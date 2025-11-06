यूपी में AC स्लीपर बसें कितनी सुरक्षित? जानिए कहां है कमी, हादसों में अब जा चुकीं 400 की जान
हाईटेक बसें हादसे का शिकार क्यों हो रहीं? इनमें आग लगने की घटनाएं ज्यादा क्यों? आईए ETV Bharat के Explainer में समझते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 6:33 AM IST
लखनऊ: एसी स्लीपर बसों में सफर दिन-प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा है. आए दिन सुनने को मिलता है कि एसी स्लीपर बस में आग लग गई या पलट गई, या फिर किसी वाहन से टकरा गई. इन हादसों में कई-कई परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए.
जनवरी से अब तक उत्तर प्रदेश में करीब 1257 बस हादसे हुए, जिसमें 400 से अधिक लोगों की जान चली गई. इनमें सबसे ज्यादा हादसे स्लीपर बसों के रहे. स्लीपर बसों से बढ़ रही दुर्घटनाओं से अब इनके सफर पर सवाल उठने लगे हैं. सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एसी स्लीपर बसें यात्रा के लिए कितनी सुरक्षित हैं? इन हादसों के कारण यात्रियों की यात्रा सुखद नहीं, बल्कि दुखद होती जा रही है.
हाईटेक स्लीपर बसें हादसे का शिकार क्यों हो रही हैं? आग लगने की घटनाएं इनमें सबसे ज्यादा क्यों हो रही हैं? आईए ETV Bharat के Explainer में समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है. एक्सपर्ट से जानते हैं कि ऐसी क्या सावधानियां बरती जाएं जिससे हादसों को रोका जाए.
ट्रेन के विकल्प के रूप में उभरीं स्लीपर बसें: लखनऊ संभाग के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पाण्डेय कहते हैं कि स्लीपर बसों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. रेलवे में रिजर्वेशन का अभाव होने के कारण जो स्लीपर बसें हैं, वह ट्रेन का विकल्प बन रही हैं. लॉन्ग रूट पर ऐसी बसें ज्यादा चल रही हैं. बिहार से दिल्ली जा रही हैं या लखनऊ से सूरत जाती हैं. बेंगलुरु जाती हैं. जयपुर जाती हैं तो लॉन्ग रूट पर स्लीपर बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से चल रही हैं.
हादसों में सबसे ज्यादा गलती ड्राइवर की होती: लंबी दूरी पर यात्रा करने के लिए ड्राइवर को ज्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है. हादसों में ड्राइवर का फॉल्ट सामने आता है. वह ज्यादा लॉन्ग रूट पर चलता है तो स्पीड कंट्रोल में नहीं रह पाती है. पूरी रात ये लोग चलते हैं तो कई बार झपकी आ जाती है. ऐसे में हादसे हो जाते हैं. ऐसे में अगर महत्वपूर्ण रूट पर ऑपरेटर दो ड्राइवर को रखें, वह आधी-आधी दूरी कवर करें तो ड्राइवर को रेस्ट मिलेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी.
एसी स्लीपर बसों में क्यों लग रही आग: आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय बताते हैं कि आग लगने की घटनाएं भी ज्यादा बढ़ रही हैं. इससे काफी कैजुअल्टी हो रही हैं. आग लगने की घटनाएं जो हो रही हैं उसमें यह बात सामने आ रही है कि स्लीपर बसें हाईटेक बन रही हैं. उनके दरवाजे भी हाइड्रॉलिक सिस्टम से लॉक होते हैं. एसी बसें शीशे से कवर्ड होती हैं. कोई विंडो ओपन नहीं होती है.
गाड़ी में सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है. जरा सा भी फॉल्ट होता है या किसी भी कारण से टायर के घर्षण से आग लगने की घटना होती है तो वह बहुत तेजी से फैलती है. इनका इंटीरियर भी ऐसा होता है कि जिससे आग लगने की संभावना अधिक होती है. कुशन, गद्दे और सीट में कपड़ा ऐसा लगा होता जो आग तेजी से पकड़ता है.
आग लगने पर स्लीपर बसों के गेट हो जाते हैं लॉक: अगर आग लगने की कोई भी घटना होती है तो डोर सबसे पहले लॉक हो जाता है. शॉर्ट सर्किट से वायरिंग जल जाती है. ऑटो लॉक होने से लोग डोर खोल नहीं पाते हैं. इनकी खिड़कियों में हथौड़े का प्रावधान है तो सभी शीशों पर हैमर होना चाहिए. ऐसा देखा गया है कि आग लगने पर पूरी बस में धुआं भर जाता है. उस समय अगर हर शीशे पर हैमर लगा हो तो उसे तोड़कर बाहर आना संभव होगा. लोगों की जान बच सकेगी.
एक सीट बढ़ाने के लिए इमरजेंसी गेट बंद कर दे रहे ऑपरेटर: आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय बताते हैं कि इमरजेंसी गेट का प्रावधान बसों में है. लेकिन, बहुत सी बसों में इमरजेंसी गेट को ब्लॉक कर देते हैं. वहां पर एक्स्ट्रा सीट डाल देते हैं या फिर गेट को कभी खोल कर देखते ही नहीं. इससे वह ब्लॉक हो जाता है. इमरजेंसी सिचुएशन में ये गेट बहुत जरूरी है. टेक्निकल टीम की जांच में ये बात भी सामने आई है कि कई गाड़ियों में बॉडी ही बढ़ा ली गई. बसों में इमरजेंसी गेट ही नहीं हैं.
आग बुझाने के साधन नहीं होते रिफिल: आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय का कहना है कि फायर एक्सटिंग्विशर भी बसों में एक्सपायर होने के बाद भी रखे रहते हैं. उसे रिफिल ही नहीं कराया जाता है, जिससे आग लगने की घटना पर बचान नहीं हो पाता है. स्लीपर बसों में बड़े सिलेंडर रखना चाहिए. इस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए.
बसों में कम से कम 2 इमरजेंसी गेट होने चाहिए: बस विनिर्माताओं को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी में इमरजेंसी गेट का प्रावधान करना चाहिए. एक गेट के अलावा और भी गेट देने चाहिए. डिजाइन में इस तरह के चेंज करना चाहिए. हाईड्रॉलिक गेट की जगह एक-दो मैन्युअल गेट बनाने चाहिए जिससे इमरजेंसी में सहायता मिल सके.
स्लीपर बसों की बॉडी मानक के अनुसार ही बने: मानक के अनुसार ही बस बॉडी बनती है. अगर उसमें कोई भी बढ़ोतरी करते हैं तो यह दुर्घटना का बड़ा कारण बनता है. उत्तर प्रदेश में तो सख्ती भी होती है लेकिन कई राज्यों में ऐसी बसें हैं जिनकी संचालकों ने बस बॉडी बढ़ा रखी है और संचालित हो रही हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इस तरह की सावधानी बरत कर आग की घटनाओं के साथ ही बसों को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोका जा सकता है, जिससे यात्रियों की जान बचाई जा सकती है.
स्लीपर बसों का डिजाइन पैदा करती है खतरा: आमतौर पर 2x1 स्लीपर बस में आमने-सामने दाईं तरफ दो बर्थ और बाई तरफ एक बर्थ होती है. एक स्लीपर बस में 30-40 बर्थ होती हैं और हर बर्थ 6 फीट लंबी और 2.6 फीट चौड़ी होती है. गलियारा इतना तंग होता है कि दो लोग साथ नहीं चल सकते. ज्यादातर बसों में 2 से 3 फीट का ही गलियारा होता है. हादसे के दौरान हड़बड़ाहट की स्थिति में तेजी से एक से ज्यादा लोगों का बस से बाहर निकलना नामुमकिन होता है. ऊपर की बर्थों पर सो रहे यात्रियों को नीचे उतरकर बस से बाहर निकलने के लिए कम समय मिलता है, जिससे कैजुअलिटी बढ़ जाती है.
ज्वलनशील सामान और खराब तारें देती हैं हादसों को दावत: स्लीपर बसों के अंदर पर्दे, बर्थ कवर और प्लास्टिक पैनल लगे होते हैं, जो आग जल्दी पकड़ते हैं. लाइट्स, चार्जर और एसी तारों को ओवरलोड कर देते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है. स्लीपर बसों में एयर कंडीशनिंग यूनिट लगाने के लिए पूरी बस में वायरिंग करनी पड़ती है. एसी का मोटर और वायरिंग शॉर्ट सर्किट या एक्सीडेंट होने पर आसानी से आग पकड़ लेता है.
रात की यात्रा में जोखिम: ज्यादातर स्लीपर बसें 300 से 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर रात में ही तय करती हैं. ऐसे में ड्राइवर के थकने और झपकी आ जाने की संभावना होती है. कई हादसों में ड्राइवर के सो जाने की बात सामने आई है. हाईवे पर गाड़ी चलाते समय हाईवे हिप्नोसिस की वजह से ड्राइवर को सड़क पर गाड़ी की कंडीशन का ध्यान नहीं रहता या फिर नींद आ जाती है. आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच इसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है.
सबसे पहले कहां चली थीं स्लीपर बसें: स्लीपर बसें सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई थीं. 1930 में इसे शुरू किया गया था. धीरे-धीरे ये बसें दुनिया भर में इस्तेमाल होने लगीं. हालांकि इससे जुड़े खतरे के चलते कई देशों ने अपने यहां स्लीपर बसों पर पाबंदी लगा दी है.
इंग्लैंड-जर्मनी में बैन हैं स्लीपर बसें: इंग्लैंड में 2000 से ही जनरल स्लीपर बसों पर बैन है. हालांकि, कुछ स्पेशल टूरिस्ट स्लीपर बसें चलती हैं. जर्मनी में 2006 से स्लीपर बसों पर बैन है. इसी साल यूरोपियन यूनियन के भी ज्यादातर देशों में स्लीपर बसों को बैन कर दिया गया. 28 अगस्त 2012 को चीन में एक स्लीपर बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वहां पर भी नए रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दिया गया है.
यूपी में हुए स्लीपर बस हादसे
- 15 मई 2025: लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर किसान पथ फ्लाईओवर पर लगभग 80 यात्रियों को ले जा रही एक निजी बस में आग लगने से दो बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई.
- 11 मार्च 2024: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक शादी समारोह में 38 यात्रियों को ले जा रही एक बस में 11 केवी हाईटेंशन बिजली की लाइन से टकराने के बाद आग लग गई. इससे 5 लोगों की जलकर मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.
- 08 नवंबर 2023: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जा रही एक बस एनएच-8 पर सेक्टर 31 फ्लाईओवर पर पहुंचते ही आग की चपेट में आ गई. इसमें दो यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 12 अन्य घायल हो गए थे.
- 14 फरवरी 2022: यूपी के मथुरा के पुराने बस अड्डे पर खड़ी कम से कम 60 यात्रियों से भरी यूपी रोडवेज की एक बस में आग लगने से एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई थी. ये बस शाम 6:45 बजे मथुरा पहुंची और अलीगढ़ के लिए रवाना होने वाली थी. यात्री जैसे ही बस में सवार हुए. कुछ ही मिनटों बाद बस में आग लग गई और यात्री अपना सामान लेकर बस से कूदने लगे.
- 10 जनवरी 2020: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जीटी रोड पर एक बस में आग लगने से 20 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी और 21 अन्य घायल हो गए.
- 25 मार्च 2019: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर एक एसी बस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी.
- 09 दिसंबर 2008: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बस में आग लगने से 63 लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना शाम लगभग 5 बजे आगरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में हुई. बस मथुरा से सुल्तानपुर जा रही थी. यात्री संभवतः तीर्थयात्रा से लौट रहे थे और सभी सुल्तानपुर के रहने वाले थे.
ये भी पढ़ेंः यूपी में भी कुरनूल बस हादसे की तरह धू-धू कर जली स्लीपर बस, सभी यात्री बचाए गए
ये भी पढ़ेंः लखीमपुर खीरी में स्लीपर बस बनी आग का गोला; दिल्ली से 50 यात्रियों को लेकर सीतापुर जा रही थी