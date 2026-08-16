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पशुओं को खिलाते हैं 'डिस्टलरी वेस्ट ग्रेन' तो हो जाए सावधान!, किडनी और लीवर हो सकता है फेल

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ एसपी पांडे के मुताबिक, विभिन्न पशुपालकों ने विभाग को लगातार सूचना दी कि डिस्टरलरी वेस्ट ग्रेन खाने के बाद उनके पशु बीमार पड़ गए. शिकायत के बाद मामलों की जांच की गई तोसामने आया कि लंबे समय तक डिस्टलरी वेस्ट ग्रेन को रखने पर उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है. कई परिस्थितियों में इसमें बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं.

दरअसल, शराब बनाने वाली फैक्ट्री से निकलने वाली डिस्टलरी वेस्ट ग्रीन को कई पशुपालक खरीद कर पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं. यह अन्य कई प्रकार के चारे की तुलना में सस्ता होता है जिसके कारण इसकी मांग बाजार में बनी रहती है. समस्या यह है कि पशुपालकों को अक्सर यह जानकारी नहीं होती की डिस्टलरी वेस्ट ग्रीन फैक्ट्री से किस तारीख को निकला और खरीदने के समय वो कितने दिन पुराना हो चुका. लंबे समय तक रखे रहने से डिस्टलरी वेस्ट ग्रीन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: पशुपालकों द्वारा पशुओं को ' डिस्टलरी वेस्ट ग्रेन' चारे के तौर पर खिलाया जाता है. लेकिन, लंबे समय तक रखे गए डिस्टलरी वेस्ट ग्रीन का सेवन पशुओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. पशुपालन विभाग इसी वजह से लगातार पशुपालकों से संपर्क कर पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी जुटा रहा है ताकि बड़े स्तर पर किसी बीमारी या समस्या को समय रहते समाधान किया जा सके.

खराब परिस्थितियों में लंबे समय तक रखा गया डिस्टलरी वेस्ट ग्रेन टॉक्सिन से प्रभावित हो सकता है. जब ऐसे वेस्ट का सेवन पशु करते हैं तो उनके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है. विभाग का कहना है कि दूषित या खराब डिस्टलरी वेस्ट ग्रेन का सीधा असर पशुओं के महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ सकता है.

किडनी और लीवर प्रभावित होने की संभावना

पशुपालन विभाग के मुताबिक, डिस्टलरी वेस्ट ग्रेन के सेवन से कई तरह के प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है. यदि यह लंबे समय तक रखे जाने के बाद खराब हो चुका है तो इसके सेवन से पशुओं की किडनी और लीवर प्रभावित होने की संभावना रहती है. गंभीर स्थिति में पशु बेहोश तक हो सकता है. इसके अलावा, पशु की भूख कम होना भी इसके संभावित प्रभावों में शामिल है. यदि समस्या गंभीर हो जाए तो किडनी और लीवर के काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है और कुछ मामलों में किडनी और लीवर के फेल होने का खतरा भी बना रहता है.

डिस्टलरी वेस्ट ग्रेन: गुणवत्ता और मात्रा का दें ध्यान

विभाग के अधिकारियों का कहना है की डिस्टलरी वेस्ट ग्रेन सीमित मात्रा में पशुओं को दिया जा सकता है लेकिन इसकी गुणवत्ता और मात्रा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. अच्छी गुणवत्ता का डिस्टलरी वेस्ट ग्रेन होने पर भी इसे पशुओं को निर्धारित मात्रा में खिलाना चाहिए. अधिक मात्रा में या लंबे समय से रखा हुआ खराब ग्रेन पशुओं के लिए नुकसान दे साबित हो सकता है.

पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों से अपील की गई है कि डिस्टलरी वेस्ट ग्रेन खरीदते समय उसकी ताजगी और गुणवत्ता की जानकारी लें. यदि वेस्ट से असामान्य गंध, फफूंद या अत्यधिक नामी या अन्य किसी प्रकार की खराबी दिखाई दे तो उसे पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करने से बचें. किसी भी तरह की शंका होने पर पशुपालक अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक से जरूर सलाह लें.

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