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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने बदली पूनम की तकदीर, आज दे रहीं लोगों को रोजगार, आप भी उठा सकते हैं लाभ जानिए कैसे?

साल 2015 तक वह छोटी सी सब्जी की दुकान ही चलाते रहे. साल 2015 में जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च हुई तो बैंक वालों ने उनसे संपर्क किया और शुरुआती दौर में उन्होंने ढाई लाख रुपए ऋण लिया. इस ऋण से उन्होंने अपने सब्जी के कारोबार को आगे बढ़ाया और साथ में किराना स्टोर का भी काम शुरू किया, जो धीरे-धीरे काफी अच्छा चल पड़ा. आज इसी योजना का सहारा लेते हुए वह अलेयू और जगत सुख में पांच दुकानों का संचालन कर रही हैं.

एक वक्त था जब जिला ऊना की रहने वाली पूनम शर्मा के पति मनाली में पहले किसी सब्जी की दुकान में काम करते थे. ऐसे में जब पूनम शर्मा साल 2012 में मनाली आईं तो उन्होंने अपने पति को सलाह दी कि वह दूसरों के वहां काम न कर अगर अपना खुद का कोई छोटा कारोबार खोलें तो वह उनके जीवन के लिए अच्छा रहेगा. ऐसे में सबसे पहले मनाली के अलेयु में छोटी सी सब्जी की दुकान खोली. अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बैंक से ऋण लेने के लिए भी आवेदन किया. लेकिन, उस वक्त बैंक वालों ने उन्हें बाहरी जिले का होने के कारण ऋण देने से मना कर दिया.

कुल्लू: देशभर में छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 8 अप्रैल 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी. इस योजना के माध्यम से एक गृहिणी सफल व्यवसायी बन चुकी है. हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला की रहने वाली पूनम शर्मा आज मनाली में सफल कारोबार कर रही हैं और इस योजना का लाभ लेकर लोगों को भी रोजगार दे रही हैं. पूनम शर्मा जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में अपने पति के साथ पांच दुकानों का संचालन कर रही हैं और इससे उनकी आय भी अब 2 लाख रुपए सालाना से 15 लाख रुपए पहुंच गई है. छोटे से कारोबार से आज इस मुकाम तक पहुंचने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने उन्हें काफी फायदा पहुंचाया है.

पूनम शर्मा कहती हैं, "पहले हमने ढाई लाख रुपए का बैंक से ऋण लिया और अपनी छोटी दुकान को बड़ा किया. धीरे-धीरे काम बढ़ने लगा और बैंक की तरफ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पहले ढाई लाख, फिर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और आज वर्तमान में बैंक में ऋण की लिमिट 42 लाख रुपए है. जिससे आज सफल तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं. इस कारोबार में मेरे पति भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं. हम दोनों मिलकर इस कारोबार को संभाल रहे हैं. अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना न होती तो आज अपने कारोबार को नहीं बढ़ा पाती और छोटे से कारोबार तक ही सिमट कर रह जाती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो यह योजना चलाई गई. इससे हमें ही नहीं बल्कि देश भर के कई छोटे व्यापारियों को अपना कारोबार बड़ा करने में मदद मिली है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका

पूनम शर्मा ने बताया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी मौका मिला. 8 अप्रैल 2025 को इस योजना के 10 साल पूरे हुए तो हिमाचल प्रदेश से एकमात्र लाभार्थी के तौर पर मेरे नाम चयन भी किया गया. नाम का ऐलान होने पर परिवार के सभी लोगों में खासा उत्साह था कि घर से एक महिला को पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का मौका मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमसे इस योजना के बारे में पूछा तो हमने बताया कि यह योजना हमारे जीवन में एक नई उम्मीद बनकर आई और आज वह एक गृहिणी से सफल कारोबारी भी बनी हैं.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाभार्थी पूनम शर्मा (ETV Bharat)

2 लाख से अब सालाना 15 लाख आय

पूनम शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन (17 सितंबर को) पर उन्हें बधाई भी दी. इसके ही पूनम शर्मा ने कहा कि, लोगों को भी चाहिए कि वह नौकरी के पीछे न भाग कर अपना छोटा सा कारोबार ही करें और कारोबार के लिए बैंक की मदद भी ले सकते हैं. केंद्र सरकार के द्वारा कारोबार के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं. लोग अगर बैंकों से जानकारी लेकर अपना छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं तो वह उनके जीवन में आगे चलकर काफी फायदेमंद हो सकता है. नौकरी छोड़कर लोग अगर स्वरोजगार की राह अपनाएं तो उनके रोजगार की दिक्कत भी खत्म हो सकती है.

वहीं, पूनम शर्मा के पति रमन शर्मा ने बताया, "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पत्नी ने बैंक से ऋण लिया और आज वह दोनों सफल कारोबार कर रहे हैं. में अलेयू में दो दुकानों का संचालन कर रहा हूं, जबकि मेरी पत्नी पूनम शर्मा जगतसुख में तीन दुकानों का संचालन कर रही हैं. अपनी पत्नी के सहयोग से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं."

6 अन्य लोगों को भी दे रहीं रोजगार

वहीं, महिला पूनम शर्मा के पास कार्य कर रही महिला सुखमन कौर का कहना है, मुझे भी इस कारोबार में काम करने का मौका मिल रहा है और इससे हमारी भी अब अच्छी आय हो रही है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मिले ऋण के तहत पूनम शर्मा के द्वारा अपने कारोबार को बढ़ाया गया और उन्हें भी अपने कारोबार की देखरेख के लिए लोगों की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने मुझे यहां पर रोजगार दिया है, जिससे अब मेरी जिंदगी भी अच्छी चल रही है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से गृहणी आज सफल व्यवसायी (ETV Bharat)

दुकान में काम करने वाले युवक राहुल ठाकुर का कहना है कि, वह पूनम शर्मा की दुकान में काम करते हैं. हालांकि, इससे पहले भी उन्होंने कुछ जगह पर काम किया. लेकिन, अच्छी इनकम न होने के चलते उन्हें वह काम छोड़ना पड़ा. ऐसे में पूनम शर्मा के पास उन्हें हर महीने 8000 से लेकर 12000 रुपए इनकम हो रही है, जिससे वह अब काफी खुश हैं. आगामी समय में उनकी भी योजना है कि वह भी इस तरह के ऋण का लाभ लेकर अपना खुद का कारोबार करें.

मनाली में 5 दुकानों का संचालन कर रहीं पूनम शर्मा (ETV Bharat)

क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजनाओं में से एक है जो छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना किसी गारंटी या संपत्ति गिरवी रखे 20 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है. इस योजना के तहत कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के अलावा बैंक में कोई संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती. इसका लाभ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार/ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर और कृषि-संबंधी गतिविधियों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन के लिए लोन का प्रवाधान है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की विशेषताएं (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कैटेगरी

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन को चार अलग-अलग श्रेणी में विभाजित गया है. पहली कैटेगरी शिशु के तहत 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है. दूसरी श्रीणी किशोर है, इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है. तीसरी कैटेगरी तरुण है, इसके तहत 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है. वहीं, चौथी श्रेणी तरुण प्लस है, इसके तहत 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक लोन का प्रावधान है. यह श्रेणी उन उद्यमियों के लिए है, जिन्होंने पहले तरुण लोन का भुगतान कर दिया है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कैटेगरी (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 11 साल पूरे हो गए हैं. यह योजना छोटे शहरों और गांवों में व्यापार को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है. आइए जानते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए कैसे अवादेन कर सकते हैं. सबसे पहले मुद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट [mudra.org.in](https://www.mudra.org.in) पर जाएं. फिर, अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर शिशु, किशोर या तरुण लोन में से कोई प्रकार चुनें. इसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र डाउनलोड कर भरें. इसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आईटीआर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें. फिर इसके बाद, वेरिफिकेशन के लिए पूरा आवेदन पत्र और डॉक्यूमेंट्स अपने नजदीकी बैंक में जमा करें.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए कैसे करें आवेदन? (ETV Bharat)

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