सावधान! वोटर लिस्ट से नाम कटा तो घबराएं नहीं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का बड़ा मौका, जानिए कैसे?
वाराणसी में शुरू हो रहा दो दिवसीय विशेष अभियान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 3:59 PM IST
वाराणसी: यदि SIR के तहत आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है या फिर आप पहली बार के मतदाता है और अपने नाम को वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए है. वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा. जहां पर बचे हुए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाएगा, तो वही जिनका नाम कट गया है या जिन्हें किसी तरीके की दिक्कत है, उसका संशोधन किया जाएगा. इसको लेकर के वाराणसी जिला अधिकारी और प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई है.
जोड़े जाएंगे युवा मतदाता: जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार फिर से इन छूटे मतदाताओं को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा.एएसडी सूची का दुबारा सत्यापन कराया जाएगा.उन्होंने सभी आठों ईआरओ को अपने सुपरवाइजर के साथ बैठक करने के निर्देश दिए.उन्होंने कहा कि युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए कॉलेजों में कैम्प लगाया जाएगा. उन्होंने जेंडर रेश्यो को 900 तक बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए अगले डेढ़ महीने तक सास-बहू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे.इसमें आंगनबाड़ी और आशा से सहयोग लिया जाएगा.उन्होंने कहा कि खराब जेंडर रेश्यो वाले बूथों विशेष अभियान चलाया जाएगा.
दो दिन लगेगा विशेष कैंप: जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 18.10.2026 (रविवार) एवं 25.10.2026 (रविवार) को विशेष अभियान दिवस रहेगा. इस दिवस पर सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूची एवं पर्याप्त फार्मों (6, 7 एवं 8) के साथ अपने मतदेय स्थल पर उपस्थित रहेंगे, जिन भी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है या विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान किसी कारणवश निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से छूट गए है वो सभी पात्र मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर अपना नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं.
यहां के सकते है आवेदन: उन्होंने बताया कि,इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाकर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने या स्थान परिवर्तन के लिए भी आवेदन कर सकता है.उन्होंने कहा है आप सभी लोग से अपेक्षा है कि आप अपने स्तर से बूथ लेवल एजेंट्स को भी विशेष अभियान दिवसों पर मतदाताओं के सहयोग के लिए अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें आवेदन के लिए प्रेरित करें तथा नाम सम्मिलित कराने की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे.
वाराणसी के निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से छूटे हुए और प्रथम बार,युवा मतदाताओं के नाम सम्मिलित कराए जाने के संबंध मे जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई.बैठक में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित कराने, अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृतक व एसआईआर के दौरान नोटिस जारी किए गए मतदाताओं आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई.
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