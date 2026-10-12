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वोटर लिस्ट से गायब है नाम? अब BLO आएंगे आपके घर!

गायब नामों का होगा फिजिकल सत्यापन ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: जिले में वोटर लिस्ट को पूरी तरह शुद्ध, निर्विवाद और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है. इसके तहत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची से छूटे हुए पात्र नागरिकों और युवाओं का नाम जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा. सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें इस अभियान की पूरी रूपरेखा साझा की गई.

डीएम की अध्यक्षता में बैठक (Photo Credit: ETV Bharat)



घर-घर जाएंगे BLO: जिला प्रशासन के मुताबिक, मतदाता सूची का शुद्धीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. आयोग के निर्देशों के तहत बूथ लेवल अधिकारी 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची का मिलान पिछले वर्षों की सूचियों 07 जनवरी 2025 की अंतिम सूची और पूरक सूचियों से करेंगे.इस दौरान जिन मतदाताओं के नाम पुरानी सूची में दर्ज थे, लेकिन वर्तमान सूची में गायब हैं, बीएलओ उनके घर-घर जाकर वर्तमान स्थिति का सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे.

2026 की मतदाता सूची से कटे नाम होंगे वेरीफाई (Photo Credit: ETV Bharat)