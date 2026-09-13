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हरितालिका तीज पर अखंड सौभाग्य के लिए अपनाएं ये नियम, भूलकर भी न करें ये गलतियां

व्रत शुरू करने के नियम से लेकर वस्त्रों के रंग तक, पढ़िए संवाददाता प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट.

हरितालिका तीज गाइड
हरितालिका तीज गाइड (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 5:07 PM IST

6 Min Read
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वाराणसी: अखंड सौभाग्य की कामना का पर्व हरितालिका तीज़ 14 सितंबर को मनाया जाएगा. ऐसे में किस तरीके से आप इस व्रत को शुरू कर सकती हैं, इस व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और इसके साथ ही इस दिन किस रंग के वस्त्र पहनना चाहिए यह तमाम सवाल लोगों के मन में होते हैं. खासकर पहली बार तीज का व्रत करने वाले महिलाएं युवतियां तमाम तरीके के कन्फ्यूजन के स्थिति में रहती हैं. ऐसे में किस तरीके से आप इस व्रत को कर सकती हैं और क्या अधिमास में हरितालिका व्रत की शुरुआत की जा सकती है, तमाम विषयों को लेकर पढ़िए खास रिपोर्ट.

हरितालिका तीज पर अखंड सौभाग्य के लिए अपनाएं ये नियम (Video Credit: ETV Bharat)



इस बार अद्भुत संयोग: हरितालिका तीज सौभाग्य का त्योहार माना जाता है और सनातन धर्म में यह बड़े त्योहार में से बताया गया है.कहते हैं कि, इस व्रत को विवाहित के साथ कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति करती है.यही नहीं जो विधवा माताएं हैं वह भी अपना परलोक संवारने के लिए इस व्रत को करती हैं.कुछ महिलाओं के मन में इस बात की भी आशंका है कि वह अपने पहले तीज के त्योहार को कैसे मनाएं और इस बार अधिमास लगा था तो क्या इस त्योहार को मनाया जा सकता है. इस बारे में काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी बताते हैं कि, सबसे पहले यदि हम तीज के मुहूर्त के बात करें तो इस बार लगभग 7 वर्षों के बाद अद्भुत संयोग बन रहा है. उन्होंने बताया कि यदि पूजा के मुहूर्त की बात करें तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उदयातिथि का मान महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ ही इस पूजा को प्रदोष काल में माना जाता है, इसलिए 14 सितंबर को पूरे दिन इस पूजन को कर सकते हैं.

हरितालिका तीज 14 सितंबर को मनाया जाएगा
हरितालिका तीज 14 सितंबर को मनाया जाएगा (Photo Credit: ETV Bharat)

इस बार तीज का त्योहार सोमवार के दिन पड़ रहा है. सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय होता है.दूसरा आप उमा पार्वती के साथ भगवान गणेश का भी पूजन करते हैं और इस बार तृतीया में चतुर्थी का योग है. यह योग भी अपने आप में बेहद अद्भुत माना जाता है. चतुर्थी में गणेश भगवान की पूजा की जाती है.यानी कि, इस बार उमा पार्वती के साथ स्वयं बुद्धि ज्ञान के देवता गणेश का भी आशीर्वाद सभी माता और कन्याओं को मिलेगा.- पंडित पवन त्रिपाठी,ज्योतिषाचार्य


ये है शुभ मुहूर्त: यदि समय मुहूर्त की बात करें तो भाद्र पद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाएगा तृतीया तिथि का आरंभ 13 सितंबर को शाम 7 बजकर 14 मिनट से हो रहा है जो 14 सितंबर सोमवार को सुबह 7 बजकर 30 मिनट तक रहेगा.ऐसे में सोमवार को 1 घंटे की तृतीया तिथि मिल रही है और इसके साथ ही तृतीया में चतुर्थी का भी योग मिल रहा है. माता को इस दिन व्रत पूजन करने से तमाम तरीके की पुण्य की प्राप्ति होगी.

हरितालिका तीज 2026
हरितालिका तीज 2026 (Photo Credit: ETV Bharat)

यदि इस दिन के पूजन विधि के बाद करें तो माता को पूरे दिन उपवास करना चाहिए. यदि सक्षम है तो निर्जल उपवास भी कर सकती हैं. शारीरिक रूप से अक्षम है तो वह जल के साथ इस उपवास को कर सकती हैं. इसके उपरांत प्रातः स्नान ध्यान करने के साथ भगवान की पूजा करनी है और सायं काल प्रदोष काल में चौकी पर मंडप लगा करके भगवान शंकर, मां गौरा,गणेश भगवान की मिट्टी कच्ची मिट्टी की प्रतिमा को रख करके उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं. भगवान शिव की पूजा मुख्यत: प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए सूर्यास्त के समय इस पूजा का विशेष महत्व होता है.- पंडित पवन त्रिपाठी,ज्योतिषाचार्य


कच्ची मिट्टी की प्रतिमा का महत्व: इस पूजन में कच्ची मिट्टी की प्रतिमा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मां पार्वती ने भगवान शिव की जंगल में कच्ची मिट्टी के जरिए ही प्रतिमा बनाई थी और उसी के जरिए उन्होंने पूजन अर्चन कठोर तपस्या की थी. यही वजह है की कच्ची मिट्टी की प्रतिमा को बेहद शुभ माना जाता है. इसके साथ ही यदि सक्षम हो तो स्वर्ण की प्रतिमा या फिर कांसे की प्रतिमा का भी प्रयोग किया जा सकता है. पूजन के उपरांत मिट्टी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है. वहीं कांसे और स्वर्ण प्रतिमा को ब्राह्मण को दान दिया जाता है.

अखंड सौभाग्य का महापर्व
अखंड सौभाग्य का महापर्व (Photo Credit: ETV Bharat)

इस दिन की बात करें तो पूजा के उपरांत रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए. इस दिन पूरी रात जग करके भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है.- पंडित पवन त्रिपाठी,ज्योतिषाचार्य


कपड़ों के चयन में बरतें सावधानी: यदि कोई भी कन्या या महिला इस बार व्रत की शुरुआत कर रही हैं तो उसके सामने अधिवास का कन्फ्यूजन जरूर है. शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्रत को लंबे समय तक रहना है तो उसे अधिवास से शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपका भाव है इच्छा है और श्रद्धा है तो आप इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन उत्तम यही होगा कि आप अगले वर्ष से इस व्रत की शुरुआत कर सकती हैं.

व्रत शुरू करने के नियम से लेकर वस्त्रों के रंग तक
व्रत शुरू करने के नियम से लेकर वस्त्रों के रंग तक (Photo Credit: ETV Bharat)

इस दिन वस्त्र का भी ख्याल रखना चाहिए, खासकर के काले नीले और सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. यह वस्त्र सौभाग्य के सूचक नहीं माने जाते. इस दिन महिलाओं को मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ हरा रंग, लाल और पीले रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए, जो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.- पंडित पवन त्रिपाठी,ज्योतिषाचार्य

अधिमास में व्रत शुरू करने को लेकर शास्त्रों का क्या नियम हैं?
अधिमास में व्रत शुरू करने को लेकर शास्त्रों का क्या नियम हैं? (Photo Credit: ETV Bharat)


हरितालिका तीज की कहानी: हरतालिका का त्योहार दो शब्दों से मिलकर के बना है. 'हरत' यानी कि 'हर के ले जाना' और 'आलिका' यानी कि 'सहेली'. पौराणिक कहानियों के अनुसार माता पार्वती की सखियां उनके माता-पिता की अनुमति के साथ उनका हरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी, जहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या के साथ उपासना की और उन्हें महादेव जैसे वर की प्राप्ति हुई. इसलिए इस त्योहार का नाम हरितालिका पड़ा, उस दिन तृतीया तिथि थी इसलिए तीज कहा जाता है.

तीज पर कौन सा रंग चमकाएगा भाग्य?
तीज पर कौन सा रंग चमकाएगा भाग्य? (Photo Credit: ETV Bharat)

( डिस्कलेमर: ज्योतिषाचार्य से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट है.)

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