिए घरेलू उपाय

धार्मिक मान्यताओं के साथ तुलसी औषधि रूप में भी महत्वपूर्ण है.

Tulsi plant care tips
तुलसी विवाह से पहले करें पौधे को हरा-भरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 18, 2025 at 8:15 PM IST

3 Min Read
सरगुजा: कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है. देश भर में इस दिन भगवान विष्णु अवतार सालिग्राम और देवी वृंदा के तुलसी रूप का पूजन के साथ विवाह किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के साथ तुलसी औषधि रूप में भी महत्वपूर्ण हैं. ऐसे में आज आपको बताएंगे कि कैसे तुलसी के पौधे को आसान उपाय से रख सकते हैं हरा-भरा.

हार्टिकल्चर एक्सपर्ट से जानिए घरेलू उपाय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों आ रही परेशानी: दरअसल, इस साल भारी बारिश हुई है. इससे तुलसी समेत कई पौधों में फंगल इन्फेक्शन और अन्य बीमारियां हो रही हैं. हार्टिकल्चर एक्सपर्ट डॉ. प्रशांत बताते हैं कि अत्यधिक बारिश के कारण जमीन में नमी आई है. इसी के चलते पौधों में गलन जैसी शिकायत आ रही है. इसके साथ ही कीट पतंगों के कारण भी तुलसी का पौधा सूख रहा है.

कैसे करें ट्रीटमेंट: एक्सपर्ट प्रशांत कहते हैं कि, इसका ट्रीटमेंट आप रासायनिक दवाइयों से भी कर सकते हैं. लेकिन तुलसी एक औषधीय पौधा है और लोग इसका उपयोग खाने के साथ साथ पूजन में भी करते हैं इसलिए मैं जैविक विधि से तुलसी के पौधे को ठीक करने की सलाह दूंगा.

धार्मिक मान्यताओं के साथ तुलसी औषधि रूप में भी महत्वपूर्ण है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए जैविक विधि: तुलसी के पौधे में आपको नीम आयल का छिडकाव करना है. आप चाहें तो इसे बाजार से भी खरीद सकते हैं और चाहें तो अपने घर पर भी बना सकते हैं. नीम आयल बनाने के लिए आपको नीम की पत्तियों को 1 लीटर पानी में उबालना है. जब पानी आधा बचे और हरा हो जाए तो उसे छान कर एक बोतल में रख लेना है. इसके बाद आप 50 ML नीम का अर्क ढाई लीटर पानी में मिलाइए और तुलसी के पौधे में पत्तों से तने तक इसका छिडकाव करें. यह छिडकाव हर 3 दिन में 3-4 बार करने पर तुलसी का पौधा स्वस्थ हो जायेगा.

इसके साथ आप मिट्टी की नमी को कम करें, गुड़ाई करते रहें, मिटटी को अलट पलट दें. ऐसा करने से नमी कम होगी और पौधा गलने से बच जाएगा-डॉ. प्रशांत, हार्टिकल्चर एक्सपर्ट

क्या है तुलसी विवाह की धार्मिक मान्यता: ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक शर्मा बताते हैं कि तुलसी एक आयुर्वेदिक पौधा है लेकिन सनातन धर्म में इसे देवी के रूप में पूजा जाता है. तुलसी दैत्यराज जालंधर की पत्नी वृंदा का रूप हैं. जालंधर का वध होने पर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था जिस श्राप के कारण भगवान विष्णु पत्थर के सालिग्राम बन गए. वहीं विष्णु के दिए वरदान के कारण कालान्तर में वृंदा रूपी तुलसी से सालिग्राम का विवाह हुआ और तब से तुलसी विवाह की परम्परा चल रही है.

