हरियाणा HTET परीक्षा की "आंसर की" जारी, बताए गए स्टेप्स फॉलो कर चुटकियों में करें डाउनलोड
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2025 की आंसर की जारी कर दी है जिसे छात्र डाउनलोड कर सकते हैं.
Published : July 7, 2026 at 4:43 PM IST
भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव मुनीश शर्मा ने मंगलवार को भिवानी में बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा 4 व 5 जुलाई को संचालित करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2025 लेवल-1 (पीआरटी), लेवल-2 (टीजीटी) व लेवल-3 (पीजीटी) से संबंधित सभी विषयों की ड्राफ्ट उत्तरकुंजी बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बीएसईएच डॉट ओआरजी डॉट इन पर सार्वजनिक कर दी गई है.
आपत्ति दर्ज करवाएं : उन्होंने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्र-पत्र बुकलेट में दिए गए किसी भी प्रश्र अथवा उत्तरकुंजी में दिए गए किसी भी प्रश्र के उत्तर विकल्प के बारे में कोई आपत्ति है तो इस संबंध में पूर्ण तथ्यों सहित 9 जुलाई सायं 5 बजे तक निर्धारित शुल्क 100 रूपये प्रति प्रश्र अनुसार जमा करवाते हुए अपनी आपत्ति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं.
सही मिलने पर पैसे वापस होंगे : उन्होंने बताया कि यदि किसी प्रश्र के संबंध में दर्ज करवाई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्र के लिए जमा करवाया गया शुल्क अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषित होने से तीन मास के अन्दर-अन्दर अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए बैंक खाते में वापिस कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रश्र-पत्र व उत्तरकुंजी के संबंध में 9 जुलाई सायं 5 बजे के पश्चात् किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाली आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.
बताए गए स्टेप्स फॉलो कर आसानी से ऐसे डाउनलोड करें एचटेट परीक्षा की आंसर की :
1) सबसे पहले https://bseh.org.in/home वेबसाइट पर जाएं.
2) फिर डाउनलोड आंसर की पर एचटेट-2025 पर क्लिक करें.
3) नया पेज खुलने पर लेवल नेम सिलेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें और अपनी आंसर की हासिल करें.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : हरियाणा में एचटेट परीक्षा संपन्न, धूपड़ बोले - कल जारी होगी आंसर की, 28 दिनों से पहले जारी होगा रिजल्ट
ये भी पढ़ें : HTET लेवल 2 की परीक्षा संपन्न: अभ्यर्थी बोले- 'पेपर में काफी मिस्टेक, प्रश्नों की नंबरिंग सही नहीं होने से परेशानी हुई'
ये भी पढ़ें : हरियाणा में HTET लेवल-3 एग्जाम संपन्न, कड़ी चेकिंग के बीच बाल तक खुलवाए गए, रेवाड़ी में परीक्षार्थियों का हंगामा