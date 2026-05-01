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कैसे करें धान के असली और नकली बीज की पहचान? कुरुक्षेत्र के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने बताया ठगी से बचने का तरीका

how to do paddy seed quality test ( Canva )