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कानपुर में 1.95 लाख परिवारों का सहारा बनी उज्जवला योजना; ऐसे उठाएं सब्सिडी का फायदा

कानपुर में 1.95 लाख परिवारों का सहारा बनी उज्जवला योजना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: महंगाई के इस दौर में रसोई का बजट संभालना गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है. रसोई गैस के खर्च को लेकर आम जनता को हो रही समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार का नया फैसला इन गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा लाइफलाइन बनकर सामने आया है.

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, कानपुर नगर के करीब 1.95 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को दो चरणों में शत-प्रतिशत सब्सिडी यानी मुफ्त एलपीजी सिलिंडर का फायदा दिया जा रहा है.

योजना के तहत पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2027 की समयावधि के लिए लागू किया गया है. इसमें उज्वला लाभार्थियों को दो सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे. जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) क्या है पूरी योजना और कब मिलेगा लाभ: योजना के तहत दो मुफ्त रिफिल दिए जाने का प्रावधान किया गया है. पहला मुफ्त रिफिल अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच मिलेगा. जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया जो लोग भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, वह 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच जब भी अपनी रिफिल बुक कराएंगे, शुरुआत में उन्हें पूरा पैसा देना होगा. इसके बाद 4 दिन के भीतर उनका पूरा पैसा उनके बैंक खाते में वापस भेज दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सौगात और उपहार है. इस समय त्योहारों का सीजन है. इसलिए मैं सभी उज्ज्वला उपभोक्ताओं से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बुकिंग अनिवार्य रूप से कराएं और इस योजना का पूरा लाभ लें. कानपुर में क्या हैं आंकड़े: जनपद में तीनों प्रमुख तेल विपणन कंपनियों के पास कुल 1,95,957 उज्ज्वला कनेक्शन पंजीकृत हैं. कंपनियों के हिसाब से आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति कुछ इस तरह है. इंडेन ऑयल: 95,754 कनेक्शन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP): 58,213 कनेक्शन

भारत पेट्रोलियम (BP): 41,990 कनेक्शन कैसे मिलेगी सब्सिडी: यदि आपके मन में यह सवाल है कि इस मुफ्त योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, तो प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले अपनी संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से सिलेंडर की बुकिंग करें.