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राशन कार्ड e-KYC: अगर 30 दिसंबर तक नहीं हो पाई केवाईसी, तो आगे कैसे मिलेगी सुविधा? जानें यहां

लखनऊ: राशन मिलने में आ रही दिक्कतों को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं, और इसकी एक बड़ी वजह अधूरी ई-केवाईसी है. सरकार फिलहाल 30 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर इसे पूरा कर रही है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 30 दिसंबर के बाद ई-केवाईसी नहीं होगी? क्या आपका राशन बंद हो जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के एडिशनल कमिश्नर सप्लाई, सत्यदेव से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि यूपी में 95 फीसदी लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है और बचे हुए 5 फीसदी लोगों के लिए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया 30 दिसंबर के बाद भी जारी रहेगी.

भ्रम है तो दूर कर लीजिए: राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर फैले भ्रम पर उत्तर प्रदेश खाद्य एंव रसद विभाग के एडिशनल कमिश्नर सप्लाई, सत्यदेव ने ईटीवी भारत से बातचीत में सब कुछ साफ कर दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि ई-केवाईसी न होने की स्थिति में किसी का भी राशन नहीं रोका जाएगा. अगर बुजुर्गों या बच्चों का बायोमेट्रिक या रेटिना स्कैन काम नहीं कर रहा है, तो विभाग ओटीपी (OTP) के जरिए राशन देगा. इतना ही नहीं, अगर परिवार में एक सदस्य का अंगूठा नहीं लग रहा, तो दूसरे सदस्य के बायोमेट्रिक पर भी राशन मिल जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने प्रति यूनिट मिलने वाले 5 किलो राशन (गेहूं और चावल) के गणित को भी समझाया.

हमारे पास ऐसे विकल्प हैं कि अगर बायोमेट्रिक ना हो तो भी कार्ड धारक को राशन उपलब्ध कराया जा सकता है. रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ओटीपी की मदद से राशन का वितरण किया जाता है. जो लाभार्थी नौकरी, मजदूरी या किसी अन्य कारण से दूसरे शहर या राज्य में हैं. वह भी जहां पर मौजूद हैं वहीं पर संबंधित राशन की दुकान पर जाकर अपना ई केवाईसी कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि देश में कहीं भी आप अपने यूनिट का राशन संबंधित सरकारी दुकान पर ले सकते हैं.-विजय प्रताप सिंह, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, लखनऊ

KYC है जरूरी: लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक पात्र का ई केवाईसी होना जरूरी है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों का आधार बायोमेट्रिक किसी वजह से मशीन पर स्वीकार नहीं होता है उन्हें बार-बार प्रयास करने के साथ वैकल्पिक सत्यापन की सुविधा के बारे में जानकारी करनी चाहिए. इसके लिए संबंधित कोटेदार या पूर्ति विभाग से जानकारी लेनी चाहिए.

प्रत्येक यूनिट पर हम 5 किलो राशन देते हैं जिसमें चावल और गेहूं मुख्य रूप से हैं कई बार मोटे अनाज की उपलब्धता होने पर वह भी वितरण किया जाता है. सामान्यत 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल देने की व्यवस्था है लेकिन प्रत्येक जिले में यह मात्र अलग-अलग भी हो सकती है.- सत्यदेव, एडिशनल कमिश्नर सप्लाई, खाद्य एंव रसद विभाग







बायोमेट्रिक काम ना करे तो क्या करें?: डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि कई लाभार्थियों की शिकायत रहती है कि अंगूठे का निशान ePOS मशीन पर मैच नहीं कर रहा है. ऐसा उम्र बढ़ाने, हाथों की त्वजा घिसने, चोट, गंदगी, नमी की कमी या मशीन और नेटवर्क की तकनीकी समस्या के कारण हो सकता है. ऐसी स्थिति में हाथ साफ करके और सुखाकर दोबारा बायोमेट्रिक सत्यापन करना चाहिए. दूसरे हाथ के अंगूठे या उपलब्ध अन्य उंगली से प्राप्त करना चाहिए. कोटेदार से मशीन का नेटवर्क और सर्वर की स्थिति जांचने को कहना चाहिए. अलग-अलग समय पर दोबारा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सर्वर या अधिक लोड होने से सत्यापन नहीं हो पता है. लगातार असफलता की स्थिति में कोटेदार से वैकल्पिक सत्यापन के बारे में बात करें, यदि यह समस्या बनी रहे तो ब्लॉक तहसील या जिला पूर्ति कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसके बाद अधिकारी जांच के बाद वैकल्पिक रास्ता निकालेंगे.





सत्यापन के बाद ध्यान रखें (Photo Credit: ETV Bharat)

सत्यापन के बाद ये जरूर करें?: ई केवाईसी करने के बाद लाभार्थियों को यह जरूर पूछना चाहिए की प्रक्रिया सफल हुई या नहीं, यदि मशीन से पर्ची निकलती है या कोई संदर्भ संख्या मिलती है तो उसे सुरक्षित रखें, कुछ समय बाद कोटेदार से राशन कार्ड में सदस्य की केवाईसी स्थिति की पुष्टि भी कर लें. अगर ई-केवाईसी सफल होने के बावजूद रिकॉर्ड में लंबित दिखाई दे दिखाई दे रही है तो तुरंत दोबारा बायोमेट्रिक करने की बजाय पहले कोटेदार या पूर्ति कार्यालय से तकनीकी स्थिति की जानकारी लें. एक केवाईसी राशन वितरण या बायोमेट्रिक से जुड़ी समस्या होने पर पहले उचित दर विक्रेता से बात करें. समाधान न मिलने पर क्षेत्रीपूर्ति निरीक्षक तहसील स्तर के खाद अधिकारी या जिला पूर्ति कार्यालय में शिकायत की जा सकती है. शिकायत करते समय राशन कार्ड संख्या लाभार्थी का नाम दुकान का विवरण समस्या की तारीख और असफल सत्यापन की जानकारी देना बेहतर रहता है. ई-केवाईसी की स्थिति जानने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने कोटेदार से संपर्क करें. किसी अनजान व्यक्ति को आधार की जानकारी बायोमेट्रिक ओटीपी ना दें और ई-केवाईसी के नाम पर किसी के बहकावे में आकर पैसे का लेनदेन भी ना करें, विभागीय प्रक्रिया के लिए अनाधिकृत शुल्क मांगने पर संबंधित अधिकारी से शिकायत करें.

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