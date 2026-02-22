कैसे नकल मुक्त बनी यूपी बोर्ड परीक्षा; क्या है ट्रिपल लेयर मॉनिटरिंग सिस्टम
प्रयागराज के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि 2018 से यह बदलाव शुरू हुए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 22, 2026 at 8:13 AM IST
प्रयागराज: एक समय था जब यूपी बोर्ड का नाम आते ही नकल, शिक्षा माफिया और अव्यवस्था की तस्वीर सामने आ जाती थी. देश का सबसे बड़ा बोर्ड होने के बावजूद इसकी पहचान डिफॉल्टर एजुकेशन बोर्ड के तौर पर बन चुकी थी, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति और तकनीक की बदौलत अब बोर्ड ने यह छवि बदल डाली है.
आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) न सिर्फ देश का सबसे बड़ा बोर्ड है, बल्कि सख्त और तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली का उदाहरण भी बन चुका है. सवाल यही है कि आखिर यह बदलाव कैसे हुआ? ETV भारत ने इस बदलाव को परखा. आइए जानते हैं.
तकनीक ने बदली दिशा: प्रयागराज के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद परीक्षा-व्यवस्था में सुधार को सरकार ने प्राथमिकता दी. तत्कालीन डिप्टी सीएम और माध्यमिक व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की पहल पर 2018 की बोर्ड परीक्षा में सभी केंद्रों पर सीसीटीवी अनिवार्य कर दिया गया.
वित्तविहीन और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को खुद अपने खर्च पर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया. राजकीय इंटर कॉलेजों को सरकार ने सीसीटीवी लगाने के लिए बजट दिया. 2018 में परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ एक तरफ सीसीटीवी लगाए गए.
इसका फायदा उठाकर नकल माफिया कक्ष के दूसरे तरफ कई बार बोलकर नकल करा लेते थे. इसके बाद 2019 में परीक्षा में कक्ष के दोनों तरफ सीसीटीवी वाइस रिकॉर्डर के साथ लगाने का आदेश दिया गया. इसका फायदा यह हुआ कि बोलकर नकल कराने के सिस्टम पर ब्रेक लग गया.
प्रदेश के सभी 8033 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी: उन्होंने बताया कि सरकार ने सिर्फ सख्त निर्देश नहीं दिए, बल्कि टेक्नोलॉजी को सिस्टम का हिस्सा बनाया. नतीजा यह हुआ कि 50 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षाएं अब सुनियोजित और पारदर्शी ढांचे में संचालित हो रही हैं.
प्रदेश के सभी 8033 परीक्षा केंद्रों पर हर परीक्षा कक्ष, स्ट्रांग रूम, परीक्षक और पूरे कैंपस को सीसीटीवी निगरानी में लाया गया. खास बात यह है कि यह कैमरे केवल वीडियो नहीं, बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं.
यानी परीक्षा कक्ष में बोले गए शब्द भी सिस्टम की पकड़ में रहते हैं. पहले परीक्षा केंद्रों पर बोलकर नकल करा दिया जाता था. अब परीक्षा केंद्र निर्धारण से लेकर बोर्ड के पेपर बनने तक को काफी गोपनीय और पारदर्शी बनाया गया है.
तीन स्तरों पर होती है निगरानी: माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि यूपी बोर्ड की परीक्षा अब सिर्फ स्कूल स्तर तक सीमित नहीं है. इसकी निगरानी तीन स्तरों पर होती है.
पहला स्तर स्वयं परीक्षा केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे. दूसरा स्तर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम और तीसरा स्तर राज्य स्तरीय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है. लखनऊ और प्रयागराज स्थित बोर्ड मुख्यालयों से प्रदेश के 75 जिलों पर 24 घंटे नजर रखी जाती है. हर जिले में कंट्रोल रूम हैं, जहां लाइव मॉनिटरिंग होती है.
ग्राउंड पर कैसी है व्यवस्था: मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि प्रयागराज जिले का कंट्रोल रूम इस व्यवस्था की एक बानगी है. यहां से जिले के 333 परीक्षा केंद्रों और करीब 1 लाख 95 हजार परीक्षार्थियों की लगातार निगरानी की जा रही है.
कंट्रोल रूम में बड़ी स्क्रीन और दर्जनों कंप्यूटर पर एक साथ कई केंद्रों की लाइव फीड देखी जाती है. शिकायत मिलने पर संबंधित केंद्र को तुरंत स्क्रीन पर लाकर बारीकी से जांच होती है. जरूरत पड़ने पर सचल दस्ता, पुलिस और मजिस्ट्रेट को तुरंत मौके पर भेजा जाता है.
यही वजह है कि अब गड़बड़ी की आशंका भर पर भी तुरंत कार्रवाई होती है. जब उनसे पूछा गया कि नकल पर नकेल कसने से शिक्षा व्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा तो उनका कहना था कि इससे नकल की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और बच्चे खुद से पढ़ेंगे.
जब उन्हें यह लगेगा कि बिना पढ़े पास नहीं होंगे और नकल होनी नहीं है, तो खुद से पढ़ने की ओर रुझान बढ़ेगा. अगर बोर्ड के विगत कुछ सालों के परीक्षा परिणामों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि फेल होने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या में कमी आई है. बच्चे खुद पढ़कर और अच्छे मार्क्स ला रहे हैं.
मूल्यांकन पैटर्न बदला: मूल्यांकन में भी बोर्ड के स्तर पर परिवर्तन किया गया है. स्टेप मार्किंग अब यूपी बोर्ड के बच्चों की कॉपियों में भी होता है. पहले अगर सवाल का जवाब गलत तो नंबर शून्य मिलता था. अब ऐसा नहीं है. बच्चा जितने स्टेप तक सही प्रश्न हल किया है, उतने स्टेप के अंक दिए जाते हैं.
परीक्षा केंद्रों पर चुनावों जैसी सख्ती: परीक्षा संचालन की यह व्यवस्था कई मायनों में आम चुनावों की व्यवस्थाओं जैसी दिखती है. जिले को सुपर जोन, जोन और सेक्टर में बांटा गया है. संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होती है. सीसीटीवी डाटा 6 महीने तक सुरक्षित रहता है.
ऐसे काम करती है यूपी बोर्ड की परीक्षा-व्यवस्था
- प्रदेश भर में 8033 परीक्षा केंद्र
- हर परीक्षा कक्ष, स्ट्रांग रूम और कैंपस में CCTV + ऑडियो रिकॉर्डिंग से लैस
- 3 लेयर मॉनिटरिंग सिस्टम
- जिला स्तरीय कंट्रोल रूम
- राज्य स्तरीय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर
- 75 जिलों में अलग-अलग कंट्रोल रूम
- शिकायत मिलते ही लाइव फीड पर केंद्र की जांच
- सचल दस्ता, पुलिस और मजिस्ट्रेट तत्काल अलर्ट
- परीक्षा से जुड़ा डाटा 6 महीने तक सुरक्षित
तीन दिन की परीक्षा में केवल 7 नकलची पकड़े गए: माध्यमिक शिक्षा पदिषद की हाईस्कूल की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हुई है. पहले दिन हिंदी का पेपर था. तीन दिन की परीक्षा के बाद महज 7 नकलची पकड़े गए हैं, जबकि 11 स्टूडेंट्स दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़े गए हैं.
दूसरे की जगह परीक्षा देने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. यह आंकड़े बताते हैं कि परीक्षा-व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आया है. पहले हालात बिल्कुल अलग थे. अब सीसीटीवी, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए लागू त्रिस्तरीय नकल विरोधी व्यवस्था ने पूरी तस्वीर बदल दी है.
यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का साफ रुख है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई जाए. यही सरकार की भी मंशा है कि बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी कीमत पर नकल न हो. इसी वजह से निगरानी को लगातार और सख्त किया गया है.
