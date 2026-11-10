कानपुर में 1.95 लाख परिवारों का सहारा बनी उज्जवला योजना; ऐसे उठाएं सब्सिडी का फायदा
योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे अहम शर्त यह है कि उपभोक्ता का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:57 AM IST
कानपुर: महंगाई के इस दौर में रसोई का बजट संभालना गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है. रसोई गैस के खर्च को लेकर आम जनता को हो रही समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार का नया फैसला इन गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा लाइफलाइन बनकर सामने आया है.
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, कानपुर नगर के करीब 1.95 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को दो चरणों में शत-प्रतिशत सब्सिडी यानी मुफ्त एलपीजी सिलिंडर का फायदा दिया जा रहा है.
योजना के तहत पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2027 की समयावधि के लिए लागू किया गया है. इसमें उज्वला लाभार्थियों को दो सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे.
क्या है पूरी योजना और कब मिलेगा लाभ: योजना के तहत दो मुफ्त रिफिल दिए जाने का प्रावधान किया गया है. पहला मुफ्त रिफिल अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच मिलेगा.
जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया जो लोग भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, वह 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच जब भी अपनी रिफिल बुक कराएंगे, शुरुआत में उन्हें पूरा पैसा देना होगा.
इसके बाद 4 दिन के भीतर उनका पूरा पैसा उनके बैंक खाते में वापस भेज दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सौगात और उपहार है. इस समय त्योहारों का सीजन है. इसलिए मैं सभी उज्ज्वला उपभोक्ताओं से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बुकिंग अनिवार्य रूप से कराएं और इस योजना का पूरा लाभ लें.
कानपुर में क्या हैं आंकड़े: जनपद में तीनों प्रमुख तेल विपणन कंपनियों के पास कुल 1,95,957 उज्ज्वला कनेक्शन पंजीकृत हैं. कंपनियों के हिसाब से आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति कुछ इस तरह है.
- इंडेन ऑयल: 95,754 कनेक्शन
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP): 58,213 कनेक्शन
- भारत पेट्रोलियम (BP): 41,990 कनेक्शन
कैसे मिलेगी सब्सिडी: यदि आपके मन में यह सवाल है कि इस मुफ्त योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, तो प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले अपनी संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से सिलेंडर की बुकिंग करें.
सिलेंडर डीलीवरी के समय एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर को निर्धारित पूरा भुगतान करें. भुगतान करने के महज 4 दिनों के भीतर डीबीटी के माध्यम से पूरी राशि आपके उस बैंक खाते में वापस आ जाएगी, जो आपके आधार और एनपीसीआई से लिंक है.
किन बातों का रखना होगा ध्यान: इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे अहम शर्त यह है कि उपभोक्ता का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए. आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए.
यदि किसी लाभार्थी को सब्सिडी मिलने में कोई तकनीकी दिक्कत आती है या पैसे ट्रांसफर होने में समस्या होती है, तो इसके लिए भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं.
जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ता किसी भी परेशानी की स्थिति में सीधे 1076 पर कॉल कर सकते हैं. अपने क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, या संबंधित गैस कंपनी (इंडेन, एचपीसीएल, बीपीसीएल) के अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सभी कंपनियों और वितरकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह उपभोक्ताओं को हरसंभव सहयोग प्रदान करें.
पर्यावरण और सेहत दोनों के लिए वरदान: सरकार का यह मानना है कि मुफ्त सिलिंडर मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का रसोई पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा. इसके चलते महिलाओं की लकड़ी और अन्य पारंपरिक धुएं वाले ईंधनों पर निर्भरता घटेगी.
इससे न केवल स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से होने वाली समस्याओं से भी राहत मिलेगी. त्योहारों के इस सीजन में सरकार का यह कदम कानपुर के लाखों परिवारों की रसोई में फिर से खुशियां और सुकून लौटाने का काम कर रहा है.
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