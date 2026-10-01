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चंडीगढ़ में महिलाएं कितनी सुरक्षित? सड़क से कैंपस और ऑफिस तक सामने आई डर की तस्वीर, छात्राओं से महिला कर्मचारियों तक सुरक्षा पर उठे सवाल

चंडीगढ़ में महफूज नहीं बेटियां ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ को देश के व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है. चौड़ी सड़कें, सेक्टरों की सुनियोजित व्यवस्था, पुलिस की मौजूदगी और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं यहां सुरक्षा का ढांचा मजबूत होने का संकेत देती हैं. लेकिन जब सवाल यह हो कि क्या महिलाएं और छात्राएं शहर की सड़कों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर हर समय खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है.

अपराध से पहले शुरू होता है असुरक्षा का एहसास: महिला सुरक्षा का सवाल सिर्फ रेप, छेड़छाड़ या किसी बड़े अपराध तक सीमित नहीं है. कई महिलाओं और छात्राओं के लिए रोजमर्रा की छोटी घटनाएं भी डर का कारण बनती हैं. रास्ते में घूरना, पीछा करना, अनचाही टिप्पणी करना, रास्ता रोकना या बिना अनुमति वीडियो बनाने की कोशिश जैसी घटनाएं उनके सामान्य व्यवहार और आवाजाही को प्रभावित करती हैं. छात्राओं से महिला कर्मचारियों तक सुरक्षा पर उठे सवाल (ETV Bharat) कॉलेज गेट से बाहर निकलते ही बदलता माहौल: पंजाब यूनिवर्सिटी और शहर के अन्य कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के बीच कैंपस से बाहर निकलने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता दिखाई देती है. छात्राओं के अनुसार कॉलेज के आसपास कई बार ऐसी गाड़ियां नजर आती हैं जिनमें बैठे लोग लड़कियों को घूरते हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं. कुछ छात्राओं का कहना है कि कई बार पीछा किए जाने का डर कॉलेज से घर तक बना रहता है. "पीछा किए जाने का डर बना रहता है": छात्राओं के अनुभवों में एक चिंता बार-बार सामने आती है कि कॉलेज से अकेले निकलते समय पीछे आने वाले लोगों पर नजर रखनी पड़ती है. इसी वजह से कुछ छात्राएं अकेले लौटने के बजाय दोस्तों के साथ निकलना, फोन पर किसी परिचित से बात करते रहना या जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलना पसंद करती हैं. पीछा किए जाने का डर बना रहता है... छात्राओं की ओर से सामने आया यह अनुभव महिला सुरक्षा के उस पहलू को सामने लाता है जो हर बार पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता. "शराब की बोतलें दिखाकर, सीटियां बजाकर छेड़ा जाता है": चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक छात्रा रूचि ने कहा कि, " पूरे समाज में ही लड़कियां सेफ नहीं है. बात अगर चंडीगढ़ की करें तो यहां भी वैसे ही हालात हैं. हमारे यूनिवर्सिटी में ही लड़कियों को शराब की बोतलें दिखाकर, सीटियां बजाकर छेड़ा जाता है. और वे लोग कहते हैं कि हम तो महज दोस्ती करना चाहते हैं. कुछ लड़के गेड़ियां मार-मार कर लड़कियों को छेड़ते हैं. लड़कियों को हमारे समाज में हर पल ऐसे देखा जाता है, जैसे वो आम इंसान ही न हो. हम खुलकर घूम ही नहीं सकते, जैसे लड़के घूमते हैं. जैसे एड में फिल्मों में लड़कियों को पेश किया जाता है, वैसे ही समाज में भी लोग हमें देखते हैं. हर समय डर लगा रहता है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है. इस डर से हम हर पल गुजरते हैं. बात अगर हम यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी की करें तो यहां हमारी शिकायत के बाद कहा जाता है कि वो तो अब तक चला गया होगा. पुलिस भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाती है. लेकिन जब किसी के साथ गलत हो जाता है तब. अगर पहले से सब सही हो और लोगों की सोच ठीक हो तो किसी के साथ गलत होगा ही नहीं. लेकिन हमारे समाज में लोगों की सोच ही सही नहीं है, तो हम कैसे सेफ रहेंगे." चंडीगढ़ में महिलाएं कितनी सुरक्षित? (ETV Bharat) "डर के साये में जीते हैं हर पल": वहीं, यूनिवर्सिटी की एक अन्य छात्रा सारा ने कहा कि, "चंडीगढ़ शहर में ऐसे अपराधों की कमी नहीं है. यहां आए दिन छेड़छाड़ और रेप जैसे केसेज आते रहते हैं. कुछ साल पहले 6 साल की बच्ची का रेप और मर्डर चंडीगढ़ में हुआ था. इस घटना के बाद फिर 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया. हालांकि बाद में आरोपी को फांसी की सजा दी गई. लेकिन घटनाएं ऐसी होती रहती रहती है. अपराध कम नहीं हुआ है. हमेशा हमें डर लगा रहता है कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा. डर के साये में हम हर पल जीते हैं. अगर हम अपने आस-पास की बात करें तो हम अगर किसी काम से बाहर देर रात निकल भी जाते हैं तो लोग गलत तरीके से हमें देखते हैं. इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले मेरे साथ ही एक हादसा हुआ. एक गाड़ी थी, जो मुझे टक्कर मारते हुए गई. जब सिक्योरिटी को इसकी हमने शिकायत की तो उन्होंने गाड़ी रुकवाया. फिर जब हमने उस लड़के को डांटना शुरू किया तो उसने कहा कि हम तो महज दोस्ती करना चाहते थे. वो लड़का अक्सर यहां रात के समय लड़कियों को छेड़ने आता था. ये सब बातें तो यहां आम है. हमारे प्रशासन भी इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनमें भी कई रेपिस्ट हैं. हालांकि उनको ऊपर से ही बचाया जा रहा है. सारे साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं. ऐसे में इस तरह के लोगों को सजा नहीं मिलती और ये लोग महिलाओं, लड़कियों व बच्चियों के साथ गलत करते आ रहे हैं. जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, हम तब तक सेफ नहीं रह पाएंगे." MCM DAV के बाहर "गेड़ी रूट" पर उठे सवाल: अगस्त 2026 में पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सेक्टर-36 स्थित MCM DAV कॉलेज के बाहर "गेड़ी रूट" से जुड़ी सुरक्षा शिकायत पर संज्ञान लिया. शिकायत में कुछ वाहन चालकों की धीमी और लापरवाह ड्राइविंग, छात्रों की भीड़, छात्राओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और बिना अनुमति वीडियो बनाए जाने जैसी शिकायतें सामने आई थीं. मानवाधिकार आयोग ने SSP से मांगी रिपोर्ट: मामले में आयोग ने चंडीगढ़ के एसएसपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी. यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉलेज के आसपास का माहौल सीधे तौर पर छात्राओं की रोजाना की आवाजाही से जुड़ा है. सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़, वाहनों की गतिविधियां और सार्वजनिक व्यवहार, इन सभी का असर छात्राओं के सुरक्षा अनुभव पर पड़ता है. कॉलेज के बाहर खड़ी गाड़ियों को लेकर असहजता: MCM DAV के आसपास छात्राओं ने यह भी बताया कि कुछ पुरुष कारों में खड़े रहते हैं और वहां से गुजरने वाली लड़कियों को देखते या उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं. कुछ छात्राओं ने असहजता के कारण सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात कही. सड़क से कैंपस और ऑफिस तक सामने आई डर की तस्वीर (ETV Bharat) सवाल सिर्फ पुलिस पहुंचने का नहीं: महिला सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि घटना के बाद पुलिस कितनी जल्दी पहुंचती है. सवाल यह भी है कि घटना से पहले महिला खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है. अगर किसी छात्रा को कॉलेज गेट से बाहर निकलते समय यह सोचना पड़े कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, तो शहर की सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा वहीं शुरू हो जाती है.