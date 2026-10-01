चंडीगढ़ में महिलाएं कितनी सुरक्षित? सड़क से कैंपस और ऑफिस तक सामने आई डर की तस्वीर, छात्राओं से महिला कर्मचारियों तक सुरक्षा पर उठे सवाल
चंडीगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. महिलाएं कॉलेज, सड़क ही नहीं, दफ्तर में भी असुरक्षित हैं. नगमा सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 1:23 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ को देश के व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है. चौड़ी सड़कें, सेक्टरों की सुनियोजित व्यवस्था, पुलिस की मौजूदगी और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं यहां सुरक्षा का ढांचा मजबूत होने का संकेत देती हैं. लेकिन जब सवाल यह हो कि क्या महिलाएं और छात्राएं शहर की सड़कों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर हर समय खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है.
अपराध से पहले शुरू होता है असुरक्षा का एहसास: महिला सुरक्षा का सवाल सिर्फ रेप, छेड़छाड़ या किसी बड़े अपराध तक सीमित नहीं है. कई महिलाओं और छात्राओं के लिए रोजमर्रा की छोटी घटनाएं भी डर का कारण बनती हैं. रास्ते में घूरना, पीछा करना, अनचाही टिप्पणी करना, रास्ता रोकना या बिना अनुमति वीडियो बनाने की कोशिश जैसी घटनाएं उनके सामान्य व्यवहार और आवाजाही को प्रभावित करती हैं.
कॉलेज गेट से बाहर निकलते ही बदलता माहौल: पंजाब यूनिवर्सिटी और शहर के अन्य कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के बीच कैंपस से बाहर निकलने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता दिखाई देती है. छात्राओं के अनुसार कॉलेज के आसपास कई बार ऐसी गाड़ियां नजर आती हैं जिनमें बैठे लोग लड़कियों को घूरते हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं. कुछ छात्राओं का कहना है कि कई बार पीछा किए जाने का डर कॉलेज से घर तक बना रहता है.
"पीछा किए जाने का डर बना रहता है": छात्राओं के अनुभवों में एक चिंता बार-बार सामने आती है कि कॉलेज से अकेले निकलते समय पीछे आने वाले लोगों पर नजर रखनी पड़ती है. इसी वजह से कुछ छात्राएं अकेले लौटने के बजाय दोस्तों के साथ निकलना, फोन पर किसी परिचित से बात करते रहना या जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलना पसंद करती हैं. पीछा किए जाने का डर बना रहता है... छात्राओं की ओर से सामने आया यह अनुभव महिला सुरक्षा के उस पहलू को सामने लाता है जो हर बार पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता.
"शराब की बोतलें दिखाकर, सीटियां बजाकर छेड़ा जाता है": चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक छात्रा रूचि ने कहा कि, " पूरे समाज में ही लड़कियां सेफ नहीं है. बात अगर चंडीगढ़ की करें तो यहां भी वैसे ही हालात हैं. हमारे यूनिवर्सिटी में ही लड़कियों को शराब की बोतलें दिखाकर, सीटियां बजाकर छेड़ा जाता है. और वे लोग कहते हैं कि हम तो महज दोस्ती करना चाहते हैं. कुछ लड़के गेड़ियां मार-मार कर लड़कियों को छेड़ते हैं. लड़कियों को हमारे समाज में हर पल ऐसे देखा जाता है, जैसे वो आम इंसान ही न हो. हम खुलकर घूम ही नहीं सकते, जैसे लड़के घूमते हैं. जैसे एड में फिल्मों में लड़कियों को पेश किया जाता है, वैसे ही समाज में भी लोग हमें देखते हैं. हर समय डर लगा रहता है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है. इस डर से हम हर पल गुजरते हैं. बात अगर हम यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी की करें तो यहां हमारी शिकायत के बाद कहा जाता है कि वो तो अब तक चला गया होगा. पुलिस भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाती है. लेकिन जब किसी के साथ गलत हो जाता है तब. अगर पहले से सब सही हो और लोगों की सोच ठीक हो तो किसी के साथ गलत होगा ही नहीं. लेकिन हमारे समाज में लोगों की सोच ही सही नहीं है, तो हम कैसे सेफ रहेंगे."
"डर के साये में जीते हैं हर पल": वहीं, यूनिवर्सिटी की एक अन्य छात्रा सारा ने कहा कि, "चंडीगढ़ शहर में ऐसे अपराधों की कमी नहीं है. यहां आए दिन छेड़छाड़ और रेप जैसे केसेज आते रहते हैं. कुछ साल पहले 6 साल की बच्ची का रेप और मर्डर चंडीगढ़ में हुआ था. इस घटना के बाद फिर 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया. हालांकि बाद में आरोपी को फांसी की सजा दी गई. लेकिन घटनाएं ऐसी होती रहती रहती है. अपराध कम नहीं हुआ है. हमेशा हमें डर लगा रहता है कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा. डर के साये में हम हर पल जीते हैं. अगर हम अपने आस-पास की बात करें तो हम अगर किसी काम से बाहर देर रात निकल भी जाते हैं तो लोग गलत तरीके से हमें देखते हैं. इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले मेरे साथ ही एक हादसा हुआ. एक गाड़ी थी, जो मुझे टक्कर मारते हुए गई. जब सिक्योरिटी को इसकी हमने शिकायत की तो उन्होंने गाड़ी रुकवाया. फिर जब हमने उस लड़के को डांटना शुरू किया तो उसने कहा कि हम तो महज दोस्ती करना चाहते थे. वो लड़का अक्सर यहां रात के समय लड़कियों को छेड़ने आता था. ये सब बातें तो यहां आम है. हमारे प्रशासन भी इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनमें भी कई रेपिस्ट हैं. हालांकि उनको ऊपर से ही बचाया जा रहा है. सारे साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं. ऐसे में इस तरह के लोगों को सजा नहीं मिलती और ये लोग महिलाओं, लड़कियों व बच्चियों के साथ गलत करते आ रहे हैं. जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, हम तब तक सेफ नहीं रह पाएंगे."
MCM DAV के बाहर "गेड़ी रूट" पर उठे सवाल: अगस्त 2026 में पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सेक्टर-36 स्थित MCM DAV कॉलेज के बाहर "गेड़ी रूट" से जुड़ी सुरक्षा शिकायत पर संज्ञान लिया. शिकायत में कुछ वाहन चालकों की धीमी और लापरवाह ड्राइविंग, छात्रों की भीड़, छात्राओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और बिना अनुमति वीडियो बनाए जाने जैसी शिकायतें सामने आई थीं.
मानवाधिकार आयोग ने SSP से मांगी रिपोर्ट: मामले में आयोग ने चंडीगढ़ के एसएसपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी. यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉलेज के आसपास का माहौल सीधे तौर पर छात्राओं की रोजाना की आवाजाही से जुड़ा है. सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़, वाहनों की गतिविधियां और सार्वजनिक व्यवहार, इन सभी का असर छात्राओं के सुरक्षा अनुभव पर पड़ता है.
कॉलेज के बाहर खड़ी गाड़ियों को लेकर असहजता: MCM DAV के आसपास छात्राओं ने यह भी बताया कि कुछ पुरुष कारों में खड़े रहते हैं और वहां से गुजरने वाली लड़कियों को देखते या उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं. कुछ छात्राओं ने असहजता के कारण सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात कही.
सवाल सिर्फ पुलिस पहुंचने का नहीं: महिला सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि घटना के बाद पुलिस कितनी जल्दी पहुंचती है. सवाल यह भी है कि घटना से पहले महिला खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है. अगर किसी छात्रा को कॉलेज गेट से बाहर निकलते समय यह सोचना पड़े कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, तो शहर की सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा वहीं शुरू हो जाती है.
सरकारी स्कूल में 24 महिला कर्मचारियों की शिकायत: महिला सुरक्षा का मुद्दा केवल सड़क और कॉलेज तक सीमित नहीं है. अप्रैल 2026 में चंडीगढ़ के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 24 महिला कर्मचारियों ने एक पुरुष सहकर्मी के खिलाफ POSH कानून के तहत शिकायत की थी. शिकायत में कथित अभद्र भाषा, धमकी, डराने-धमकाने और अनचाहे शारीरिक व्यवहार जैसे आरोप लगाए गए थे.
जांच के दौरान ट्रांसफर किया गया आरोपी: मामले की जांच के दौरान आरोपी के ड्यूटी पर बने रहने को लेकर भी सवाल उठे. बाद में शिक्षा विभाग ने उसे दूसरे सरकारी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया और मामले की जांच शुरू की. विभाग की ओर से इसे जांच के दौरान सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल बनाए रखने की दिशा में उठाया गया अंतरिम कदम बताया गया.
कार्यस्थल पर सुरक्षा भी महिला अधिकार का हिस्सा: इस मामले ने महिला सुरक्षा का दूसरा पहलू सामने रखा. कार्यस्थल पर महिला को सिर्फ शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक और भयमुक्त माहौल भी चाहिए. अगर कार्यस्थल पर ही असहज महसूस हो तो शिकायत किस व्यवस्था के भरोसे की जाए? यह सवाल ऐसे मामलों में शिकायत तंत्र और कार्रवाई की गति दोनों को महत्वपूर्ण बना देता है.
होटल में शिकायत के बाद दर्ज हुई FIR: मई 2026 में चंडीगढ़ पुलिस ने फिल्म धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस. जोहरे के खिलाफ एक महिला की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी. महिला ने यौन उत्पीड़न, शारीरिक दुर्व्यवहार और गलत तरीके से रोककर रखने सहित कई आरोप लगाए थे. पुलिस ने मामले में जांच शुरू की और बाद में आरोपी को जमानत मिलने की रिपोर्ट सामने आई. आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया जारी रही.
सुरक्षा का सवाल सिर्फ रात की सड़क तक सीमित नहीं: यह मामला भी महिला सुरक्षा के दायरे को बड़ा करता है. महिला को कॉलेज, ऑफिस, होटल, सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य जगह पर परेशानी का सामना करना पड़े, हर स्थिति में शिकायत दर्ज कराने और उसके बाद निष्पक्ष कार्रवाई की व्यवस्था जरूरी है. सुरक्षा का मतलब सिर्फ सड़क पर पुलिस की मौजूदगी नहीं, बल्कि शिकायत के बाद भरोसेमंद प्रक्रिया भी है.
2017 का वर्णिका कुंडू मामला: चंडीगढ़ में महिला सुरक्षा की चर्चा साल 2017 के वर्णिका कुंडू मामले के बिना पूरी नहीं होती. रात में महिला का पीछा किए जाने की घटना ने देशभर में स्टॉकिंग और महिलाओं की रात में सुरक्षित आवाजाही को लेकर बहस छेड़ दी थी. इस मामले के बाद भी महिला सुरक्षा से जुड़े कई सवाल सार्वजनिक चर्चा में बने रहे.महिला सुरक्षा का एक अहम पैमाना यह भी है कि क्या लड़की को अपने समय, रास्ते या अकेले आने-जाने के फैसले डर के आधार पर बदलने पड़ते हैं. अगर उसे घर पहुंचने तक किसी से फोन पर जुड़े रहना पड़े या अकेले निकलने से बचना पड़े, तो यह सुरक्षा के अनुभव से जुड़ा सवाल है.
सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर: चंडीगढ़ में महिलाओं की सहायता के लिए संस्थागत व्यवस्था मौजूद है. सेक्टर-26 स्थित वन स्टॉप सेंटर ‘सखी’ के माध्यम से महिलाओं को मेडिकल सहायता, कानूनी मदद, काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर अस्थायी आश्रय जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. आपात स्थिति में 112 और महिला हेल्पलाइन 1091 के जरिए पुलिस सहायता ली जा सकती है.
नंबर मौजूद होना और भरोसा होना अलग बात: हेल्पलाइन और शिकायत केंद्र सुरक्षा व्यवस्था का जरूरी हिस्सा हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर इस बात से भी तय होता है कि महिलाएं इनका इस्तेमाल करने में कितनी सहज हैं. सवाल सिर्फ हेल्पलाइन नंबर होने का नहीं, उस पर भरोसा होने का भी है.महिला सुरक्षा को लेकर सामने आने वाली शिकायतों का यही महत्वपूर्ण पक्ष है.
पुलिस की मौजूदगी के साथ भरोसे की जरूरत: चंडीगढ़ पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा के लिए गश्त, हेल्पलाइन और शिकायत तंत्र जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं. इसके बावजूद छात्राओं और महिलाओं के अनुभव बताते हैं कि सुरक्षा का मूल्यांकन केवल दर्ज अपराधों या कार्रवाई की संख्या से नहीं किया जा सकता. सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं का सहज महसूस करना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है.
सड़क से कैंपस तक रोजमर्रा की सुरक्षा असली कसौटी: कॉलेज गेट के बाहर किसी छात्रा को परेशान न किया जाए, सड़क पर उसका पीछा न हो, बिना अनुमति उसकी तस्वीर या वीडियो बनाने की कोशिश न हो और रात में घर लौटते समय उसे रास्ता बदलने की जरूरत न पड़े, ये रोजमर्रा की स्थितियां महिला सुरक्षा की वास्तविक तस्वीर सामने लाती हैं.
चंडीगढ़ का आंकड़ा: वहीं, चंडीगढ़ में साल 2024 में रेप के 96 मामले दर्ज हुए, जिनमें 73 IPC और 23 BNS के तहत थे. साल 2024 में महिलाओं पर हमले/छेड़छाड़ की 7 घटनाएं दर्ज हुईं और 11 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए. चंडीगढ़ का 2024 में रेप क्राइम रेट 16.6 प्रति लाख महिला आबादी रहा, जो NCRB के अनुसार देश में सबसे अधिक था. यानी कि NCRB 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 1,431 रेप केस, जबकि चंडीगढ़ में 96 केस थे. चंडीगढ़ का रेप क्राइम रेट 16.6 प्रति लाख रहा.
आंकड़ों से आगे भी देखना होगा सुरक्षा का सवाल: अपराध के आंकड़े घटनाओं की संख्या बताते हैं, लेकिन हर असहज अनुभव उनमें दर्ज नहीं होता. किसी लड़की का रास्ता बदल लेना, अकेले बाहर निकलने से बचना या किसी परिचित को लगातार फोन पर रखना भी उसके सुरक्षा अनुभव का हिस्सा है. इसलिए महिला सुरक्षा की तस्वीर समझने के लिए आंकड़ों के साथ इन अनुभवों को भी देखना जरूरी है.
सुरक्षित शहर का मतलब डर से मुक्त आवाजाही: चंडीगढ़ की पहचान व्यवस्थित शहर की है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का सवाल सिर्फ सड़क, कैमरे या पुलिस व्यवस्था तक सीमित नहीं है. सुरक्षित शहर वह होगा जहां महिला को रोजमर्रा की आवाजाही के दौरान लगातार सतर्क रहने की जरूरत महसूस न हो और शिकायत की स्थिति में उसे व्यवस्था पर भरोसा हो. सड़क से कैंपस और कार्यस्थल तक सामने आए मामले इसी व्यापक सवाल की ओर इशारा करते हैं.
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