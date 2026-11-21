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कैसे करें मशरूम की खेती? कम लागत में अधिक मुनाफा, जानें वैज्ञानिक विधि, सावधानियां और सरकारी अनुदान

कुरुक्षेत्र: ​वर्तमान समय में पारंपरिक खेती के साथ-साथ सहायक व्यवसायों को अपनाना किसानों और छोटे उद्यमियों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है. मशरूम फार्मिंग इसी दिशा में तेजी से उभरता हुआ विकल्प है, जिसे सीमित स्थान, कम समय और अपेक्षाकृत कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है. कुरुक्षेत्र के जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी के अनुसार क्षेत्र में मशरूम की खेती का रकबा निरंतर बढ़ रहा है. कुरुक्षेत्र का पिहोवा मशरूम उत्पादन के एक प्रमुख हब के रूप में उभर रहा है, जिसकी पहचान आने वाले समय में मशरूम केंद्र के रूप में और मजबूत होगी.

मशरूम फार्मिंग की चरण-दर-चरण विधि: डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी ने बताया कि ​बेहतर उत्पादन के लिए मशरूम की खेती (विशेषकर बटन मशरूम) चरणबद्ध तरीके से की जाती है.

हरियाणा में मशरूम खेती पर सरकारी अनुदान और प्रमुख योजनाएं:

डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी ने बताया कि ​कम लागत और सीमित जगह में अधिक मुनाफा देने वाली मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार और उद्यान विभाग द्वारा किसानों को 40 प्रतिशत से लेकर 85–90 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) दिया जा रहा है. ​राज्य में मुख्य रूप से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत व्यावसायिक मशरूम उत्पादन इकाई, कंपोस्ट निर्माण इकाई और स्पॉन (बीज) यूनिट लगाने पर परियोजना लागत का 40 प्रतिशत (अधिकतम 8 से 12 लाख रुपये तक) क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान मिलता है. वहीं कम लागत वाली छोटी मशरूम इकाई स्थापित करने पर 50 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है.

मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण: ​कुरुक्षेत्र के जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि छोटे और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की विशेष योजनाओं के तहत बांस-फूस की मौसमी झोपड़ी और प्लास्टिक की मशरूम ट्रे खरीदने पर 50 से 85 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध है. इसके अलावा, अनुसूचित जाति के पात्र किसानों के लिए संचालित विशेष बागवानी योजना के अंतर्गत मशरूम ट्रे व अन्य संसाधनों पर 85 से 90 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जाती है. ​इच्छुक किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण कर हरियाणा उद्यान विभाग के आधिकारिक पोर्टल hortharyana.gov.in या जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.

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