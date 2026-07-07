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हरियाणा HTET परीक्षा की "आंसर की" जारी, बताए गए स्टेप्स फॉलो कर चुटकियों में करें डाउनलोड

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2025 की आंसर की जारी कर दी है जिसे छात्र डाउनलोड कर सकते हैं.

How to Download Haryana HTET EXAM 2025 Answer key Released Available on Website BSEH ORG
हरियाणा HTET परीक्षा की आंसर की जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 7, 2026 at 4:43 PM IST

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भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव मुनीश शर्मा ने मंगलवार को भिवानी में बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा 4 व 5 जुलाई को संचालित करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2025 लेवल-1 (पीआरटी), लेवल-2 (टीजीटी) व लेवल-3 (पीजीटी) से संबंधित सभी विषयों की ड्राफ्ट उत्तरकुंजी बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बीएसईएच डॉट ओआरजी डॉट इन पर सार्वजनिक कर दी गई है.

आपत्ति दर्ज करवाएं : उन्होंने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्र-पत्र बुकलेट में दिए गए किसी भी प्रश्र अथवा उत्तरकुंजी में दिए गए किसी भी प्रश्र के उत्तर विकल्प के बारे में कोई आपत्ति है तो इस संबंध में पूर्ण तथ्यों सहित 9 जुलाई सायं 5 बजे तक निर्धारित शुल्क 100 रूपये प्रति प्रश्र अनुसार जमा करवाते हुए अपनी आपत्ति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं.

How to Download Haryana HTET EXAM 2025 Answer key Released Available on Website BSEH ORG
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी हरियाणा (ETV Bharat)

सही मिलने पर पैसे वापस होंगे : उन्होंने बताया कि यदि किसी प्रश्र के संबंध में दर्ज करवाई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्र के लिए जमा करवाया गया शुल्क अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषित होने से तीन मास के अन्दर-अन्दर अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए बैंक खाते में वापिस कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रश्र-पत्र व उत्तरकुंजी के संबंध में 9 जुलाई सायं 5 बजे के पश्चात् किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाली आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

How to Download Haryana HTET EXAM 2025 Answer key Released Available on Website BSEH ORG
छात्रों को सूचना (ETV Bharat)

बताए गए स्टेप्स फॉलो कर आसानी से ऐसे डाउनलोड करें एचटेट परीक्षा की आंसर की :

1) सबसे पहले https://bseh.org.in/home वेबसाइट पर जाएं.

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वेबसाइट पर जाएं और ऑप्शन पर क्लिक करें (ETV Bharat)

2) फिर डाउनलोड आंसर की पर एचटेट-2025 पर क्लिक करें.

How to Download Haryana HTET EXAM 2025 Answer key Released Available on Website BSEH ORG
मांगी गई जानकारी भरें (ETV Bharat)

3) नया पेज खुलने पर लेवल नेम सिलेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें और अपनी आंसर की हासिल करें.

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