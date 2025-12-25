ETV Bharat / state

किसान भाइयों खुशखबरी: 10-16 लीटर रोज दूध देने वाली साहीवाल गाय की नस्ल अब देसी गायों से भी बढ़ेगी, जानिए कैसे?

वाराणसी: किसान भाइयों आपके लिए खुशखबरी है. अगर आप देसी गाय के मालिक है और 16 लीटर दूऱ रोज देने वाली साहीवाल गाय खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जरा रुक जाइए. बता दें कि बीएचयू को एक शोध में बड़ी सफलता मिली है जिसमें देसी गायों से साहीवाल गाय की नस्ल बढ़ाने में मदद मिली है. जल्द ही इस तकनीक की पहुंच आम किसान तक भी हो जाएगी. चलिए जानते हैं इस बारे में.



क्या सफलता मिली है बीएचयू को: स्वदेसी गायों के नस्ल में सुधार को लेकर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, कृषि विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बरकच्चा मिर्ज़ापुर को बड़ी सफलता मिली है. इसमें चार अलग-अलग देसी नस्ल वाली गायों में उच्च आनुवंशिक क्षमता वाली साहीवाल गायों के भ्रूण विकसित करने में सफलता मिली है. इस तकनीक का नाम मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर (MOET) है. ये गर्भवती गायें मई और जून 2026 में प्रसव कर सकती हैं. इस शोध में 95 फीसदी तक साहीवाल गाय की बछिया होने की संभावना है. इससे देसी गायों की नस्ल में सुधार होगा.

प्रोफेसर क्या बोले: इस बारे में बीएचयू के प्रो. बीएम एन कुमार, प्रोफेसर व प्रभारी, राजीव गांधी दक्षिण परिसर (RGSC) ने बताया कि इन भ्रूणों का RGSC डेयरी फार्म में गायों में प्रत्यारोपित किया गया था. यह उपलब्धि डेयरी फार्म को अधिक उन्नत करेगी. इससे देसी गाय पाल रहे किसानों को बहुत मदद मिलेगी. इससे वह भी साहीवाल गाय के मालिक बन सकेंगे. इससे उनकी आर्थिक उन्नति होगी. डॉ. मनीष कुमार (प्रधान अन्वेषक), डॉ. कौस्तुभ किशोर सराफ और डॉ. अजीत सिंह (सह-अन्वेषक) की टीम ने यह शोध किया है.



साहीवाल गाय के बारे में भी जान लीजिए: साहिवाल गाय की खासियत उसका शांत स्वभाव, गर्मी सहने की क्षमता और उच्च वसा वाला पौष्टिक दूध है. यह गाय किसानों में पसंदीदा है. यह कम खाने पर भी अच्छा दूध देती है और इसे बीमारियां कम लगती हैं. इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी है. इससे इसका रखरखाव सस्ता पड़ता है. यह भारतीय जलवायु के लिए अनुकूल है और उच्च दूध उत्पादन के लिए क्रॉस-ब्रीडिंग में भी उपयोग होती है, क्योंकि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है. नॉर्मली गाय की इस नस्ल को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत वाले हिस्से में पाया जाता है.

साहीवाल गाय से जुड़ी अन्य खास बातें