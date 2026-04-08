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वाराणसी : होमस्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम को लेकर न हों कंफ्यूज, घर बैठे कर सकते हैं आवेदन, ये है डिटेल

दरअसल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने और बदलते बनारस की तस्वीर के बाद बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है. ऐसे में उनको सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए अलग-अलग प्रयास किए जा रहे हैं. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ते पर्यटकों को देखते हुए जून 2025 में होमस्टे और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की नई स्कीम लागू की गई है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति सहजता के साथ अपने घर को होमस्टे और बी एंड बी में तब्दील कर सकता है। हालांकि इसका लाभ उठाने को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. वह इधर-उधर भटकते हैं कि आखिर कैसे इस स्कीम के तहत अपने घर का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और नया रोजगार शुरू कर सकते हैं.

अगर आप भी अपने घर को होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट के रूप में तब्दील करना चाहते हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर भी लगाने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से अपने घर में थोड़ी सुविधाओं के साथ नए रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं.

होमस्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम को लेकर न हों कंफ्यूज, घर बैठे कर सकते हैं आवेदन (Video Credit; ETV Bharat)

इस भ्रम को दूर करने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक से खास बातचीत की. जहां यह जाना की होमस्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट क्या होता है? कैसे उसके तहत एक आम आदमी अपने घर का रजिस्ट्रेशन करा सकता है. इसमें क्या-क्या नियम हैं? इन सवालों के जवाब देते हुए पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि लगातार उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, खासकर बनारस में इसमें खास बढ़ोतरी देखी जा रही है. आंकड़ों की बात करें तो बीते साल लगभग 17 करोड़ से ज्यादा पर्यटक बनारस आए थे और जनवरी से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा पर्यटक काशी आ चुके हैं.

संयुक्त निदेशक ने बताया कि हर दिन 3 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालुओं का बनारस में आगमन होता है. ऐसे में हम सबके सामने एक बड़ा चैलेंज यह था कि यहां आने वाले पर्यटकों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था, सुविधाएं कैसे दी जा सकें. इसी क्रम में होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम को लागू किया गया. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर को रोजगार के स्वरूप में बदल सकता है. उन्होंने यह भी बताया कहा कि इसके लिए किसी व्यक्ति को दफ्तर के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है. वह ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं. उन्होंमे कहा कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट क्या है. तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.



होम स्टे क्या है ?

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि होम स्टे 9 कमरे का होता है. इसमें 3 कमरों का हाउस होल्ड परमानेंट रहना अनिवार्य होता है. यानी तीन कमरों में मकान मालिक को रहना अनिवार्य होता है, जबकि बाकी के 1 से 6 कमरे पर्यटकों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. होमस्टे को दो कैटेगरी अर्बन और रूरल हैं. फिर इन दोनों कैटेगरी में भी दो कैटेगरी सिल्वर और गोल्ड रखी गई हैं.



सिल्वर कैटेगरी : अर्बन और रूरल दोनों होमस्टे के तहत सिल्वर और गोल्ड दोनों तरह की कैटेगरी आती हैं. सिल्वर कैटेगरी में सरकार की ओर से कई मामलों में कुछ छूट दी गई है. सिल्वर में पार्किंग की सुविधा होना अनिवार्य नहीं है. मात्र दो हजार रुपए की फीस जमा करके कोई भी मकान मालिक इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है.

गोल्ड कैटेगरी: गोल्ड कैटेगरी की बात करें तो इसके लिए कुछ विशेष नियम और शर्तें रखी गई हैं. इसमें कमरे की साइज़ और सुविधा के लिए विशेष मानक है. इसमें पार्किंग की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क 3 हजार रुपए है.





बेड एंड ब्रेकफास्ट

बेड एंड ब्रेकफास्ट 7 कमरे का होता है. इसमें मकान मालिक का रहना अनिवार्य नहीं होता है. यहां केयर टेकर भी रह सकता है. बेड एंड ब्रेकफास्ट में 1 से लेकर 6 कमरों तक बी एंड बी का संचालन हो सकता है. कोई इच्छुक व्यक्ति चाहे तो लीज पर भी मकान लेकर बी एंड बी का संचालन कर सकता है, इसके लिए मिनिमम 3 साल का लीज होना अनिवार्य है.



ऐसे कर सकते है आवेदन

संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है. इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सहज है. सबसे पहले इच्छुक व्यक्ति को up_tourism portal.in पर आवेदन करना है. इसके लिए आधार कार्ड, नगर निगम का पीला कार्ड या रजिस्ट्री के पेपर और पुलिस द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. उन्होंने बताया कि होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट के वेरिफिकेशन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसमें अलग-अलग विभाग के लोग मौजूद हैं और सहजता के साथ वेरिफिकेशन हो इसके लिए थाने वार 28 टीमें बनाई गई हैं. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बाद ये टीम जाकर स्थलीय निरीक्षण करती है. सब कुछ सही होने पर लाइसेंस दिया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि ये दोनों स्टे घरों में संचालित होते हैं, इसलिए इन पर कोई विशेष सुविधा का दबाव नहीं है. यहां 3 सीसीटीवी कैमरे लगाना और अग्निशमन के रूप में रेत भरी बाल्टी का रखना अनिवार्य है.



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