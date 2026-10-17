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नवरात्र विशेष: कैसे करें कन्या पूजन कि पूरे साल बनी रहे मां दुर्गा की कृपा? जानें सही नियम

वाराणसी: नवरात्र को मां जगदंबा के पूजन का समय माना जाता है,जब हर कोई 9 दिनों तक उनकी आराधना करता है. इन नौ दिनों में अलग-अलग तिथियां पर देवी के पूजा अर्चना की जाती है और इनमें अष्टमी और नवमी तिथि पर कंजक पूजन यानी की कन्या पूजन के साथ व्रत का पारण किया जाता है. कहते हैं यदि सही नियमों के साथ कन्या पूजन किया जाता है तो इससे साल भर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है. ऐसे में जाने की कैसे कन्या पूजन की जाती है, क्या इसकी सही विधियां हैं और इसके साथ ही क्या मुहूर्त और तिथि है.

ज्योतिषाचार्य से बात: इसको लेकर ईटीवी भारत की टीम ने काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की पंडित पवन त्रिपाठी से खास बातचीत की.जहां उन्होंने बताया कि, लोग कन्या पूजन को बेहद सामान्य समझते हैं और इसे बिना जाने समझे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कन्या दुर्गा का रूप होती हैं जो दुर्गतियों को दूर करती हैं. बिना कन्या पूजन के अनुष्ठान को पूरा नहीं माना जाता है. ऐसे में जो लोग 9 दिन का व्रत किए हैं या जो लोग सिर्फ एक दिन का भी व्रत किए हैं वह भी कन्या पूजन कर सकते हैं. वह कहते हैं कि यदि किसी के पास समर्थ हो तो वह हर दिन बढ़ते क्रम में कन्या का पूजन कर सकते हैं.पहले दिन एक,दूसरे दिन दो, तीसरे दिन ऐसे करते-करते 9 दिनों में नौ कन्या की पूजा कर सकते हैं.

मां जगदंबा (Photo Credit: ETV Bharat)





नौ दिन व्रत के लोग नवमी को करें कंजक पूजन: वह बताते हैं कि, नवरात्र में जो लोग सिर्फ अष्टमी के दिन व्रत करते हैं उन्हें कन्या का पूजन अष्टमी के दिन करना चाहिए, लेकिन जो लोग 9 दोनों का उपवास रखते हैं उन्हें कन्या का पूजन नवमी को करना चाहिए. इसमें अष्टमी तिथि 18 तारीख को है और नवमी 19 तारीख को है. उन्होंने बताया कि कई बार नवरात्र में लोग 9 दिन का व्रत ना रह करके सप्तम अष्टमी नवमी तीन दिनों का उपवास करते हैं. ऐसे में वह भी नवमी के दिन कन्या पूजन व हवन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि, कन्या पूजन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इनमें कन्याएं देवी के नौ रूपों में होते हैं,जिनमे देवियों के नाम भी होते हैं. यदि नाम को देखें तो कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा और सुभद्रा देवी की पूजा की जाती है.





कैसे करें कन्या पूजन कि पूरे साल बनी रहे मां दुर्गा की कृपा? (Photo Credit: ETV Bharat)





किस वर्ष की कन्या का करना चाहिए पूजन: वह कहते हैं यदि, शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन को देखें तो उसके लिए भी विशेष विधि बताई गई है.इसके साथ ही कन्याओं के लिए भी विशेष रूप बताया गया है. उन्होंने कहा कि, कन्या पूजन के लिए हमेशा एक वर्ष पूरा होने से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही बुलाना चाहिए. वो कहते हैं कि यदि इनमें कोई 9 वर्ष की कन्या है तो वह साक्षात् देवी दुर्गा का रूप है. इसके साथ ही कन्याओं के साथ छोटे बालक को भैरव के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि बिना भैरव की कोई भी जप अनुष्ठान पूरा नहीं होता और कन्या पूजन एक अनुष्ठान माना जाता है. उन्होंने बताया कि सिर्फ उम्र ही नहीं बल्कि कन्या के वर्ण और अपनी मनोकामना के अनुसार भी पूजा किया जाता है. उन्होंने कहा कि, यदि सामान्यत नियम देखें तो ब्राह्मण वर्ण के लोगों को ब्राह्मण कन्या की पूजा करनी चाहिए. क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ब्राह्मण- क्षत्रिय दोनों वर्ण के कन्या की पूजा करनी चाहिए. वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्ण की कन्याओं की पूजा कर सकते हैं. इसके साथ के अन्य की बात करें तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण की कन्याओं की पूजा कर सकते हैं.





नौ दिन व्रत के लोग नवमी को करें कंजक पूजन (Photo Credit: ETV Bharat)



मनोकामनाओं के अनुरूप करें पूजा: उन्होंने बताया कि, इसके साथ ही इसमें मन्नत के अनुरूप भी कन्या पूजन की विधि बताई गई हैं.उन्होंने कहा कि यदि कोई ज्ञान की इच्छा रखता है तो कोई भी ब्राह्मण वर्ण के कन्या का पूजन कर सकता है. ठीक उसी प्रकार यदि किसी को शक्ति चाहिए तो क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करें, यदि किसी को धन संपत्ति की आवश्यकता है और संपत्ति का आशीर्वाद चाहते हैं तो उन्हें वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन करना चाहिए और यदि किसी को संतान प्राप्ति को लेकर मां भगवती का आशीर्वाद चाहिए तो वह शूद्र वर्ण के कन्या का पूजन करें.

छोटे बालक को भैरव के रूप में पूजा जाता है (Photo Credit: ETV Bharat)



ये है कन्या पूजन की विधि: वो कहते हैं कि,कन्या पूजन का भी अपना एक तरीका होता है.वर्तमान आधुनिक परिवेश में लोग अलग-अलग तरीके के मॉडर्न फूड को देकर के कन्या पूजन करते हैं, यह शास्त्र सम्मत नहीं है. उन्होंने बताया कि, यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो बिल्कुल देवी अनुरूप ही उनका आदर करना चाहिए. सबसे पहले पीतल के थाली में कन्याओं को बैठकर उनके पांव प्रचालन करना चाहिए. इसके बाद उनके पैरों में महावर लगाना चाहिए तत्पश्चात माथे पर चुनरी रखनी चाहिए और हल्दी कुमकुम लगाने के साथ भव्य माला उनको पहनानी चाहिए. इसके बाद आरती पूजन करने के पश्चात उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस भोजन में आप सात्विक भोजन भिन्न-भिन्न प्रकार से बनाकर के कंजक पूजन करें, इसका फल बेहद लाभदायक होता है.उन्होंने बताया कि यदि आपके पास समर्थ ना हो तो, आप केवल फल भी कंजक पूजन में कन्या रूपी देवियों को दे सकते हैं.