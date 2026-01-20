ETV Bharat / state

दुर्घटनाओं की कैसे करें जांच, परिवहन विभाग के अफसरों को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेश में साल 2024 में 46 हजार से ज्यादा हादसे और 24 हजार से ज्यादा मौतें हुई थीं.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रदेश भर के आरटीओ के लिए रोड सेफ्टी पर ट्रेनिंग प्रोग्राम. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : January 20, 2026 at 10:39 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में साल 2024 में 46 हजार से ज्यादा हादसे और 24 हजार से ज्यादा मौतें हुईं. इनमें से ज्यादातर दुर्घटनाओं की जांच में जिम्मेदार ड्राइवरों को ही मान लिया गया. किसी भी जांच में रोड बनाने वाली अथॉरिटी या किसी विभाग के जिम्मेदार अफसर को दोषी नहीं ठहराया गया. यही हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ी है. हर दुर्घटना में ड्राइवर की लापरवाही, ओवरस्पीडिंग और अन्य दोष बताकर रिपोर्ट पूरी कर दी जाती है.

रोड सेफ्टी पर ट्रेनिंग प्रोग्राम: यही सबसे बड़ा कारण है कि दुर्घटना के मूल को नहीं पकड़ा जा रहा और इसमें कमी नहीं आ रही है. ये विचार मंगलवार को इंस्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड फॉरेंसिंक साइंस के डायरेक्टर डॉ. रोहित बालुजा ने व्यक्त किए. वे लोक निर्माण विभाग के विश्वेश्वरैया हॉल में इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आईआरटीई) की तरफ से प्रदेश भर के आरटीओ के लिए रोड सेफ्टी पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जांच के मानकों को बता रहे थे. उन्होंने कहा कि चालकों के आराम करने पर बात नहीं की जाती है.

Photo Credit: ETV Bharat
वाहन में ड्राइवर्स के बैठने की सीटें अच्छी नहीं होतीं. (Photo Credit: ETV Bharat)

जांच के बाद ही बसें रूट पर भेजी जाती हैं: रिपोर्ट के जरिए उन्होंने बताया कि ड्राइवर यह मानते हैं कि 14 से 18 घंटे तक कई बार गाड़ी चलानी पड़ती है. कोई डबल क्रू नहीं होता है. आराम करने का मौका ही नहीं मिलता है. वाहन में उनके बैठने की सीटें तक अच्छी नहीं होतीं. बसों में वाइपर नहीं होते. विंड स्क्रीन टूटी होती है.

अगर सरकारी बसों की बात करें तो ऐसी बसों को रूट पर कौन भेजता है? अगर कोई हादसा होता है तो उसका पहला दोषी कौन होगा? नियमावली के अनुसार सरकारी बसों की पूरी जांच के बाद ही रोड पर भेजा जाता है. फिर बसों में खराब टायर, टूटे शीशे समेत कई खामियां कैसे सामने आ जाती हैं. कई लोगों की गलतियों को ड्राइवरों पर थोप दिया जाता है.

Photo Credit: ETV Bharat
चालकों के आराम करने पर बात नहीं की जाती है. (Photo Credit: ETV Bharat)

केस के साथ गिनाईं कई खामियां: इस मौके पर उन्होंने बताया कि हिमाचल के चंबा में एक बस खाई में गिर गई थी जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस ने जांच की तो पाया कि ड्राइवर की गलती थी, स्पीड ज्यादा थी. बीएनएस की धारा 281 समेत कुछ अन्य धाराएं लगाकर रिपोर्ट सौंप दी गई. हमने इस मामले की जांच की तो पाया कि जहां पर बस खाई में गिरी, वहां पर घुमाव था. बस के सामने से अचानक एक गाड़ी आ गई थी. वह दिखी नहीं. जांच में पता चला कि सड़क की चौड़ाई चार मीटर थी. उसके ठीक बगल में खाई थी. हमारी जांच में चालक की गलती नहीं थी, बल्कि वहां पर सड़क बनाने वाली अथॉरिटी की गलती थी.

ड्राइवर की गलती नहीं थी: वहां पर कोई साइनेज नहीं था. पहाड़ पर घुमावदार सड़क के पास सामने से कोई गाड़ी आ रही या नहीं, इसे देखने की वहां कोई व्यवस्था नहीं थी. सबसे बड़ी बात यह ही कि इस दुर्घटना में घायल केरल की एक लड़की ने पुलिस को बताया भी कि ड्राइवर की गलती नहीं थी. वह आराम से बस चला रहा था, सामने से कोई गाड़ी आई, जो दिखी नहीं. हालांकि पुलिस ने उसकी बात को अपनी जांच रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं किया. उसने कहा कि इससे जांच और आगे बढ़ेगी. ड्राइवर तो मर ही गया है उसी पर आरोप डालकर मामले को खत्म कर देते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
कोई डबल क्रू नहीं होता है. (Photo Credit: ETV Bharat)

सड़क मात्र पौने तीन मीटर चौड़ी थी: डॉ. रोहित बालूजा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में ही एक स्कूली बस 300 मीटर नीचे खाई में गिर गई. 29 मासूम बच्चों की मौत हुई थी. इसमें भी पुलिस ने चालक की गलती बताकर केस को खत्म किया. हमारी टीम ने जांच में पाया कि वहां पर भी चंबा जैसी ही स्थिति थी. सड़क मात्र पौने तीन मीटर की थी. उसमें दो गाड़ियां आमने सामने कैसे गुजरतीं. उन्होंने कहा कि एक लेन के लिए कम से कम तीन मीटर चौड़ी सड़क चाहिए ही होती है.

रोड सेफ्टी कान्वेक्स मिरर जरूरी: पहाड़ों में इस तरह की चुनौतियां होती हैं, लेकिन ये तो रोड बनाने वाली अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों पर पर्याप्त साइनेज, रोड सेफ्टी कान्वेक्स मिरर (ट्रैफिक लिए लगा शीशा) होने चाहिए. हादसे के बाद कैसे पता चलता है कि गाड़ी ओवरस्पीड थी? आमतौर पर पुलिस इस केस को मजबूरी में बीएनएस 281 के तहत केस दर्ज करती है, क्योंकि एक्ट में यही धारा है.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ में रोड सेफ्टी पर ट्रेनिंग प्रोग्राम. (Photo Credit: ETV Bharat)

जयपुर के केमिकल केस को भी समझाया: डॉ. रोहित बालूजा ने जयपुर में केमिकल भरे ट्रक से बस के टकराने के बाद लगी आग के केस को भी सामने रखा. हाइवे पर कट दिया गया था. वह कट इतना पर्याप्त नहीं था कि स्मूदली कोई बड़ी गाड़ी घूम सके, इसी कारण ये हादसा हुआ. मथुरा केस का भी उन्होंने जिक्र किया. कहा कि अभी इसमें चार्जशीट फाइल नहीं की गई, इसलिए दोषी कौन है, इसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन यह तय है कि अथॉरिटी की गलतियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है.

ये अधिकारी रहे मौजूद: डॉ. रोहित बालुजा के प्रशिक्षण सत्र में परिवहन आयुक्त किंजल सिंह मौजूद रहीं. उन्होंने भी कई आरटीओ की कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास किया. इसके अलावा अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन संजय सिंह, अपर परिवहन आयुक्त आईटी सुनीता वर्मा, अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा मयंक ज्योति, लखनऊ जोन के डीटीसी राधेश्याम, लखनऊ आरटीओ संजय तिवारी, एआरटीओ हिमांशु जैन समेत प्रदेश भर के अफसर मौजूद रहे.

