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TRAIN में लेडीज कोच कैसे पहचानें, जेंट्स के पकड़े जाने पर सजा-जुर्माना कितना?

ऐसे भी कर सकते कोच की पहचान: अक्सर जब आप प्लेटफार्म पर लगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड या आरक्षण चार्ट देखते हैं तो उस पर भी महिला यानी L कोच का उल्लेख होता है. इसके जरिए भी आप महिला कोच की पहचान कर सकते हैं. यहीं नहीं अब तक कोई रेलवे टिकट बुकिंग ऐप पर भी महिला कोच की लोकेशन बताई जाती है. इसके अलावा आप रेलवे सहायता नंबर 139 की भी मदद ले सकते हैं. इसके जरिए भी आप महिला बोगी की सटीक जानकारी जुटा सकते हैं.

लोकल ट्रेनों में भी होते महिला कोच: आपको बता दें कि कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में चलने वाली लोकल ट्रेनों में भी महिलाओं के लिए खास तरह के कोच होते हैं. अधिकांशत ये कोच फर्स्ट क्लास और जनरल के बीच में होते हैं.

ट्रेन में महिला बोगी कैसे पहचानें: कई ट्रेनों में लेडीज कोच के बाहर 'Ladies' या 'महिला' लिखा होता है. इसके अलावा महिला की आकृति भी बनी होती है. वहीं कुछ ट्रेनों में डिब्बों के बाहर चौड़ी पीली पट्टियाँ या कोच नंबर के साथ 'L' लिखा होता है. इसका मतलब होता है कि यह कोच लेडीज है. कई ट्रेनों में आसान पहचान के लिए इसे गुलाबी रंग से भी रंगा जाता है.

अलीगढ़: अक्सर आपने लेडीज कोच में पुरुष यात्रियों के पकड़े जाने की खबरें सुनी होंगी. यात्रा की जल्दबाजी में अक्सर पुरुष यात्री लेडीज कोच में घुस जाते हैं. बाद में उनके खिलाफ रेलवे की ओर से सख्त एक्शन लिया जाता है. इनमें से कई को तो यह भी नहीं पता होता है जिस कोच में वे पकड़े गए हैं वह महिला कोच है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे किस आखिर लेडीज कोच की पहचान करें. साथ ही यह भी बताएंगे कि अगर पुरुष यात्री लेडीज कोच में पकड़े जाते हैं तो उन पर कितना जुर्माना लग सकता है. जुर्माना न भरने पर कितने दिनों की जेल हो सकती है.

जेंट्स के पकड़े जाने पर सजा-जुर्माना कितना? (Etv Bharat)



पुरुष यात्री महिला कोच में पकड़े जाए तो...: भारतीय रेलवे की धारा 162 के तहत महिला कोच में पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित है. यदि कोई पुरुष यात्री पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माना न भरने की स्थिति में छह माह के कारावास का प्रावधान है. इसके साथ ही तत्काल कोच से निकाले जाने का भी प्रावधान है. महिला कोच की स्थिति जांचने के लिए आरपीएफ की ओर से बीच-बीच में चेकिंग अभियान चलाया जाता रहता है.



अलीगढ़ में 394 पुरुषों पर एक्शन: प्रयागराज मंडल रेल प्रशासन द्वारा महिला कोच में अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है. एक जनवरी 2026 से चार जून 2026 तक प्रयागराज मंडल के विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में कुल 394 पुरुष यात्रियों को महिला कोच में यात्रा करते हुए पकड़ा गया. इनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई.



मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य महिला यात्रियों को सुरक्षित और भयमुक्त यात्रा का वातावरण उपलब्ध कराना है. पकड़े गए यात्रियों पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है. रेलवे द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में सबसे अधिक 121 पुरुष यात्रियों को महिला कोच में यात्रा करते हुए पकड़ा गया. फरवरी में 21, मार्च में 48, अप्रैल में 69, मई में 116 तथा जून माह के पहले चार दिनों में ही 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि रेलवे लगातार निगरानी बढ़ाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है.





किस स्टेशन पर सबसे ज्यादा कार्रवाई: स्टेशनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो खुर्जा जंक्शन कार्रवाई के मामले में सबसे ऊपर रहा, जहां 125 लोगों को पकड़ा गया. इसके बाद अलीगढ़ जंक्शन पर 91, हाथरस जंक्शन पर 89 तथा दादरी स्टेशन पर 89 पुरुष यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. महिला यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मेरी सहेली अभियान भी संचालित किया जा रहा है. इस अभियान के तहत महिला आरपीएफ कर्मियों की विशेष टीम प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में महिला यात्रियों से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा संबंधी जानकारी, हेल्पलाइन नंबर और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती है.





रेलवे ने फिर की अपील: रेल प्रशासन का कहना है कि महिला कोच केवल महिला यात्रियों के लिए आरक्षित हैं और पुरुष यात्रियों द्वारा इनमें यात्रा करना नियमों का उल्लंघन है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें तथा महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बनाए रखने में सहयोग करें. किसी भी प्रकार की शिकायत या सहायता के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 अथवा आरपीएफ हेल्पलाइन 182 पर संपर्क कर सकते हैं.





अफसर क्या बोले: प्रयागराज मंडल, उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि महिला यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे.



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