ETV Bharat / state

कैसे नकल मुक्त बनी यूपी बोर्ड परीक्षा; क्या है ट्रिपल लेयर मॉनिटरिंग सिस्टम

यूपी बोर्ड परीक्षा की सख्त निगरानी होती है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: एक समय था जब यूपी बोर्ड का नाम आते ही नकल, शिक्षा माफिया और अव्यवस्था की तस्वीर सामने आ जाती थी. देश का सबसे बड़ा बोर्ड होने के बावजूद इसकी पहचान डिफॉल्टर एजुकेशन बोर्ड के तौर पर बन चुकी थी, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति और तकनीक की बदौलत अब बोर्ड ने यह छवि बदल डाली है. आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) न सिर्फ देश का सबसे बड़ा बोर्ड है, बल्कि सख्त और तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली का उदाहरण भी बन चुका है. सवाल यही है कि आखिर यह बदलाव कैसे हुआ? ETV भारत ने इस बदलाव को परखा. आइए जानते हैं. तकनीक ने बदली दिशा: प्रयागराज के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद परीक्षा-व्यवस्था में सुधार को सरकार ने प्राथमिकता दी. तत्कालीन डिप्टी सीएम और माध्यमिक व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की पहल पर 2018 की बोर्ड परीक्षा में सभी केंद्रों पर सीसीटीवी अनिवार्य कर दिया गया. वित्तविहीन और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को खुद अपने खर्च पर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया. राजकीय इंटर कॉलेजों को सरकार ने सीसीटीवी लगाने के लिए बजट दिया. 2018 में परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ एक तरफ सीसीटीवी लगाए गए. इसका फायदा उठाकर नकल माफिया कक्ष के दूसरे तरफ कई बार बोलकर नकल करा लेते थे. इसके बाद 2019 में परीक्षा में कक्ष के दोनों तरफ सीसीटीवी वाइस रिकॉर्डर के साथ लगाने का आदेश दिया गया. इसका फायदा यह हुआ कि बोलकर नकल कराने के सिस्टम पर ब्रेक लग गया. कैसे नकल मुक्त बनी यूपी बोर्ड परीक्षा. (Video Credit: ETV Bharat) प्रदेश के सभी 8033 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी: उन्होंने बताया कि सरकार ने सिर्फ सख्त निर्देश नहीं दिए, बल्कि टेक्नोलॉजी को सिस्टम का हिस्सा बनाया. नतीजा यह हुआ कि 50 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षाएं अब सुनियोजित और पारदर्शी ढांचे में संचालित हो रही हैं. प्रदेश के सभी 8033 परीक्षा केंद्रों पर हर परीक्षा कक्ष, स्ट्रांग रूम, परीक्षक और पूरे कैंपस को सीसीटीवी निगरानी में लाया गया. खास बात यह है कि यह कैमरे केवल वीडियो नहीं, बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं. यानी परीक्षा कक्ष में बोले गए शब्द भी सिस्टम की पकड़ में रहते हैं. पहले परीक्षा केंद्रों पर बोलकर नकल करा दिया जाता था. अब परीक्षा केंद्र निर्धारण से लेकर बोर्ड के पेपर बनने तक को काफी गोपनीय और पारदर्शी बनाया गया है. तीन स्तरों पर होती है निगरानी: माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि यूपी बोर्ड की परीक्षा अब सिर्फ स्कूल स्तर तक सीमित नहीं है. इसकी निगरानी तीन स्तरों पर होती है. पहला स्तर स्वयं परीक्षा केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे. दूसरा स्तर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम और तीसरा स्तर राज्य स्तरीय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है. लखनऊ और प्रयागराज स्थित बोर्ड मुख्यालयों से प्रदेश के 75 जिलों पर 24 घंटे नजर रखी जाती है. हर जिले में कंट्रोल रूम हैं, जहां लाइव मॉनिटरिंग होती है.