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पेट्रोल पंप पर कहीं आपके साथ ना हो रहा हो खेल, ऐसे लें हर बूंद का हिसाब

शिवपुरी का पेट्रोल पंप गड़बड़ी के चलते सील, जानें पेट्रोल भरवाते समय क्या हैं आपके अधिकार, पीयूष सिंह राजपूत और यतीश कुमार की रिपोर्ट

PETROL PUMP QUANTITY COMPLAINT
पेट्रोल पंप पर ऐसे लें बूंद-बूंद का हिसाब (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 8:56 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
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भोपाल/शिवपुरी : वैश्विक तेल संकट के चलते मध्य प्रदेश में पेट्रोल के भाव 115 रु/लीटर तक पहुंच गए हैं. ऐसे में उपभोक्ताओं को पेट्रोल की एक-एक बूंद का हिसाब लेने का अधिकार है. बतौर उपभोक्ता आप भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल का माप ले सकते हैं और पंप में गड़बड़ी करने वाले डीलर के खिलाफ कार्रवाई भी करा सकते हैं. पहले जानें कैसे पेट्रोल का माप लिया जाता है.

ऐसे लें पेट्रोल की बूंद-बूंद का हिसाब

अगर आप पेट्रोल भरवाने गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी में कम पेट्रोल आया है, तो आप पंप से टेस्ट करवा सकते हैं. पंप में पेट्रोल मापने के लिए 5 लीटर पॉट उपभोक्ताओं को दिया जाता है. इस पॉट के जरिए उपभोक्ता अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि पंप से सही मात्रा में पेट्रोल आ रहा है या नहीं.

PETROL PUMP QUANTITY COMPLAINT
ऐसे लें पेट्रोल की बूंद-बूंद का हिसाब (Etv Bharat)

पेट्रोल का माप लेना आपका अधिकार

पेट्रोल की क्वांटिटी को लेकर आपको जरा भी संदेह है तो तुरंत आप इसके लिए पेट्रोल पंप कर्मचारी से टेस्ट की मांग कर सकती हैं. पेट्रोल पंप कर्माचरी किसी भी तरह से पेट्रोल-डीजल टेस्टिंग करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर उपभोक्ता का अधिकार होता है. अगर आपको टेस्टिंग में गड़बड़ी मिलती है, तो इसकी शिकायत तुरंत जिला प्रशासन को कर सकते हैं.

PETROL PUMP 5 LITRE TEST FOR QUALITY AND QUANTITY
पेट्रोल की क्वालिटी ऐसे करें चेक (Etv Bharat)

क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी कर सकते हैं चेक

उपभोक्ता पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल की क्वांटिटी के साथ उसकी गुणवत्ता की भी जांच कर सकते हैं. इसके लिए आप फिल्टर पेपर टेस्ट की मांग कर सकते हैं. फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंद डालते ही अगर पेट्रोल पूरी तरह उड़ जाता है और पीछे कोई भी दाग नहीं छोड़ता तो समझ जाएं कि पेट्रोल में मिलावट नहीं है. वहीं, अगर दाग छूट जाए तो पेट्रोल में गड़बड़ी हो सकती है.

shivpuri petrol pump sealed
शिवपुरी में कम पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप सील (Etv Bharat)

इसके अलावा उपभोक्ता डेंसिटी कप टेस्ट की भी मांग कर सकते हैं, जिसमें पेट्रोल के घनत्व को चेक किया जा सकता है. पेट्रोल की डेंसिटी 730 से 800 kg/m³ के बीच और डीजल की डेंसिटी 830 से 900 kg/m³ के बीच होनी चाहिए.

petrol pump sealed in shivpuri mp
माप में गड़बड़ी के बाद शिवपुरी के पेट्रोल पंप पर कार्रवाई (Etv Bharat)

शिवपुरी में कम पेट्रोल निकलने पर पंप सील

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पेट्रोल पंप टेस्ट में कम पेट्रोल निकलने का मामला सामने आया है. यहां बदरवास थानांतर्गत बारई रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप की शिकायत के आधार पर जांच की गई. जांच में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की मात्रा कम तौली जा रही थी. उपभोक्ताओं ने एसडीएम कोलारस अनूप श्रीवास्तव से मामले की शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन की ओर से बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव व मापतौल अधिकारी राजेश चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे. उन्हें देखते ही पंप कर्मचारी मशीन खराब होने का बहाना देकर भागने लगे, जिसके बाद पंप को सील कर दिया गया.

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कंपनी के कर्मचारियों के सामने होगा नापतोल

एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने बताया, '' इस पेट्रोल पंप से कम पेट्रोल देने की शिकायत प्राप्त हुई थी. इंडियन ऑयल के अधिकारियों की मौजूदगी में नापतौल उपकरणों की दोबारा जांच कराई जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है. पेट्रोल भराते वक्त आप भी इस तरह अपने अधिकार का प्रयोग कर पेट्रोल-डीजल की जांच करा सकते हैं.''

Last Updated : June 4, 2026 at 9:10 PM IST

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