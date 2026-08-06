कैसे रोहिणी पटनायक बन गईं मिलेट्स दीदी, मैदे की जगह मोटे अनाज का खड़ा किया विकल्प
रोहिणी पटनायक कहती हैं, जब पीएम मोदी ने काम की तारीफ की तो मेहनत करने का हौसला कई गुणा बढ़ गया. भूपेेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 6:59 PM IST
रायपुर: हमारी सेहत के लिए मिलेट्स जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, वो बहुत जरूरी है. अब तो डॉक्टर भी कहते हैं कि मरीज को मोटा अनाज यानी मिलेट्स बनाकर खिलाएं जल्द स्वस्थ हो जाएंगे. मिलेट्स स्वाद और सेहत दोनों में भरपूर होते हैं. बड़े हों या फिर बच्चे अगर मिलेट्स को अलग तरीके से पकाकर बनाया जाए तो वो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत का खजाना भी बन जाता है.
जानिए कौन हैं मिलेट्स दीदी
मिलेट्स की खेती करने वाले किसान और मिलेट्स कैफे चलाने वाले लोग आज बेहतर कमाई कर अपनी आय को दोगुणा कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में दशकों से पारंपरिक रुप से मिलेट्स की खेती होती रही है. सरकार के बढ़ावा देने के बाद इसमें और इजाफा हुआ है. बड़ी संख्या में किसान अब मोटे अनाज की खेती से जुड़ रहे हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स दीदी के नाम से कौन जाना जाता है.
मिलेट्स दीदी के नाम से जाने जानी जाने वाली रोहिणी पटनायक ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि पहले हम लोग लड्डू बनाने का काम करते थे और यह व्यवसाय धीरे-धीरे चल रहा था. लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के मन की बात में हमारे कार्य की सराहना की और मिलेट्स के बारे में जानकारी दी, तब उसके बाद हम लोगों का हौसला और बढ़ा और हम लोगों ने अपने काम को और बढ़ा दिया.
लड्डू बनाने से की थी शुरुआत
मिलेट्स दीदी रोहिणी पटनायक ने बताया कि उन्होंने अपने काम की शुरुआत लड्डू बनाने के साथ शुरू की थी. आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषण दूर करने के लिए मिलेट्स का जो भी सामान दिया जाता था, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में चर्चा की और लोगों को बताया. उसके बाद इस काम को और तेजी से हमलोगों ने करना शुरू किया. 2021 में हमने मिलेट्स कैफे की शुरुआत की. इसके लिए हम लोगों को सुंदरगढ़ ले जाया गया था और वहां पर हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी. इसमें हम लोगों ने नवाचार किया और हमने समझने की कोशिश की कि कैसे मिलेट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए उसके खाने की सामग्री बनाई जाए.
मिलेट्स से बर्गर, पिज्जा और मोमोज भी बनाए जा रहे
रोहिणी पटनायक ने कहा कि हमने पहले पकौड़ा, चीला और डोसा जैसे व्यंजन बनाए. उसके बाद हम लोगों ने यह सोचा कि मिलेट्स को बच्चे भी खाना पसंद करें इसके लिए क्या जा सकता है. फिर हमने एक प्रयोग किया, हमने मिलेट्स के आटे से केक, बर्गर और पिज्जा सहित मोमोज बनाने शुरु किए. हमने मिलेट्स से माल्ट शेक बनाए जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. हमारा काम अच्छे से चल रहा है. मिलेट्स की डिमांड विदेशों से भी हो रही है.
मिलेट्स कैफे की ट्रेनिंग भी देती हैं रोहिणी
छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में 12 जिले में मिलेट्स कैफे की मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूं और वहां पर धीरे-धीरे काम भी शुरू हो रहा है. दिल्ली के एनसीआर में जो मिलेट्स कैसे चालू हुए हैं उसमें भी जाकर मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूं. मिलेट्स दीदी रोहिणी कहती हैं कि आज कई बहनें और किसान मिलेट्स के जरिए आपनी आय को दोगुणा कर चुके हैं. रोहिणी बताती हैं कि मिलेट्स कैफे के जरिए कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं. कई लोग तो रोजगार भी दे रहे हैं जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है. रोहिणी कहती हैं कि एमपी और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से इस काम को करने के इच्छुक लोग संपर्क कर रहे हैं.
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