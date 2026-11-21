कैसे करें मशरूम की खेती? कम लागत में अधिक मुनाफा, जानें वैज्ञानिक विधि, सावधानियां और सरकारी अनुदान
How to Cultivate Mushrooms? मशरूम की खेती कैसे करें. किन बातों का ध्यान रखें. कैसे ले सकते हैं कम लागत से ज्यादा मुनाफा?
Published : November 21, 2026 at 2:35 PM IST
कुरुक्षेत्र: वर्तमान समय में पारंपरिक खेती के साथ-साथ सहायक व्यवसायों को अपनाना किसानों और छोटे उद्यमियों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है. मशरूम फार्मिंग इसी दिशा में तेजी से उभरता हुआ विकल्प है, जिसे सीमित स्थान, कम समय और अपेक्षाकृत कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है. कुरुक्षेत्र के जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी के अनुसार क्षेत्र में मशरूम की खेती का रकबा निरंतर बढ़ रहा है. कुरुक्षेत्र का पिहोवा मशरूम उत्पादन के एक प्रमुख हब के रूप में उभर रहा है, जिसकी पहचान आने वाले समय में मशरूम केंद्र के रूप में और मजबूत होगी.
मशरूम फार्मिंग की चरण-दर-चरण विधि: डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी ने बताया कि बेहतर उत्पादन के लिए मशरूम की खेती (विशेषकर बटन मशरूम) चरणबद्ध तरीके से की जाती है.
- कंपोस्ट तैयार करना: मशरूम के लिए सामान्य मिट्टी के बजाय विशेष पोषक कंपोस्ट आवश्यक होता है. गेहूं या धान के भूसे (तुड़ी) में मुर्गी की खाद, यूरिया, जिप्सम और चोकर मिलाकर लगभग 25 से 28 दिनों में कंपोस्ट तैयार किया जाता है. छोटे स्तर पर शुरुआत करने वाले किसान समय और श्रम बचाने के लिए विश्वसनीय कंपोस्ट इकाई से तैयार कंपोस्ट बैग भी ले सकते हैं.
- बिजाई: ठंडी हो चुकी कंपोस्ट में मशरूम का बीज (स्पॉन) मिलाया जाता है. बीज हमेशा प्रमाणित संस्थान या प्रयोगशाला से ही लेना चाहिए. इसके बाद मिश्रण को पॉलीथीन बैग या रैक में भरा जाता है.
- केसिंग: बिजाई के लगभग 15 से 18 दिन बाद जब कंपोस्ट पर सफेद फफूंद (मायसेलियम) फैल जाए, तब 1.5 से 2 इंच मोटी केसिंग परत बिछाई जाती है. यह नमी बनाए रखने और फलने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में मदद करती है.
- तुड़ाई: केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन बाद छोटी कलियां निकलने लगती हैं. टोपी के पूरी तरह गोल और कसे रहने की अवस्था में मशरूम को हल्के हाथ से घुमाकर तोड़ लिया जाता है.
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अच्छा उत्पादन लेने के लिए मुख्य सावधानियां:
- तापमान और नमी का संतुलन: फफूंद फैलने के दौरान तापमान 22°C से 25°C और नमी 80–85% रखें. कलियां निकलते समय तापमान 14°C से 18°C तथा नमी 85–90% बनाए रखना उपयुक्त रहता है.
- स्वच्छता और संक्रमण से बचाव: मशरूम की फसल फफूंद और कीटों के प्रति संवेदनशील होती है. फार्म में प्रवेश से पहले स्वच्छता रखें, कक्ष को नियमित रूप से विसंक्रमित करें और सीधे तेज पानी डालने के बजाय बारीक फुहारे से नमी बनाए रखें.
- हवा का आवागमन: फसल बढ़ने के दौरान कक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने न दें, ताकि मशरूम की गुणवत्ता और आकार सही बना रहे.
हरियाणा में मशरूम खेती पर सरकारी अनुदान और प्रमुख योजनाएं:
डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी ने बताया कि कम लागत और सीमित जगह में अधिक मुनाफा देने वाली मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार और उद्यान विभाग द्वारा किसानों को 40 प्रतिशत से लेकर 85–90 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) दिया जा रहा है. राज्य में मुख्य रूप से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत व्यावसायिक मशरूम उत्पादन इकाई, कंपोस्ट निर्माण इकाई और स्पॉन (बीज) यूनिट लगाने पर परियोजना लागत का 40 प्रतिशत (अधिकतम 8 से 12 लाख रुपये तक) क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान मिलता है. वहीं कम लागत वाली छोटी मशरूम इकाई स्थापित करने पर 50 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है.
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण: कुरुक्षेत्र के जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि छोटे और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की विशेष योजनाओं के तहत बांस-फूस की मौसमी झोपड़ी और प्लास्टिक की मशरूम ट्रे खरीदने पर 50 से 85 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध है. इसके अलावा, अनुसूचित जाति के पात्र किसानों के लिए संचालित विशेष बागवानी योजना के अंतर्गत मशरूम ट्रे व अन्य संसाधनों पर 85 से 90 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जाती है. इच्छुक किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण कर हरियाणा उद्यान विभाग के आधिकारिक पोर्टल hortharyana.gov.in या जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.
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