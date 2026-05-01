कैसे करें धान के असली और नकली बीज की पहचान? कुरुक्षेत्र के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने बताया ठगी से बचने का तरीका
कुरुक्षेत्र के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉक्टर शशि पाल शर्मा ने किसानों को धान के असली और नकली बीज की पहचान करने का आसान तरीका बताया.
Published : May 1, 2026 at 2:50 PM IST
कुरुक्षेत्र: धान की खेती करने वाले किसानों के लिए सही बीज का चुनाव सबसे अहम होता है, क्योंकि इसपर पूरी फसल की गुणवत्ता और पैदावार निर्भर करती है. कुरुक्षेत्र के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉक्टर शशि पाल शर्मा ने एक बेहद आसान और कारगर घरेलू तरीका बताया है, जिससे किसान खुद बीज की शुद्धता जांच सकते हैं.
कैसे करें धान के असली और नकली बीज की पहचान? डॉक्टर शशि पाल शर्मा ने बताया कि "एक बर्तन में पानी लेकर उसमें नमक डालकर घोल तैयार करें. अब इस घोल में धान के बीज डालें. जो बीज ऊपर तैरने लगते हैं, वो कमजोर, बीमार या मिलावटी हो सकते हैं. ऐसे बीजों को अलग कर देना चाहिए. वहीं जो बीज नीचे बैठ जाते हैं, वो मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, जिन्हें ही बुवाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए."
बीज खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान: सिर्फ घरेलू टेस्ट ही नहीं, बल्कि बीज खरीदते समय भी सतर्क रहना जरूरी है. डॉक्टर शर्मा के अनुसार "अच्छे बीज की पहचान उसके रंग और आकार से भी की जा सकती है. सभी दाने एक जैसे दिखने चाहिए. अगर बीजों में अलग-अलग आकार या रंग नजर आता है, तो उसमें मिलावट होने की आशंका बढ़ जाती है. इसके अलावा बीजों में धूल, मिट्टी, कंकड़ या खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए. साफ और एकसमान बीज ही अच्छी फसल की नींव रखते हैं, इसलिए खरीदते वक्त इन छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."
प्रमाणित केंद्र से ही खरीदें बीज, पक्का बिल लेना ना भूलें: आजकल बाजार में कई अनजान विक्रेता सस्ते दाम का लालच देकर नकली बीज बेच देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि किसान केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीज केंद्रों या भरोसेमंद डीलरों से ही खरीदारी करें. गली-मोहल्लों में घूमकर बीज बेचने वालों से दूरी बनाकर रखें. बीज खरीदते समय दुकानदार से पक्का बिल जरूर लें, जिसमें बीज की किस्म, लॉट नंबर और एक्सपायरी डेट साफ लिखी हो. अगर बाद में बीज में कोई समस्या आती है, जैसे अंकुरण सही ना होना या बीमारी लगना, तो यही बिल आपके लिए सबसे बड़ा सबूत बनेगा और आप कृषि विभाग में शिकायत कर सकते हैं.
लुभावने विज्ञापनों से बचें: किसानों को अक्सर नए और अनजाने बीजों के आकर्षक विज्ञापन लुभाते हैं, लेकिन बिना जांच-पड़ताल के ऐसे बीज लेना जोखिम भरा हो सकता है. डॉक्टर शशि पाल शर्मा ने सलाह दी है कि "किसान किसी भी नए बीज को अपनाने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें और संभव हो तो विशेषज्ञों से सलाह जरूर करें. वैज्ञानिक तरीके अपनाकर और सही जगह से बीज खरीदकर किसान ना केवल अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपनी फसल की गुणवत्ता और पैदावार भी बढ़ा सकते हैं. सही जानकारी और थोड़ी सावधानी ही ठगी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है."
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