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सावधान! वोटर लिस्ट से नाम कटा तो घबराएं नहीं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का बड़ा मौका, जानिए कैसे?

दो दिन लगेगा विशेष कैंप ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: यदि SIR के तहत आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है या फिर आप पहली बार के मतदाता है और अपने नाम को वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए है. वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा. जहां पर बचे हुए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाएगा, तो वही जिनका नाम कट गया है या जिन्हें किसी तरीके की दिक्कत है, उसका संशोधन किया जाएगा. इसको लेकर के वाराणसी जिला अधिकारी और प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई है.

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का बड़ा मौका (Photo Credit: ETV Bharat) जोड़े जाएंगे युवा मतदाता: जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार फिर से इन छूटे मतदाताओं को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा.एएसडी सूची का दुबारा सत्यापन कराया जाएगा.उन्होंने सभी आठों ईआरओ को अपने सुपरवाइजर के साथ बैठक करने के निर्देश दिए.उन्होंने कहा कि युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए कॉलेजों में कैम्प लगाया जाएगा. उन्होंने जेंडर रेश्यो को 900 तक बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए अगले डेढ़ महीने तक सास-बहू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे.इसमें आंगनबाड़ी और आशा से सहयोग लिया जाएगा.उन्होंने कहा कि खराब जेंडर रेश्यो वाले बूथों विशेष अभियान चलाया जाएगा.